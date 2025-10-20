Gleich zwei neue Konkurrenten: Platzt jetzt der Auswanderer-Traum von Caro und Andreas Robens aus "Goodbye Deutschland"?

In einer der beiden RTL+-Exklusiv-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland", die seit Freitag (17.10.) für Abonnenten auf der Plattform zur Verfügung stehen, bekommt es vor allem Andreas Robens mit der Angst zu tun: Platzt der Auswanderer-Traum des bekannten Bodybuilder-Paares? Vor allem Andreas Robens macht sich große Sorgen. Seine Frau Caro Robens hingegen versucht, gelassen zu bleiben.

In der Ankündigung der Folge heißt es: "Seit 15 Jahren betreiben Caro und Andreas Robens ihr 'Iron Gym' auf Mallorca. Doch nun wächst die Angst, dass ihr Lebenswerk in Gefahr ist: Nur wenige Kilometer entfernt öffnet ein neuer, riesiger Fitnesstempel. Für Caro kein Grund zur Sorge, sie konzentriert sich auf ihre jährliche Motto-Party. Andreas hingegen bangt um jedes einzelne Mitglied und um die Zukunft des Gyms. Die Robens wollen sich mit einer Renovierung und neuen Geräten in Stellung bringen. Doch reicht das, um der neu gebauten Konkurrenz standzuhalten?"

Das passiert in der neuen Folge

Das Konkurenz-Studio, um das es geht, hatte Jahre lang zu, erfährt man zu Beginn. Nun habe es ein Schwede gekauft, der es renovieren und aufhübschen will, erzählt die Off-Stimme. Vor allem Andreas habe daher seit Tagen schlaflose Nächte. Caro Robens sieht die Lage nicht so Schwarz. „Das Iron Gym hat schon Kultstatus“, sagt sie. „Wenn ich so unbekümmert durchs Leben gehen würde wie Caro, hätte ich nicht einen Laden“, sagt Andreas Robens in die Kameras.

Der Aventus Sports Club. / RTL+

Das Paar fährt zu dem Studio nach Maioris, das Aventus Sports Club heißt. Es befindet sich noch im Aufbau. Tennisplätze, Pool, Parkplatz direkt vor der Türe: Dagegen können die Robens mit ihrem Iron Gym in Arenal nicht ankommen. Doch dasitzen und abwarten, will Andreas nicht, eher direkt gegensteuern und sein Studio aufmöbeln.

Der Hannoveraner sieht seinen Auswanderertraum ernsthaft in Gefahr. Große Rücklagen hat das Paar durch den Kauf seines Eigenheims keine mehr. Der Bodybuilder will dem neuen Studio dennoch potenzielle Kunden abwerben, indem er das Iron Gym attraktiver macht.

„Unser Studio ist nicht topmodern, sondern oldschool“, stellt Caro Robens klar. Am Tag, an dem das Kamerateam zu Besuch ist, wird der neue Boden verlegt. Auch neue Geräte will das Paar bestellen.

Vorbereitungen für die jährliche Party

Einmal im Jahr feiern die Robens zudem eine Party. „Das wird die peinlichste Party überhaupt. Wir haben viel zu wenig Deko“, sagt Caro Robens inmitten der Vorbereitungen erschrocken. Dieses Mal ist das Motto: 70er Jahre.

Doch während der Vorbereitungen ist Andreas ist mit seinen Gedanken bei seinem Iron Gym und der Konkurrenz. Caro Robens macht sich eher Gedanken über die Anzahl der Luftballons, mit denen sie den Weg zur Finca dekorieren will. Dass auch er auf dem riesengroßen Grundstück dekoriert werden soll, ist für Andreas zu viel des Guten. Doch bei ihren Partys ist Caro Robens Perfektionistin, weiß er längt. Noch gibt es keine Getränke. Herkömmliches "Goodbye Deutschland"-Drama. Doch Überraschung: Irgendwann kommen die Lieferanten mit der Bar und den Getränken doch. Dann trudeln die Gäste ein.

Die Robens sind bekannt dafür, einmal im Jahr Freunde und Familie zu ihrer Party auf ihr Anwesen in Llucmajor einzuladen. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto. / Privat

Renovierung fertig

Ein paar Monate später ist das Iron Gym fertig renoviert, zudem gibt es neue Geräte. 50 Prozent der Kunden der Robens haben Monatsverträge, könnten also jederzeit zum Konkurrenten wechseln. Das Drehteam von Vox hat bei dem neuen Mitbewerber einen Besichtigungstermin für die Robens angefragt, erfährt man. „Dieses Studio mit unserem Beitrag, das wäre dann wohl eine böse Konkurrenz“, sagt Caro Robens nur.

Der Chef erzählt ihnen, dass er das Gym sogar noch vergrößern will und einen Spa-Bereich bauen will. Auch eine Fitnessbar mit gesundem Essen soll dort eingerichtet werden. Das Konzept erinnert teils an das des Iron Diner, das die Robens einst in unmittelbarer Nähe zu ihrem Gym betrieben.

Aktuell kann man für 50 Euro (15 Euro mehr als bei den Robens) in dem neuen Fitnesspalast trainieren. Andreas wirkt immer aufgewühlter. „Wird das neue Studio den Robens das Genick brechen?“, fragt die Off-Stimme dramatisch.

Die Robens schicken ein paar Wochen später ein Video ein. Nur ein paar Kunden seien ihnen weggegangen. Mittlerweile koste der Mitgliedsbeitrag im neuen Studio 70 Euro. Auch Andreas sei mittlerweile wieder ruhiger, heißt es.

Sogar zwei Konkurrenten

Der MZ hat Caro Robens erzählt, dass die Auswanderer genau genommen sogar zwei Konkurrenten dazu bekommen haben in den vergangenen Monaten. Neben dem Fitnessstudio in Maioris, das jahrelang geschlossen und im Sommer nach einer groß angelegten Renovierung wiedereröffnet wurde, habe im Mai ein weiteres in Arenal eröffnet: das Lion's Gym. Es liegt nur 12 Gehminuten vom Iron Gym weg. "Sie nehmen auch 70 Euro und sind kleiner als wir. Wir sind also mit einem blauen Auge davongekommen", so Caro Robens zur MZ.

Die Robens und ihre Mallorca-Projekte

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym.

Hat sich Jenny "Delüx" übernommen? / RTL / 99pro media

In der zweiten Mallorca-Spezialfolge sind Jenny "Delüx", ihr Gatte Achim Thiesen, Tom Krusche und Benjamin Gerlach sowie Familie Köhl, die auf der Insel mit drei Kindern den Neustart wagt, mit von der Partie.

Neben diesen beiden reinen Mallorca-Folgen gibt es eine weitere, in der die Insel zumindest indirekt vorkommt. Sie heißt "Kanaren – Familie Pfaller und Familie Howell". Famile Howell, das sind Gabi Howell mit Sohn André. "Gabi Howell kämpft mit ihrer Familie seit Jahren um den Traum vom Leben unter Palmen. Nach gescheiterten Anläufen auf Mallorca und Teneriffa will sie mit Mutter Irene und dem „Pälzer Stübchen“ auf Fuerteventura neu beginnen. Doch Sohn André hat eigene Pläne: Gemeinsam mit Frau Jessi und Tochter Melia zieht er zurück nach Mallorca, wo ihn ein sicherer Job erwartet. Zwischen Hoffnung und Enttäuschung steht Gabi vor der schwersten Entscheidung: folgt sie ihrem Herzen oder ihrem Traum?", heißt es in der Ankündigung.