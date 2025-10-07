"Kein Wort verstanden": Darum will die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen jetzt endlich Spanisch lernen

Jeder Mallorca-Auswanderer weiß: Um sich auf der Insel richtig integrieren zu können, sind Spanischkenntnisse essenziell. Auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen hat sich daher nun vorgenommen, ihr Spanisch dringend aufzumöbeln. "Guten Morgen. Heute beginnt mein Spanisch-Kurs", schrieb sie in einer Instagram-Story am Montag (6.10.). Der MZ hat sie erzählt, wieso sie nun motivierter denn je ist.

"Ich möchte mich mit den Müttern von Giulios Klassenkameraden unterhalten können und Dinge alleine regeln können, ohne ständig jemanden zu brauchen, der übersetzt", so Gülpen. Bisher habe ihr Spanisch ausgereicht, um zum Beispiel mit den Angestellten des Hostal Playa de Palma zu sprechen. "Aber das war's auch...", so die TV-Auswanderin weiter.

Zur Erinnerung: Nachdem Tamara und Marco Gülpen Jahre lang zwischen Deutschland und Mallorca gependelt waren und gewissermaßen ein Doppelleben geführt hatten, haben sie sich angesichts der Einschulung von Gulio für Mallorca als festen Wohnort entschieden. Wie schwer dem Paar die Entscheidung gefallen ist, wird in der Folge vom 17. Oktober deutlich.

Betreiben auf Mallorca das Hostal Playa de Palma: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Zweimal pro Woche Spanisch-Kurs

Nun drückt Gülpen zweimal pro Woche die Schulbank. "Ich hoffe, dass ich es durch meine Vorkenntnisse schnell lerne", sagt sie zur MZ. In dem Kurs an einer privaten Sprachschule seien nur vier Teilnehmer.

Ihr Mann Marco spreche perfekt Spanisch. "Er ist ja schon seit 25 Jahren hier, hat auch schon Sprachkurse gemacht. Bisher hat er mir viel geholfen, doch ich möchte alleine klarkommen."

So gut ist das Spanisch von Marco Gülpen

Marco Gülpen gibt gegenüber der MZ an, dass seine Spanisch-Kenntnisse sich zwischen den Niveaustufen B1 und B2 (Europäischer Referenzrahmen) bewegen. "Viele Spanier loben mich oft für mein Spanisch. Ich selbst bin eigentlich gar nicht zufrieden, aber das ist ja wahrscheinlich immer so", sagt er zur MZ.

Während seiner Anfänge auf der Insel habe er dank einer Privatlehrerin viel gelernt. "Die ersten 15 Jahre habe ich in Palma gelebt. Da spricht keiner Deutsch. Da muss man anders durchkommen. Zudem war ich sieben Jahre mit einer Spanierin liiert." Sein Manko sei der spanische subjuntivo. "Das war mir immer zu kompliziert. Ich dachte mir, ich komme auch so gut durch mit allen Zeiten, die ich beherrsche." Er überlege, zum Spanischkurs seiner Frau hinzuzustoßen, um sich auch den spanischen Konjunktiv "richtig reinzuziehen".

Bei Elternabenden nichts verstanden

Vor allem bei Elternabenden in der Schule von Giulio habe Tamara Gülpen gemerkt, dass ihre Grundkenntnisse längst nicht ausreichen. "Wir hatten schon zwei, da habe ich kein Wort verstanden", erzählt Tamara Gülpen, die die Informationen nach dem Elternabend bisher auch schriftlich bekommen habe. "Damit komme ich dann schon eher klar. Dennoch: Ich möchte mich auch mit den Eltern von Giulios Klassenkameraden unterhalten können und immer up to date sein, sodass Giulio keinen Nachteil hat, nur weil er der Deutsche ist."

Tamara, Marco und Giulio Gülpen wird man in nächster Zeit noch häufiger auf Mallorca sehen. / Privat

Nur noch in den Ferien nach Deutschland

In den Ferien wird die Familie weiterhin regelmäßig nach Deutschland fliegen. Auch das Haus, das die Auswanderer dort haben, behalten sie.

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Zuletzt hatte Tamara Gülpen der MZ erzählt, dass das Paar gerne noch ein zweites Kind und noch ein Hotel hätte.