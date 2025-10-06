Zweiter Auswanderungs-Versuch bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jürgen Ortmann: Wagt er den Mallorca-Umzug jetzt mit der ganzen Familie?

Wer die Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" schon seit Jahren verfolgt, erinnert sich vermutlich noch an Cala-Ratjada-Auswanderer Jürgen Ortmann. Der mittlerweile 59-Jährige hatte in einer Folge, die am 6. November 2023 bei Vox lief, Schlagzeilen gemacht. Innerhalb ein- und derselben Folge wanderte er nach Mallorca aus und wieder zurück nach Deutschland. Am Montag (6.10.) um 23.10 Uhr zeigt Vox eine Wiederholungsfolge mit Ortmann. Bei RTL+ ist sie schon jetzt für Abonnenten zu sehen.

Darum geht's

In der Programmbeschreibung dazu heißt es: "Familienvater Jürgen Ortmann wandert nach Mallorca aus, um auf der Insel ein Party-Lokal zu eröffnen. Das Problem: Ehefrau Nicole wird frühestens in anderthalb Jahren nachkommen. Wenn die Tochter die Schule beendet hat. Jürgen zieht trotzdem los. Doch schon bald werden Tränen fließen. Hat der Auswanderer die Sehnsucht nach seiner Familie unterschätzt?"

Jürgen Ortmann verabschiedet sich in Deutschland von seinen Liebsten. / Vox / 99 Pro

Mittlerweile weiß man: Ja, hat er. Denn zurück nach Deutschland ist er wegen seiner Familie gezogen.

Ab dem Frühjahr 2022 betrieb Ortmann in Cala Ratjada das Lokal Anno 66. Der Familienvater war alleine nach Mallorca ausgewandert. 2021 hatte er den Kauf des ehemaligen Porto Fino in dem beliebten Urlaubsort per Handschlag besiegelt, im Januar 2022 begann er, das Restaurant komplett umzubauen.

Ohne die Familie auszuwandern, kann Jürgen Ortmann nicht empfehlen. / Vox / 99 Pro

Mallorca hatte ihn schon lange Zeit vorher in seinen Bann gezogen. Mehrmals pro Jahr war Ortmann vor seiner Auswanderung auf der Insel. In der Wiederholungsfolge vergießt er vor der Kamera Tränen. Er vermisse seine Familie, den Alltag mit seiner Frau und seinen Kindern, sagt er.

„Es darf keiner ohne Familie nach Mallorca auswandern. Macht das nicht!“, rät er den Zuschauern darin.

Zweites Lokal in Deutschland

Letztlich zog es Ortmann recht schnell wieder in seine Heimat Bad Salzuflen zurück. Auch dort betreibt Ortmann ein Anno 66. "Es bleibt bestehen, bis ich tot bin", stellt er gegenüber der MZ klar.

Das einstige Anno 66 in Cala Ratjada heißt seit Beginn der Sommersaison 2023 "La Vista". "Es wird unter anderem Konzept von Christian und Daniela geleitet. Wir drei Gründer (Christian, Markus, ich) sind aber immer noch alle als Teilhaber dabei", so Ortmann weiter. Erst vor Kurzem sei er in dem Lokal zum Essen gewesen. "Sie haben einen neuen Koch. Das Essen war echt geil. Es war das beste Essen, was ich bisher auf Mallorca gegessen habe", schwärmt der Familienvater weiter.

Das einstige Anno 66 in Cala Ratjada. / Vox / 99 Pro

Enge Mallorca-Verbindung

Die Familie hat eine Ferienwohnung in Cala Ratjada und damit weiterhin eine sehr enge Mallorca-Verbindung. "Mindestens einmal pro Monat ist jemand von uns da. Meine beiden Kinder haben dieses Jahr auf Mallorca gearbeitet, Justin (26) im Königsgarten, Charlin (21) in der Wunderbar", erzählt Ortmann. Auch seine Frau sei übers Jahr hinweg achtmal in der Ferienwohnung der Familie gewesen.

Klingt fast danach, als könnte die Familie bald einen neuen Versuch wagen und sich künftig zu viert auf der Insel niederlassen? "Wir sind nah dran", verrät Ortmann der MZ. Dieses Mal würde er aber nur zurück nach Mallorca ziehen, wenn seine Frau und die beiden Kinder von Anfang an mitkommen. Die Rückwanderung in die Heimat bereut Ortmann, beichtet er der MZ.

"Auf Mallorca ist das Leben schöner", so seine Begründung. Immer mal wieder habe er sich zuletzt nach Lokalen in Cala Ratjada umgesehen, aber bisher noch kein passendes gefunden. Und Vox? Ortmann stehe in regem Austausch mit dem Drehteam. "Ich habe sie bereits über unser Vorhaben unterrichtet."