Zehn Jahre nach der Mallorca-Auswanderung: So geht es dem Würstchenbuden-Unternehmer Patrick Lorenz aus "Goodbye Deutschland" heute

Seit man den Würstchenbuden-Auswanderer Patrick Lorenz nicht mehr bei "Goodbye Deutschland" sieht, ist es recht still um den dreifachen Familienvater geworden. Am Montag (15.9.) um 23.20 Uhr zeigt Vox nun eine Wiederholungsfolge – ganze neun Jahre nachdem die Folge erstmals ausgestrahlt wurde (19. Dezember 2016). Darin sieht man die Anfänge von Lorenz' Auswanderung auf die Insel. Die MZ hat das zum Anlass genommen, um bei dem Frankfurter Unternehmer nachzufragen, was sich in der letzten Zeit privat und beruflich bei ihm getan hat.

Frau hochschwanger zurückgelassen

In der Ankündigung zur Wiederholungsfolge heißt es: "Die Sonneninsel Mallorca ist nach wie vor der Sehnsuchtsort der Deutschen. Und wem sich hier eine Geschäftsidee bietet, der schlägt zu. Manchmal selbst dann, wenn seine Ehefrau dagegen ist. Familienvater Patrick Lorenz wird Frankfurt verlassen, um auf der Insel eine Currywurstbude zu eröffnen. Direkt am berühmten Ballermann. Doch für Patricks Ehefrau Anja hat die Auswanderung einen bitteren Beigeschmack. Denn Patrick lässt sie hochschwanger in Deutschland zurück. 10 Tage vor dem Geburtstermin ihres zweiten Babys wird der Hesse losziehen, um die Eröffnung seiner Currybude vorzubereiten. Anjas größte Sorge ist es, dass Patrick es nicht rechtzeitig zur Geburt zurückschafft. Wird Patrick die Auswanderung doch noch bereuen?"

Der MZ hat Patrick Lorenz erzählt:

...dass er nach wie vor etwa vier- bis fünfmal pro Jahr auf der Insel ist. Die Familie besitzt seit 2020 eine Mietwohnung in Es Pil.lari . Als festen Wohnort schließt die fünfköpfige Familie Mallorca aber ganz sicher aus.

... dass er mit seinem Liefergeschäft auf Mallorca immer noch Kunden mit Würstchen und Co. beliefern lässt.

...dass sein Hauptgeschäft seit zwei Jahren die 2020 gegründete Fußballspieler-Berateragentur ist, mit der er Spieler vermittelt. Das Team bestehe mittlerweile aus 14 Mitarbeitern. "Ich war dem Fußball schon immer sehr nah. Ein Freund wollte damals von Italien nach Holland wechseln. Ich habe den Papierkram für ihn gemacht. So fing alles an", so der Spielerberater zur MZ. Die Agentur vertrete Bundesliga-Profis, Nationalspieler, Spieler aus Spanien oder England. "Ich habe in dem Job Fuß gefasst", so Lorenz weiter.

... dass er wegen seiner Arbeit in der Berateragentur sehr viel reist . "Fußball wird überall gespielt. Ich bin meistens drei Tage pro Woche weg, mal mehr, mal weniger", so Lorenz, der etwa nach Amerika, England, Italien oder Spanien reist.

... dass er mit seiner Ehefrau Anja immer noch zusammen und "glücklich verheiratet" ist.

... dass die drei Kinder des Paares mittlerweile 5, 9 und 11 Jahre alt sind.

Patrick Lorenz mit seiner Frau Anja und den drei gemeinsamen Kindern während eines Familienurlaubs vor ein paar Jahren. / Privat

Patrick Lorenz lebte seit 2015 einen großen Teil des Jahres auf Mallorca, während seine Frau Anja in Frankfurt die drei Kinder großzog und mal mehr, mal weniger unter seinem Auswanderertraum litt. Die Spannungen, für die Lorenz' Mallorca-Leben sorgt, wurden in dem Format immer wieder thematisiert. Nun liegt Lorenz' Lebensmittelpunkt eindeutig in Frankfurt und nicht mehr auf der Insel. Ob beruflich oder privat: Zu Mallorca habe er nach wie vor eine enge Verbindung. Die Problematik um die "getrennte Familie" sei in dem Auswandererformat teils sehr zugespitzt worden.

"Meine Frau Anja hatte nie ein Problem mit der Auswanderung. Es wurde aber so hingestellt, als seien wir kurz vor der Trennung. Dazu kann ich nur sagen: Wenn es alles so schlecht gewesen wäre, hätten wir keine drei Kinder und auch nicht geheiratet. Es ist eben immer noch Fernsehen", so Lorenz 2024 zur MZ.