Nach Vertrauensbruch gegenüber Peggy Jerofke: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel feiert seinen 57. Geburtstag alleine in Deutschland

Steff Jerkel, der am Dienstag (16.9.) seinen 57. Geburtstag feiert, ist derzeit sehr fokussiert auf einen großen Tag. Wie berichtet, wird der Gastronom am 4. Oktober beim Kampfsport-Event The Ultimate HYPE in Oberhausen vor 13.000 Zuschauern vor Ort und noch mehr vor den Bildschirmen in den Ring steigen. Bei dem Event in der Rudolf Weber Arena treten Reality-Stars, Influencer und Profisportler mit verschiedenen Kampfsportarten, unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA, und Wrestling, gegeneinander an.

Zweimal am Tag Training

"Ich trainiere momentan zweimal am Tag richtig hart. Mein Körper ist auch richtig platt grade. Dazu habe ich komplett meine Ernährung umgestellt und schon 9 oder 10 Kilo runter. Das ist nicht ohne", so Jerkel zur MZ. Laut seinem Ernährungsplan dürfe er nur wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen, dafür aber viel Eiweiß und Vitamin-D- und B-Komplexe.

Auch die Teilnahme bei einem TV-Format habe er wegen der Vorbereitungen abgesagt. "Es ist das Wichtigste, dass ich mich jetzt nur darauf vorbereite", so der gelernte Klempner. Lediglich mit dem Drehteam von "Goodbye Deutschland" hätten Jerkel und seine Familie zuletzt gedreht. Die Folge wird voraussichtlich am 17. Oktober ausgestrahlt.

Das sagt Peggy Jerofke zu Jerkels Teilnahme am Kampfsportevent

Schon mehrmals in der Vergangenheit hatte Jerkel berichtet, dass seine Peggy von der Teilnahme an dem Kampfsport Event nicht besonders begeistert war.

"Ich weiß gar nicht, warum Steff das macht, aber irgendwie braucht er immer mal wieder eine Challenge in seinem Leben. Wenn er sich das vornimmt, kann ihm dort sowieso keiner reinreden. Daher kann ich ihn dabei nur bestmöglich unterstützen. Alles andere hat eh keinen Sinn", so Jerofke zur MZ.

57. Geburtstag von Steff Jerkel

Jerkels Geburtstag am Dienstag (16.9.) feiert das Paar nicht zusammen. "Ich bin in Nürnberg am Trainieren. Hier lebt ein guter Freund von mir, er ist ein extrem guter Kampfsportler, er hilft mir und ich wohne bei ihm. Es kommen ein paar Freunde aus Deutschland angefahren, wir gehen zum Griechen etwas essen. Peggy kommt nicht. Mehr mache ich nicht. Ich darf ja eh keinen Alkohol trinken", so Jerkel zur MZ.

"Nach Deutschland zu fliegen, hat mir zeitlich nicht gepasst. Wir machen morgen eine schöne Feier", so Jerofke zur MZ.

Hochzeitsvorbereitungen und Ladeneröffnung

Bis zum großen Kampf Anfang Oktober bleiben zwei Dinge in Jerkels Leben auf der Strecke: die Vorbereitungen für die Hochzeit im Juni 2026 und die der Eröffnung seines Verleihs von E-Scootern und anderen Gefährten im ehemaligen Sharky's.

Wie bereits berichtet, soll in dem Lokal künftig neben dem Verleih auch ein Gastrobetrieb angeboten werden. Den Teil des Geschäftes versucht Jerkel derzeit abzugeben. "Ich will keine Gastro mehr machen. Ein paar Interessenten gibt es schon. Ich werde es nun auch annoncieren", so der Familienvater zur MZ. "Den Namen Sharky's will ich gar nicht mehr haben", stellt Jerkel in dem Zusammenhang auch klar.

Zuvor musste er lange auf die Lizenz für den Verleih warten. "Nun ist sie da, aber es lohnt sich nicht mehr, das Geschäft in diesem Jahr aufzumachen, weil ich trainieren muss." Statt überstürzt noch in diesem Jahr aufzumachen, woll er sich auf den Kampf konzentrieren und im kommenden Jahr 'richtig' aufmachen. Derzeit stehen die Fahrzeuge in einer Lagerhalle, die Jerkel gekauft hat. Gegenüber der MZ hatte er auch angekündigt, dort auch Wohnungen hineinzubauen.

Die Hochzeitspläne liegen derzeit auf Eis. "Sobald der Kampf vorbei ist, wird sich erst einmal nur noch um die Hochzeit gekümmert", so Jerkel zur MZ.

Das ist Steff Jerkel

Steff Jerkel hatte durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. In Cala Ratjada betreibt er unter anderem das "Sharky's", aus dem er bald einen Fahrzeug-Verleih machen will. Es ist eines von zwei Lokalen der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Kennengelernt hatten sie sich 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". The Ultimate Hype ist nicht Jerkels erstes Kampfsport-Event. 2020 war der Auswanderer bereits bei "Das große Sat.1 Promixboxen" zu sehen.

