"Es war schlimm und deprimierend": Großer Traum von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel geplatzt

Wochenlang hatte sich "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel mit hartem Training und strenger Diät auf den großen Tag am 4. Oktober vorbereitet. Er hätte beim Kampfsport-Event The Ultimate HYPE in Oberhausen in den Ring steigen sollen. Doch dazu kam es nicht. Der Grund: Der Vater einer Tochter hatte sich beim Training - ausgerechnet an seinem Geburtstag (16.9.) - an der Schulter verletzt.

"Leider müssen wir euch mitteilen, dass der Steff sich verletzt hat. Er war beim Röntgen, Ultraschall ist gemacht worden. Es zeigt sich, dass das Schultergelenk eine Verletzung hat. Mit der kann er leider nicht kämpfen. Aus ärztlicher Sicht muss ich leider sagen, ist es nicht möglich, die nächsten Wochen zu trainieren und am 4.10. bei The Hype mitzumachen", so der "Ringarzt" in einem Video, das er MZ vorliegt.

Steff Jerkel bereit für den Hype / The Ultimate Hype

Ein Band sei gerissen. Auch deswegen habe Jerkel eine Armschlinge bekommen, die er nun mehrere Wochen tragen müsse, erklärte der Arzt weiter.

Steff Jerkel selbst sagte in dem am 16. September aufgenommenen Video: "Ja, was soll ich sagen. Es ist natürlich für mich am allermeisten beschissen, für meinen Gegner ist es natürlich absolute Scheiße. Für die Veranstaltung und für mich ist es die letzte Chance gewesen, überhaupt in meinem Leben noch einmal zu kämpfen. Ich habe wirklich hart trainiert und war guter Dinge, aber man kann es nicht ändern."

Eine falsche Bewegung

Die Verletzung habe er sich beim Takedown-Training zugezogen, erzählte er der MZ weiter. "Dabei lernst du, die Leute zu Boden zu holen und, wenn dich einer schmeißt, dass du den Arm nicht nach unten machst, weil er sonst brechen kann oder du dich verletzen kannst.Hundertmal haben wir es geübt, Hundertmal hat es geklappt, aber in dem Moment habe ich den Arm nach unten gemacht, dann war's passiert", so der Hamburger weiter.

Es sei schlimm und deprimierend für ihn gewesen, den Kampf letztlich als Zuschauer mitverfolgen zu müssen. "Ich hatte viel Boden trainiert, 90 Prozent, mein Gegner genau das Gegenteil, Stand-up, also Boxen. Ich glaube, es hätte gut werden können. Ich hätte viele überraschen können."

Erleichtert war hingegen die Partnerin des 57-Jährigen, Peggy Jerofke. "Sie war natürlich superfroh, dass ich nicht gekämpft habe", so Jerkel. Die Spreewälderin hatte im Vorfeld schon Bedenken geäußert, fand die geplante Teilnahme von Jerkel gefährlich.

Bei dem Event in der Rudolf Weber Arena sind Reality-Stars, Influencer und Profisportler mit verschiedenen Kampfsportarten, unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA, und Wrestling, gegeneinander angetreten. Jerkel war als sogenannter Underdog, also Ring-Neuling, eingeplant.

Auch diese Teilnehmer waren dabei:

Evil Jared, der Bassist der Bloodhound Gang

der Bassist der Bloodhound Gang Thorsten Legat, Ex-Fußballer

Ex-Fußballer Cosimo Citiolo, Reality-Star

Reality-Star Christin Okpara, Reality-Star

Reality-Star Julia Römmelt, Model

Einen kleine Trost für Jerkel gab es dennoch: Im kommenden Jahr darf er gegen seinen eigentlichen Gegner, der das Duell mit Jerkels Ersatz für sich entschied, kämpfen: Chris Broy.

Steff Jerkel bei seinen Vorbereitungen auf das Kampfsportevent. / Privat

Das ist Steff Jerkel

Steff Jerkel hatte durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. In Cala Ratjada betreibt er unter anderem das "Sharky's", aus dem er bald einen Fahrzeug-Verleih machen will. Es ist eines von zwei Lokalen der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Kennengelernt hatten sie sich 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". The Ultimate Hype wäre nicht Jerkels erstes Kampfsport-Event gewesen. 2020 war der Auswanderer bereits bei "Das große Sat.1 Promixboxen" zu sehen.

Sind Teil der neuen Mallorca-Folge: Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Am 17. Oktober ist das "Goodbye Deutschland"-Paar in einer neuen Folge der beliebten Sendung zu sehen.