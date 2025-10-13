Kinderwunsch und Wohnungssuche stellen die Ehe der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen auf die Probe

Im Juli hatte "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpengegenüber der MZ bereits offenbart, dass Marco Gülpen und sie schon lange versuchen, schwanger zu werden, es bisher aber nicht geklappt hat. In der neuen Folge der beliebten Auswanderer-Sendung, die am Freitag (17.10.) im Free-TV läuft und derzeit schon auf RTl+ zu sehen ist, sehen Zuschauer, wie groß der Kinderwunsch der Mutter eines sechs Jahre alten Sohnes wirklich ist. Und was sie bereit wäre, zu tun, um noch einmal schwanger zu werden.

Tamara will noch ein Baby, kündigt die Off-Stimme den Teil der Folge rund um die Gülpens an. „Laut meinem Zykluskalender müssen wir heute loslegen“, sagt die Auswanderin. Sie leidet am PCO-Syndrom, habe keinen regelmäßigen Zyklus und sehr oft auch Stimmungsschwankungen erfährt man. Auch die Ovulationstests, die sie häufig mache, seien stets negativ. Eisprung, Fehlanzeige.

Sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Mallorca-Zuhause: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Nur auf natürlichem Weg

Nachdem die Kennenlerngeschichte der Gülpens erzählt wurde, erfährt man, dass auch Sohn Giulio nur dank hormoneller Spritzen, die den Eisprung ausgelöst haben, gibt. „Ein Weg, den Marco für Baby Nummer 2 nicht noch einmal gehen will“, teasert die Off-Stimme an.

Für Tamara Gülpen steht ein Termin beim Frauenarzt auf Mallorca an. Ihr Marco will nicht „dran rumschrauben“, sagt er immer wieder, also künstlich nachhelfen. Seine Frau wollte von Anfang an ein zweites Kind, erzählt er. Doch ihm selbst mache es nichts aus, seine ganze Aufmerksamkeit auf Giulio zu richten. Im Gegenteil: Er muss nicht unbedingt ein zweites Kind haben.

Während einer Autofahrt kocht das Thema weiter hoch. „Lass die Natur entscheiden“, sagt Marco Gülpen. „Ich kann aber nicht damit leben“, entgegnet ihm Tamara Gülpen, deren starker Wunsch, erneut Mutter zu werden, sehr deutlich wird.

Das Paar ist in der Palma Clínic zu Besuch. Marco will auf keinen Fall, dass die Behandlung dazu führt, dass Zwillinge entstehen, stellt er klar. Ein Ultraschall steht an. Positive Neuigkeiten: Noch am selben Tag, steht wenig später fest, hat Tamara ihren Eisprung. „Schatz, wir müssen jetzt sofort zurück“, sagt sie zu Marco in der Folge. Es komme selten vor, dass sie überhaupt einen Eisprung hat, erfährt man. Marco mag es nicht, "Sex auf Termin“ zu haben.

Findet der Makler ein Objekt, das sowohl Tamara als auch Marco Gülpen zusagt? / Privat

Wie stark ist die Ehe der Gülpens

Dann ist ein zweites Reizthema der TV-Auswanderer Thema: Tamara Gülpens Unzufriedenheit mit der Wohnung der dreiköpfigen Familie an der Playa. „Morgens muss ich aufpassen, dass Giulio nicht in Erbrochenes oder Kondome tritt“, sagt Tamara über das Mallorca-Zuhause des Paares an der Playa. Es ist bekannt, dass das Paar schon seit einer Weile eine andere Bleibe sucht. Doch die Preise sind heftig. „Ich will hier auf gar keinen Fall bleiben“, stellt Tamara Gülpen klar. Immer, wenn das Paar das Thema anschneidet, merke er, dass sie auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Er mache sich daher auch Gedanken darüber, wie stark die Ehe der beiden sei, gibt er in der Folge zu. „Letztes Jahr dachte ich kurze Zeit, dass es ein Trennungsgrund ist“, sagt auch Tamara.

Wie die MZ bereits mehrmals berichtet hat, musste sich das Paar vor Beginn des diesjährigen Schuljahres entscheiden, da der kleine Giulio entweder auf Mallorca oder in Deutschland eingeschult werden sollte. “Ich würde ihn gerne hier einschulen“, sagt Tamara auf Mallorca. Wenn es Deutschland wird, müsste Marco zwischen der Insel und Köln pendeln. „Ich hab schon Angst davor, dass es einen gewissen Knacks in der Ehe macht“, sagt Tamara dazu.

Das Wohnungs- und Kinderthema stellt die Ehe der Gülpens auf die Probe. / Privat

Viel zu tun im Hostal Playa de Palma

Hinzu kommt, dass das Paar mit dem Hostal Playa de Palma auf Mallorca ja auch immer etwas zu tun hat. Könnte sich Tamara überhaupt alleine darum kümmern? Die Türen sind neu gemacht. Sie funktionieren nun mit Zimmerkarten (nicht mehr mit Schlüsseln). Doch nicht alle Karten funktionieren. Dabei haben die Auswanderer knapp 40.000 Euro in die Renovierung der Türen gesteckt.

Was sie auch festgestellt haben: Wenn Marco und Tamara vor Ort sind, kommen deutlich mehr Besucher. Das weiß auch Mitarbeiterin Birgit. „Das Hostal sind die beiden“, bestätigt ein Besucher, den das Kamerateam gefragt hat.

Ziehen die Gülpens nach Santa Ponça?

Einen Monat später sind Tamara und Marco Gülpen auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung in Santa Ponça. „Der Markt ist schwierig, ich bin auch schwierig“, gibt Marco zu, der unbedingt Meerblick haben will. Schon auf dem Weg zur Immobilie findet Tamara, dass zu viel los ist. Sie haben noch drei Wochen, um eine neue Wohnung zu finden. Tamara will nur auf der Insel bleiben, wenn sie von der Playa wegziehen. Tamara mag den Stil, in dem die Wohnung, die 2.500 Euro Miete kostet, eingerichtet sind. Doch mit den Bussen und Autos, die vorbeifahren, ist es ihr zu laut. Der Makler sieht es als fast ausgeschlossen an, in der wenigen Zeit, die bleibt, etwas zu finden, was beiden gefällt.

Tamara, Marco und Giulio Gülpen wird man in nächster Zeit noch häufiger auf Mallorca sehen. / Privat

Giulio hat entschieden

Das Drehteam besucht die Auswanderer später in der Nähe von Köln. Obwohl sie in Deutschland besser positioniert und situiert sind, haben sie sich für Mallorca entschieden, erzählen sie. Beziehungsweise eigentlich hat Giulio entschieden. Er will, dass die Familie zusammenbleibt. „Das hat mich total berührt“, so Marco Gülpen.

Beim Packen für den Neustart auf Mallorca sagt Tamara, dass es sich dieses Mal viel mehr nach Auswandern anfühlt. Marco wird öfter in die Heimat fliegen, erfährt man. Er betreibt in Köln ein weiteres Hotel und eine Eisdiele.

Auf Mallorca steht bei Tamara erneut ein Termin beim Frauenarzt an. Klappt denn bei Marco überhaupt alles?, fragt die Off-Stimme. Auch er hat sich untersuchen lassen. Die Ergebnisse seien nicht hervorragend, aber für einen 61-Jährigen „absolut im grünen Bereich“, sagt er.

Leben derzeit noch an der Playa de Palma: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert.