Kultwirtin Krümel feiert Closing im Stadl und enthüllt Namen ihres neuen Lokals in Peguera

Aufregende Tage bei Mallorca-Kultwirtin Krümel alias Marion Pfaff: Die 53-Jährige hat am Donnerstag (16.10.) das Closing im "Krümels Stadl" in Peguera begangen und dabei in ihren Geburtstag am Freitag hineingefeiert. Zusätzlich dazu hat sie alle Hände voll zu tun mit der Planung für ihr neues Lokal direkt gegenüber am Bulevar, das derzeit noch "La Tasca" heißt. Schlüsselübergabe für Krümel und ihren Mann Daniel Pfaff ist am 1. November.

Doch der Reihe nach: Das Closing am Donnerstagabend, das auch als Geburtstagsparty von Krümel angekündigt war, sprengte alle Erwartungen. "Die Leute standen bis auf die andere Straßenseite. Wir haben selbst nicht verstanden, wo all diese Menschen herkamen", war Krümel am Tag nach der großen Sause immer noch überwältigt.

Ansturm als Herausforderung

Der Ansturm habe für sie und ihr Team eine Herausforderung bedeutet, "denn wir waren unterbesetzt für diese Masse an Menschen", sagte Krümel der MZ. Das Personal sei aber "über sich hinausgewachsen" und habe "für zwei oder drei gearbeitet". "Ich habe das beste Team der Welt", fand Krümel.

Jetzt kann sich Krümel mit ihrem Mann zwei Wochen von dem Closing erholen, bis die Schlüsselübergabe für das neue Lokal ansteht. Krümel verrät der MZ erste Details. Zum Beispiel steht der Name bereits fest. "Der Laden soll Schatzi heißen", erklärt die Wirtin. Das sei ein "süßer, cooler Name". Knappe, kurze Namen blieben besser im Gedächtnis, glaubt sie.

Das "Schatzi" wird komplett umgebaut

Die bisherige Tapas-Bar werde "komplett umgebaut" und in Zukunft als Bar und Restaurant betrieben. "Das hat den Vorteil, dass wir dann bis 3 Uhr öffnen dürfen. Restaurants müssen um Mitternacht schließen", sagt Krümel. Anbieten will die Wirtin mit ihrem Team "gute deutsche Küche", obwohl das Lokal im Tiroler Stil gestaltet werden soll.

Was die musikalische Untermalung im Gastraum angeht, setzt Krümel auf "chillige, internationale Musik". Auch DJs, wie etwa Paul Jahnke, sollen im Lokal auflegen. Noch gebe es keinen ganz fixen Plan für das "Schatzi", die Überlegungen sollen nun im Winter angestellt werden. "Mein Mann Dani hat allerdings alles im Kopf und weiß jetzt schon, wie später alles aussehen soll." Der neue Laden solle keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot.

Stadl existiert schon seit 2011

Krümel betreibt ihren Stadl in Peguera inzwischen seit mehr als 14 Jahren. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn.