Wie gut kennen Sie die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer: Wer erinnert sich noch an dieses Paar?

Am Montag (20.10.) um 23.20 zeigt VOX eine "Goodbye-Deutschland"-Wiederholungsfolge, die erstmals am 2. Mai 2017 ausgestrahlt wurde. Im Mittelpunkt: Sabine Lenhardt und Bernd Schütter, die auf Mallorca ein neues Leben beginnen wollten und dort stattdessen ums wirtschaftliche Überleben kämpfen.

In der Ankündigung heißt es, dass es vier Jahre her ist, dass Sabine alles hinter sich ließ, was ihr bisheriges Leben ausmachte: ihre Wohnung, ihren Job, ihr gewohntes Umfeld. Aus Liebe zu Bernd, den sie über das Internet kennengelernt hatte, wagte sie den Schritt ins Unbekannte. Gemeinsam wollten sie sich auf Mallorca ein neues Zuhause aufbauen. Anfangs sah es auch ganz danach aus: Hoffnung, Zuversicht und Pläne für die Zukunft bestimmten den Alltag.

Das Wiedersehen der Auswanderer auf Mallorca. / rtl+

Harte Realität

Doch das Leben auf Mallorca entwickelte sich anders als erhofft. Die Auswirkungen der spanischen Wirtschaftskrise trafen das Paar mit voller Wucht. Statt beruflicher Selbstverwirklichung und finanzieller Sicherheit gab es plötzlich Mietschulden und einen ständigen Kampf um schlecht bezahlte Saisonjobs. Während Sabine schließlich eine Stelle im Callcenter eines Mobilfunkanbieters ergatterte, fand Bernd, ausgebildeter Koch, trotz aller Bemühungen keine Anstellung. "So einen schlimmen Winter wie im vorherigen Jahr habe ich hier persönlich noch nie erlebt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht noch einmal erleben möchte", sagt der Deutsche in der Folge rückblickend.

Von einem geregelten Alltag war das Paar weit entfernt. Sabines Einkommen reichte kaum, um beide über Wasser zu halten, und die Sorgen wurden von Monat zu Monat größer. An der für das Paar zu teuren Finca in der Nähe von Artà hält Sabine nur wegen ihres geliebten Wallachs Maranello fest, der nicht in einer billigeren Mietwohnung in der Stadt untergebracht werden kann. "Da esse ich lieber selber nichts, dafür dass er was hat", meint die Marketingexpertin entschlossen.

Sabine mit ihrem Lieblingspferd Maranello. / rtl+

Letzte Hoffnung

Doch gerade als die Situation kaum noch auszuhalten scheint, kommt neue Hoffnung ins Spiel: Andrea, eine Jugendfreundin von Bernd, kündigt ihren Umzug nach Mallorca an.

Andrea Bondou, die Freundin des Paares. / rtl+

Sie bringt nicht nur frischen Optimismus mit, sondern auch 25.000 Euro Ersparnisse und eine konkrete Geschäftsidee. Gemeinsam wollen die drei eine Bar eröffnen, die gleichzeitig als Bäckerei fungiert. Ein mutiger Plan, der alles verändern könnte.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören laut einem Sendersprecher Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen und Caro und Andreas Robens.

Erst am Freitag (17.10.) lief auf Vox eine aktuelle Mallorca-Folge mit Steff Jerkel und Peggy Jerofke, Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz und Marco und Tamara Gülpen. Sie ist nach wie vor bei RTL+ verfügbar.