Todesfall: "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Mermi-Schmelz in Trauer

2025 ist wahrlich kein gutes Jahr für die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz. Erst musste sie lange um das Leben ihres Mannes Tommy Schmelz bangen, nun hat sie einen Todesfall zu beklagen. Der langjähriger Freund des Paares, Uwe, ist nach kurzer, aber heftiger Krankheit gestorben.

"Wir haben Uwe bei einer Urlaubsreise in die Dominikanische Republik kennengelernt, das war im Jahr 2000", so Mermi-Schmelz gegenüber der MZ. Man besuchte sich gegenseitig immer wieder, ehe Uwe nach Kirchheim zog und mit Tommy Schmelz in der Küche eines Restaurants arbeitete. "Als wir unsere Auswanderungspläne schmiedeten, war Uwe dabei ."

Immer wieder in Deutschland besucht

Die Wege trennten sich mit der Zeit. "Wir haben ihn immer gesehen, wenn wir in Deutschland waren", sagt die Auswanderin, die am Samstag (4.10.) ihre Trauer in den sozialen Netzwerken teilte. "In tiefer Trauer und in Erinnerung an unseren lieben Freund, Herzensmenschen, Familienmitglied und Auswandererkollegen Uwe. Wir haben unvergessliche Abenteuer zusammen erlebt und du wirst immer in unseren Herzen sein", schrieb sie.

Eine gemeinsame Freundin unterrichtete sie vom Todesfall. "Uwe war im Krankenhaus und wie es so oft ist, haben die Ärzte bei einem Check den Krebs gefunden. Die Metastasen waren schon überall im Körper verteilt. Er ist relativ schnell gestorben", sagt Mermi-Schmelz der MZ.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Tommy Schmelz war dieses Jahr zwei Monate im Krankenhaus und kämpft sich langsam zurück ins Leben.