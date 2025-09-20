Simone Werner

Nach künstlichem Koma und Intensivstation endlich wieder im Meer: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz kämpft sich in Peguera zurück ins Leben

Am Donnerstag (18.9.) gab es für den gesundheitlich immer noch sehr angeschlagenen TV-Auswanderer Thommy Schmelz ein Erfolgserlebnis: Nach Wochen im Krankenhaus, teils in lebensbedrohlichem Zustand, war er endlich wieder im Meer baden. "Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich mal wieder im Wasser nach langer Zeit. Gut, meine Frau muss mich ein bisschen festhalten, aber ich hoffe, es geht aufwärts und ich kann bald mal wieder schwimmen gehen. Das war jetzt schon mal ein geiler Erfolg, endlich mal wieder im Wasser zu sein", meldete sich der gelernte Koch in einer Videobotschaft in den sozialen Netzwerken zu Wort. "Ist das nicht schön?", schwärmte seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz gegenüber der MZ. Der Auswanderer war nach fast zwei Monaten im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma am Donnerstag (28.8.) entlassen worden. Seither kämpft er sich zurück ins Leben.