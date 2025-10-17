Zwei Spezial-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland": Hat sich Jenny "Delüx" übernommen und gewinnen die Robens den Kampf gegen die neue Konkurenz?

Am Freitag (17.10.) gibt es eine geballte Ladung Auswanderer-Stoff von den Mallorca-Promis aus "Goodbye Deutschland": Einerseits läuft am Abend eine neue Folge mit Peggy Jerofke, Steff Jerkel, Marco und Tamara Gülpen, Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz im Free-TV, andererseits sind zwei neue RTL+-Exklusiv-Folgen online gegangen. In Letzteren mit dabei sind Jenny "Delüx", ihr Gatte Achim Thiesen, Tom Krusche und Benjamin Gerlach sowie Familie Köhl, die auf der Insel mit drei Kindern den Neustart wagt. Eine separate, etwa halbstündige Folge, ist Caro und Andreas Robens gewidmet.

Jenny "Delüx", Familie Köhl, Tom Krusche und Benjamin Gerlach

In der Ankündigung des Senders zu der über eineinhalb Stunden dauernden Folge heißt es zu Familie Köhl: "Luzie und Manuel wollen als Fotografen auf Mallorca durchstarten. Und ihre drei Kinder müssen mit. Doch der Abschied fällt nicht nur den Kleinen schwer. Auch für Luzie und Manuel bedeutet die Auswanderung erstmal eine Fernbeziehung, denn ihr Geschäft in der Schweiz muss weiterlaufen. Eine Doppelbelastung, die der Familie den Start um einiges erschweren wird."

Bei Jenny und Achim Thiesen wird es um Folgendes gehen: "Das Schnitzelrestaurant ist mittlerweile Jennys und Achims 7. Geschäft. Und das zehrt an den Nerven. Die Mammutaufgabe wird für das Paar immer mehr zur Belastungsprobe. Wenn außer Arbeit kaum etwas übrigbleibt – haben sich die Auswanderer übernommen?"

Als Letzte im Bunde sind da Ben und Tom, die ihr Beautygeschäft auf Mallorca vergrößern wollen. "Doch dann wächst bei Ben das Heimweh nach Berlin. Ein Besuch seiner Mutter wirft neue Fragen auf: Ist Mallorca wirklich der Ort, an dem er für immer leben will? Oder ist die Sehnsucht nach der alten Heimat am Ende größer?", liest man in der Ankündigung weiter.

Bei Tom Krusche und Benjamin Gerlach hat sich einiges getan. Was genau, können Sie hier nachlesen.

Benjamin Gerlach und Thomas Krusche sind die neuen Pächter des Can Sull. / Privat

Caro und Andreas Robens

Die Folge über das Bodybuilder-Paar heißt "Robens – die Konkurrenz im Nacken". In der Ankündigung liest man: "Seit 15 Jahren betreiben Caro und Andreas Robens ihr 'Iron Gym' auf Mallorca. Doch nun wächst die Angst, dass ihr Lebenswerk in Gefahr ist: Nur wenige Kilometer entfernt öffnet ein neuer, riesiger Fitnesstempel. Für Caro kein Grund zur Sorge, sie konzentriert sich auf ihre jährliche Motto-Party. Andreas hingegen bangt um jedes einzelne Mitglied und um die Zukunft des Gyms. Die Robens wollen sich mit einer Renovierung und neuen Geräten in Stellung bringen. Doch reicht das, um der neu gebauten Konkurrenz standzuhalten?"

Die Robens sind bekannt dafür, einmal im Jahr Freunde und Familie zu ihrer Party auf ihr Anwesen in Llucmajor einzuladen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto. / Privat

Noch mehr Mallorca

Neben diesen beiden reinen Mallorca-Folgen gibt es eine weitere, in der die Insel zumindest indirekt vorkommt. Sie heißt "Kanaren – Familie Pfaller und Familie Howell". Famile Howell, das sind Gabi Howell mit Sohn André. "Gabi Howell kämpft mit ihrer Familie seit Jahren um den Traum vom Leben unter Palmen. Nach gescheiterten Anläufen auf Mallorca und Teneriffa will sie mit Mutter Irene und dem „Pälzer Stübchen“ auf Fuerteventura neu beginnen. Doch Sohn André hat eigene Pläne: Gemeinsam mit Frau Jessi und Tochter Melia zieht er zurück nach Mallorca, wo ihn ein sicherer Job erwartet. Zwischen Hoffnung und Enttäuschung steht Gabi vor der schwersten Entscheidung: folgt sie ihrem Herzen oder ihrem Traum?", heißt es in der Ankündigung.