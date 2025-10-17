"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel hätte bei einem früheren Kampf fast sein Augenlicht verloren

Dass "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke nicht begeistert über Steff Jerkels angestrebte Teilnahme an dem Kampfevent "The Ultimate Hype" war, hatte sie auch gegenüber der MZ mehrmals zum Ausdruck gebracht. Wer sich die neue Mallorca-Folge der beliebten Auswanderersendung anschaut, die am Freitagabend (17.10.) auf Vox läuft, versteht schnell, warum. Bei einem ähnlichen Event hatte sich der Familienvater schwer verletzt, hätte fast sein Augenlicht verloren.

Doch zurück zum Anfang der Folge, die derzeit schon bei RTL+ verfügbar ist. Jerkel braucht eine vorzeigbare Frisur, denn am Folgetag hat die Familie ein wichtiges Foto-Shooting. Sie wollen "Safe the date"-Karten verschicken, damit sich die Gäste ihrer geplanten Hochzeit den 26.6.2026 schon einmal vormerken. Zuvor hatte Jerkel Josephine an die Haarschneid-Schere gelassen. Ein Versprechen zwischen Vater und Tochter, mit unmodischem Ausgang. Peggy Jerofke soll nun nachschneiden, damit ihr Partner vor der Kamera eine gute Figur macht.

Steff Jerkels verschnittene Frisur. / RTL+

Seit Wochen hängt der Haussegen schief, erzählt die Off-Stimme. Der Grund: Jerkel will bei einem MMA-Kampf mitmachen. „Selbst im Training kann es zu Verletzungen kommen“, kündigt die Off-Stimme weiter an. Peggy Jerofke konnte erst gar nicht glauben, dass er sich dafür wirklich angemeldet hat. „Er weiß ganz genau, was ich davon halte.“ „Ich weiß auch selber, dass es dumm ist, in der Gewichtsklasse: Ein Schlag und es kann vorbei sein“, sagt Jerkel. „Unterstützen tue ich ihn dabei nicht“, stellt Jerofke klar. „Ich finde es absolut nicht gut.“

Dann steht der Shooting-Tag an. Die letzten Familienfotos wurden geschossen, als Josephine gerade einmal drei Monate alt war.

Anlässlich der Hochzeit haben Peggy Jerofke, Steff Jerkel und Tochter Josephine sich gemeinsam ablichten lassen. / silke.bruennet.fotografie

In acht Wochen ist der Kampf. „Mein Ziel ist es, zu überleben“, sagt Jerkel, der noch nicht die nötige Kondition hat. Dann erzählt Peggy Jerofke, was viele bis dahin noch nicht wussten: Jerkel hat vor Jahren schon einmal bei einem Kampf in Dänemark mitgemacht. „Das Ende vom Lied war, dass die ganze Gesichtshälfte gebrochen war“, so die Mutter einer Tochter weiter. 17 Mal sei sie gebrochen gewesen. Jerkel hätte sein Augenlicht verlieren können. Jerofke dachte, dass ihr Mann schon deswegen nie mehr bei einem Kampf mitmachen würde.

Im Netz machen sich Nutzer darüber lustig, dass Jerkels Gegner, Chris Broy, 20 Jahre jünger ist. "Wie soll er gegen so jemanden gewinnen?", fragen sie sich. Vier Wochen Training in einem Kampfkunstcenter in Bayern stehen an. “Peggy hat mir das erste Mal im Leben ein schlechtes Gewissen gemacht”, erzählt Jerkel. Gewissermaßen lasse er sie auch mit dem Lokal Tiki Beach alleine, das zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch mitten in der Saison ist. Auch der Familien-Hund muss raus und Josephine muss hin- und hergefahren werden.

Peggy Jerofke sieht Jerkels geplante Teilnahme an "The Ultimate Hype" kritisch. / RTL+

Vor den Kameras gibt Jerofke dann zu, dass sie wirklich sauer ist. “Ich seh' überhaupt gar keinen Mehrwert in dem, was du da machst”, so ihre Worte. Auch Josephine und Jerkels Mutter wollten die beiden besser nicht erzählen, wieso ihr Papa und Sohn so lange weg ist. Jerkel will nicht, dass beide sich Sorgen machen. JJ denkt, er mache bei einem Fernsehformat mit.

“Steff hätte sein Augenlicht verlieren können”, sagt Jerofke auf den zurückliegenden Kampf blickend. “Das Gefühl der Hilflosigkeit sitzt so tief noch in mir.” Sie fahre bewusst auch nicht zum Event nach Oberhausen. “Mich belastet ganz besonders, dass Steff das vielleicht unterschätzt”, sagt sie in die Kameras, nachdem sie ihn zum Flughafen gebracht hat.

Nach zwei Wochen Training verletzt sich Jerkel an der Schulter. Der Ringarzt stellt klar: So kann er nicht am Kampf teilnehmen. Die Details erfahren Sie hier:

Verletzt kämpfen

Daraufhin fliegt er, früher als geplant, auf die Insel zurück. Dort will er einen Arzt aufsuchen. Mit der Teilnahme an "The Ultimate Hype" abgeschlossen hat er trotz Verletzung noch längst nicht. Peggy Jerofke versteht die Welt nicht mehr, sieht die Verletzung eher als Zeichen dafür, dass er seinen Traum vom Kampf dringend beerdigen sollte. Es habe zudem die Schulter erwischt, die er sich schon einmal gebrochen hatte.

„Was für ein bescheuerter Sport“, kommentiert Peggy Jerofke die Trainingsvideos, die Jerkel ihr zeigt. „Steff, jetzt mal ehrlich, du bist doch nicht dumm“, mahnt Peggy Jerofke. Jerkel fährt auf Mallorca zum Arzt. „Ich weiß innendrin, dass es total verkehrt ist, aber wenn du dich so lange vorbereitet hast…“, sagt er. Nach eineinhalb Stunden kommt er wieder raus. Als Jerkel ihm geschildert habe, was er vorhat, hätte auch der Experte mit Unverständnis reagiert. Mit Schmerzspritzen trainiert er weiter. Bis er irgendwann einsehen muss: Das war’s. Er sagt den Kampf endgültig ab.

So hart waren die Vorbereitungen

Wochenlang hatte sich Jerkel mit hartem Training und strenger Diät auf den großen Tag am 4. Oktober vorbereitet. An diesem Tag hätte er in Oberhausen in den Ring steigen sollen.

Steff Jerkel bereit für den Hype / The Ultimate Hype

Eine falsche Bewegung

Die Verletzung habe er sich beim Takedown-Training zugezogen, erzählte er der MZ weiter. "Dabei lernst du, die Leute zu Boden zu holen und, wenn dich einer schmeißt, dass du den Arm nicht nach unten machst, weil er sonst brechen kann oder du dich verletzen kannst.Hundertmal haben wir es geübt, Hundertmal hat es geklappt, aber in dem Moment habe ich den Arm nach unten gemacht, dann war's passiert", so der Hamburger weiter.

Es sei schlimm und deprimierend für ihn gewesen, den Kampf letztlich als Zuschauer mitverfolgen zu müssen. "Ich hatte viel Boden trainiert, 90 Prozent, mein Gegner genau das Gegenteil, Stand-up, also Boxen. Ich glaube, es hätte gut werden können. Ich hätte viele überraschen können."

Erleichtert war hingegen die Partnerin des 57-Jährigen, Peggy Jerofke. "Sie war natürlich superfroh, dass ich nicht gekämpft habe", so Jerkel. Bei dem Event in der Rudolf Weber Arena sind Reality-Stars, Influencer und Profisportler mit verschiedenen Kampfsportarten, unter anderem Boxen, Kickboxen, MMA, und Wrestling, gegeneinander angetreten. Jerkel war als sogenannter Underdog, also Ring-Neuling, eingeplant.

Einen kleinen Trost für Jerkel gab es dennoch: Im kommenden Jahr darf er gegen seinen eigentlichen Gegner, der das Duell mit Jerkels Ersatz für sich entschied, kämpfen: Chris Broy.

Steff Jerkel bei seinen Vorbereitungen auf das Kampfsportevent. / Privat

Das ist Steff Jerkel

Steff Jerkel hatte durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. In Cala Ratjada betreibt er unter anderem das "Sharky's", aus dem er bald einen Fahrzeug-Verleih machen will. Es ist eines von zwei Lokalen der TV-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Kennengelernt hatten sie sich 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte.

Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". The Ultimate Hype wäre nicht Jerkels erstes Kampfsport-Event gewesen. 2020 war der Auswanderer bereits bei "Das große Sat.1 Promixboxen" zu sehen.

Sind Teil der neuen Mallorca-Folge: Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

In der neuen Mallorca-Folge kommen auch Marco und Tamara Gülpen sowie Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz vor.