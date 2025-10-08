Wenn drei Kinder gleichzeitig flügge werden: So sehr kämpft "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner aktuell mit dem Auszug von Joelina, Jada und Volkan

Erst Joelina, dann Jada, dann Volkan: Fünffachmutter und "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner musste zuletzt damit klarkommen, dass innerhalb von einem Jahr ihre drei ältesten Kinder das Familiennest im Nordosten von Mallorca verlassen haben. Den Anfang hatte im Herbst 2024 Büchners älteste Tochter Joelina gemacht. Joelina Karabas lebt mittlerweile in Hamburg, geht von dort aus ihrer Tätigkeit als Flugbegleiterin nach. In der Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" von RTLZWEI war zu sehen, wie Danni Büchner und ihre Tochter Jada Joelina dort besucht haben. Immer wieder berichtete TV-Auswanderin Danni Büchner nach dem Wegzug ihrer ältesten Tochter nach Deutschland auch auf ihrem Instagram-Profil, wie sehr sie Joelina vermisst.

Danni Büchner und ihre fünf Kinder. / Picture Puzzle Medien

Zusammenziehen mit Freund

Vor zwei Monaten war laut einem Bericht der Bild-Zeitung dann Jada Karabas dran. Auch sie hatte ihrer Mutter in der Doku-Soap rund um die Familie schon gebeichtet, dass sie womöglich bald ausziehen und mit ihrem Freund Daniel zusammenziehen werde. Vor wenigen Wochen sei es dann so weit gewesen, "weil er näher an der Uni wohnt und das einfacher für sie ist", kommentierte Büchner gegenüber der Bild-Zeitung. Wie mehrmals berichtet, studiert Jada Karabas an der Balearen-Universität UIB Jura. Das drittälteste Kind von Danni Büchner berichtete in der Vergangenheit auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder über lange Autofahrten zur Uni, bei denen sie teils im Stau stand und nicht rechtzeitig ankam. Der Umzug dürfte ihr nun zugutekommen.

Jada, Danni und Joelina in der vierten Folge von "Diese Büchners". / RTL2

Der letzte im Bunde ist Büchners Sohn Volkan. Er hat das Familiennest im Nordosten der Insel vor zwei Wochen verlassen. "Er ist zurück in die Nähe von Delmenhorst, wird dort für eine Telefongesellschaft im Außendienst arbeiten", erzählt seine Mutter im dem Bericht der Bild-Zeitung.

In einem Video auf Instagram berichtete Büchner kürzlich, wie sehr sie mit der aktuellen Wohnsituation kämpft. Mittlerweile leben nur noch die Zwillinge Jenna und Diego mit ihr unter einem Dach. Schon der Auszug von Joelina sei ihr "sehr sehr schwer gefallen", erzählt sie darin und kämpft mit den Tränen. Auch damit, dass nur wenige Monate später Jada mit ihrem Freund zusammengezogen ist, hatte Danni Büchner "sehr zu kämpfen". Immerhin: Zwei- oder sogar dreimal pro Woche würde sich das Mutter-Tochter-Gespann sehen und seit Jada ausgezogen ist, würden sich beide besser verstehen. "Ich würde sogar behaupten, unsere Beziehung ist so innig, wie sie lange nicht mehr war", sagt die Fünffach-Mutter in dem Video weiter.

Volkan habe auf Mallorca das soziale Umfeld gefehlt, weiß seine Mutter. In Deutschland sei er nun glücklicher. "Er ist bei meiner Familie", so Büchner. "Jede Mutter, die erwachsene Kinder hat, weiß, wie schwer es einem fällt, die Kinder ziehen zu lassen", so Danni Büchner. Mit ihren drei ältesten Kindern habe sie "so viele Höhen und Tiefen" erlebt. Schon die Tatsache, weniger zu kochen, zu waschen und einzukaufen, erinnere sie immer wieder daran, dass nun nur noch drei Mitglieder der Großfamilie unter einem Dach wohnen.

So wurde Danni Büchner bekannt

Danni Büchner, die mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" war, zog 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca. Ihr Vater, Yılmaz Karabas, starb bereits 2009. Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya, deren Vater Jens Büchner ist, sind ihre Halbgeschwister. Im November 2018 verstarb ihr Vater und Danni Büchners zweiter Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit seinem Tod zieht Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter und ihre Zwillinge leben weiterhin im Osten Mallorcas, sind erst kürzlich umgezogen. Bis Ende Juli waren die Büchners in der zweiten Staffel von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" zu sehen.