Hat nun auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz den gefährlichen Pilz auf der Lunge?

Die neue Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland", die am Freitag (17.10.) auf Vox zu sehen ist, zeigt die wohl aufwühlendsten und schlimmsten Monate im Leben von Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. Der MZ hat Mermi-Schmelz erzählt, warum die beiden Auswanderer schlagartig mit dem Rauchen aufgehört haben und auch sie nun abklärt, ob ihre Lunge von dem gefährlichen Pilz befallen ist.

Das passiert in der neuen Folge

Der Teil um das in Peguera lebende Paar beginnt damit, dass die beiden ins Krankenhaus müssen. Der Grund: Thommy Schmelz hat Wasser im Bauch. Schon ein paar Minuten später geht es dem Mitte-50-Jährigen immer schlechter. Wenig später versetzen die Ärzte den Koch ins künstliche Koma. Ein Pilz frisst seine Lunge auf, erfährt man. Weil sie sich irgendwann nicht mehr zu helfen weiß, startet seine Frau einen Hilferuf in den sozialen Medien. Seit fast 20 Jahren wird das Paar von "Goddbye Deutschland" begleitet, heißt es. Die Anteilnahme sei groß, doch nicht alle treffen auch den richtigen Ton. "Was machst du denn, wenn das und das passiert? Geht’s du dann zurück Deutschland?“, hätten manche gefragt, erzählt Kathrin Mermi-Schmelz in der Folge.

Aus ganz Deutschland melden sich Experten mit Ratschlägen. In einem weiteren Video bedankt sich Mermi-Schmelz bei allen, die Anteil nehmen oder Behandlungsvorschläge einschicken.

Aus dem Koma geholt

Dann, Wochen später, holen Ärzte Thommy aus dem Koma. Doch nichts ist, wie es mal war. „Er war extrem verwirrt, das war sehr schlimm. Es war einfach nicht mehr mein Thommy", berichtet die sichtlich berührte Kathrin Mermi-Schmelz.

Fast zwei Monate später darf Schmelz endlich nach Hause. „Gesund ist Thommy trotzdem nicht“, stellt die Off-Stimme klar. Schon in Brasilien, dem ersten Auswanderungsland der "Goodbye Deutschland"-Urgesteine, landete Thommy im Krankenhaus, erfahren Zuschauer. Auch aufgrund seiner Gesundheit kehrte das Paar wenig später nach Europa zurück. Dort gab es weitere Diagnosen: Diabetes und Probleme mit der Niere.

Kathrin Mermi-Schmelz schildert in der Folge auch, wie viel Zeit das Paar schon seit Jahren miteinander verbringt. Selbst während der Arbeitszeit seien sie 24/7 zusammen gewesen. „Eigentlich sind wir schon über 50 Jahre zusammen“, findet sie.

Dann holt Mermi-Schmelz ihre beste Freundin Susi vom Flughafen in Palma ab. Die hat alles hautnah miterlebt. Man sieht dann, wie die beiden Frauen Thommy aus dem Krankenhaus abholen. Er ist noch sehr schwach. Doch Susi hat er auch erkannt. „Es ist ein Wunder“, sagt Susi, die fest an den Spruch „Liebe versetzt Berge“ glaubt. In dem Fall meint sie die Liebe zwischen Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz.

Kathrin Mermi-Schmelz mit Freundin Susi. / Privat

Kathi sei jeden Tag bei ihm gewesen, habe gekämpft, erzählt ihre Freundin. Die erste Nacht zu Hause in Peguera sei „total gechillt“ gewesen, schildern die beiden Frauen beglückt. In den vergangenen Wochen hatte Mermi-Schmelz das spanische Handy immer am Bett – „falls etwas ist“. Auch das fällt nun weg. Zudem schnarche Thommy nicht mehr.

Susi, die sich nach seiner Entlassung einige Tage um ihn gekümmert hat, weiß: Er schläft sehr viel, ist schwach auf den Beinen. Sie macht sich auch Sorgen um Kathi Mermi-Schmelz. Wie wird sie alles aufarbeiten?

Nach wochenlanger Pause fängt die Kellnerin, auch das ist im Fernsehen zu sehen, wieder im Restaurant Paradiso an zu arbeiten. Während der Schicht ist sie mit ihren Gedanken aber bei Thommy. Susi hält ihr Gott sei Dank den Rücken frei, kümmert sich um Thommy. „Wenn du wirklich das Glück hast, deinen seelenverwandten Partner zu finden, der immer zu dir steht…mit dem Wissen schafft man alles zusammen. Thommy ist mein Leben“, sagt Mermi-Schmelz unter Tränen.

Vier Wochen später schicken die Mermi-Schmelz eine Videobotschaft. Schmelz' Stimmbänder sind von der künstlichen Beatmung noch angegriffen, er habe zudem 20 Kilo abgenommen, erzählt er.

Auch am Strand von Peguera war Thommy Schmelz mittlerweile wieder. / Privat

So geht es dem Paar nach der Ausstrahlung

Der MZ hat Kathrin Mermi-Schmelz erzählt, was nach der Ausstrahlung bei dem Paar passiert ist. Thommy gehe es ganz gut, er mache schon wieder viel alleine: duschen, kochen, mit Hund Tequila spazieren gehen. "Er trainiert eisern. Zweimal die Woche kommt ein Physio ins Haus. Wir haben den ganzen Oktober durch verschiedene Arzttermine. Gestern etwa waren wir beim Kardiologen, zur Kontrolle. Thommy hatte, während er im Koma lag, ja auch Herzrhythmusstörungen. Es sieht ganz gut aus", erzählt die Kellnerin. Ende der Woche stehen dann weitere Termine beim Diabetes-Arzt und Urologen an, Ende des Monats eine Kontrolle beim Internisten.

Auch im November wird sich Thommy Schmelz öfter einmal ins Krankenhaus und in Ärztezentren begeben müssen, um mit dem Traumatologen zu besprechen, wie es infolge seiner Bandscheibenvorfälle weitergeht.

Aus Angst, dass auch ihre Lunge von dem gefährlichen Pilz befallen sein könnte, der Thommy so flachlegte, hat auch Mermi-Schmelz sich durchchecken lassen.

"Ich huste morgens und nachts immer stark, war daher beim Lungenfunktionstest und im Krankenhaus, wo ein CT der Lunge gemacht wurde", so Mermi-Schmelz. Beide Auswanderer haben im Jugendalter mit dem Rauchen begonnen. Damit sei nun Schluss.

"Thommy raucht überhaupt nicht mehr, seitdem er aus dem Krankenhaus raus ist. Es wäre ja auch wirklich blöd. Und mit der Lungen-Vorgeschichte hat er keine Alternative", weiß seine Frau, die ebenfalls schnell entschieden hatte, umgehend mit dem Rauchen aufzuhören. "Ich kann meinen lungenkranken Mann zu Hause ja schlecht vollquarzen", sagt sie. Zudem habe sie schon seit Längerem auch selbst Probleme, die womöglich vom Rauchen kommen.

Sind froh, fast wieder 24/7 zusammen zu sein: Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz. / Privat

"Ich habe in Brasilien im selben Raum geschlafen wie Thommy. Er hatte einen Umweltpilz, der in der Luft und im Sand ist und den fast jeder in sich trägt, aber auch einen anderen, den es nur im Mississippi-Raum und in Südamerika gibt. Daher will ich das untersuchen lassen", stellt Mermi-Schmelz klar.

Das Jahr 2025 sei mit Abstand das "beschissenste Jahr" im Leben der Auswanderer gewesen. "2023 war schon scheiße, als wir ausgeschifft wurden und es richtig losging mit Thommys Wehwehchen, aber das aktuelle...", so Kathrin Mermi-Schmelz. Damals mussten die Auswanderer eine Kreuzfahrt abbrechen. Seit 2023 ist der chronisch kranke Koch krank geschrieben.

Kämpft eisern: Thommy Schmelz. / Privat

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Seit 3. Juli lag der gelernte Koch im Krankenhaus.