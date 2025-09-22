"Gott sei Dank, er erkennt mich": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz ist auf dem Weg der Besserung

Nach zwei langen Monaten im Krankenhaus Son Espases in Palma geht es für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz langsam bergauf. Seit einigen Wochen ist er wieder daheim, und seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz berichtet der MZ im Gespräch, wie es ihrem Thommy mittlerweile geht.

Er sei noch sehr schwach, das Laufen funktioniere nur eingeschränkt, und Thommy könne lediglich kurze Strecken mit vielen Pausen gehen. Auch Treppensteigen sei weiterhin schwierig – um in die Wohnung des Paares zu gelangen, muss er zunächst 14 Stufen überwinden. Ein Physiotherapeut soll ihn unterstützen, Mermi-Schmelz wartet derzeit noch auf den Rückruf einer entsprechenden Institution.

"Er erkennt mich"

Die Auswanderin arbeitet im Moment weniger, nur noch im Restaurant "El Paradiso" in Peguera. "Ich habe alles andere gecancelt, um mehr Zeit bei Thommy zu sein", sagt die Auswanderin.

Thommy kann sich an seine Zeit auf der Intensivstation kaum erinnern, wo er auch im Koma lag. "Er arbeitet das jetzt alles auf, das dauert natürlich noch ein bisschen", berichtet Mermi-Schmelz. Erst als es sich Fotos und Videos aus der Zeit anschaute, habe er so wirklich begriffen, wie dramatisch die Situation war. Mermi-Schmelz und andere Personen aus seinem Umfeld haben ihm im Detail erklärt, was genau passiert sei. Auch die Erinnerungen an Freunde und Familie kehren langsam zurück: "Gott sei Dank, er erkennt mich", sagt sie schmunzelnd.

Für das Auswanderer-Format stand Thommy nach seiner Krankenhauszeit noch nicht vor der Kamera. Katrin Mermi-Schmelz erzählte gemeinsam mit Freundin Susi von den ersten Wochen nach der Entlassung. Die Folge wird am 17. Oktober ausgestrahlt. Wann die "Goodbye Deutschland"-Urgesteine wieder Hand in Hand im TV zu sehen sein werden, ist noch unklar. "Wir wollen ihm einfach Zeit lassen – das muss er selbst entscheiden", sagt die Auswanderin.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Erst vor wenigen Wochen waren die Mermi-Schmelz bei der Hochzeit von Jessi in Deutschland. Aufgrund von Thommy Schmelz' Gesundheitszustand war lange nicht klar, ob die beiden Auswanderer beim großen Tag ihrer (Zieh-)Tochter dabei sein können. Seit 3. Juli lag der gelernte Koch im Krankenhaus.