Simone Werner

Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer ganz privat: So luxuriös wohnen Caro und Andreas Robens in ihrem Eigenheim - Teil 3

Im April 2024 ist das Bodybuilder-Paar in sein luxuriöses Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor mit 300 Quadratmeter Wohnfläche und 2.000 Quadratmeter großem Grundstück gezogen. In dem großzügigen Haus gibt es fünf Schlaf- und sechs Badezimmer. Auch ein Pool, ein Tennis-Platz, eine Sonnenterrasse sowie ein Gäste-Apartment stehen zur Verfügung. Zudem wollen die TV-Auswanderer bald auch einen Spa-Bereich mit Sauna und Jacuzzi einrichten. Da man bei "Goodbye Deutschland" bisher nur ein oder zwei Zimmer ihres Eigenheims gesehen hat, gewähren sie ihren Fans in den sozialen Netzwerken in Form mehrerer Room-Touren Einblicke in ihr Zuhause. Dieses Mal: Teil 3. In dem Video sieht man unter anderem die Küche sowie das Wohnzimmer der Robens und ein Schlafzimmer.