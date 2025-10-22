"Hast du 'n Schaden?": Wird "Goodbye Deutschland"-Geschäftsfrau Jenny "Delüx" jetzt alles zu viel?

Boutiquen in Cala Millor und Artà, ein Restaurant in Cala Millor und mehrere Geschäfte in Deutschland: In der RTL+-Exklusiv-Folge mit Jenny "Delüx" und Achim Thiesen, die seit Freitag (17.10.) auf der Plattform zur Verfügung steht, bekommen Zuschauer einen Einblick in das herausfordernde Geschäftsleben der beiden TV-Auswanderer.

Markttag bedeutet auch Umsatz

"Jenny und Achim führen mittlerweile vier Firmen auf der Insel", heißt es zu Beginn. (Während der Dreharbeiten waren die beiden Boutiquen der Thiesens in Cala Millor noch getrennt.) In Artà ist Markttag. Damit liegt der anstrengendste Tag der Woche vor den TV-Auswanderern. „Da sind wir eine Stunde eher hier und bleiben auch länger“, sagt Jenny "Delüx", während sie in der Boutique in Artà steht. 50 Prozent des Umsatzes machen sie an einem Dienstag, plaudert Achim Thiesen aus dem Nähkästchen.

So sieht es am Markttag in Artà aus. / RTL+

Die Kunden in Artà seien etwas betuchter als die in Cala Millor, erzählt die Off-Stimme. Jenny und Achim Thiesen hätten sich beim Nachbarschaftsplausch in Cala Millor kennengelernt. Immerhin lagen ihre beiden Lokale lange Zeit unmittelbar nebeneinander. Achim Thiesen brachte vier Firmen mit in die Ehe, neben der Boutique auf Mallorca ein Schuhgeschäft in Eckernförde plus eine Baustrom- und eine Elektrofirma in Hamburg.

Erneut liegen Monate, gar Jahre zwischen den Dreharbeiten der Produktionsfirma von Vox und der Ausstrahlung: Man sieht, wie jemand den beiden das Opening der Boutique in Artà im Juni 2023 versauen will. Ein Unbekannter hatte das Schloss manipuliert.

Und dann noch ein Restaurant

Auch wird erzählt, wie die beiden zu ihrem Restaurant "Happy Schnitzel" kamen. Es war Achim Thiesen, der unbedingt zugreifen wollte, als es frei wurde. „Ich hab' gesagt: Hast du 'n Schaden?“, erzählt Jenny "Delüx", die anfangs gar nicht begeistert war.

Achim Thiesen wollte zusätzlich zu den Boutiquen auf Mallorca und seinen Geschäften in Deutschland noch das "Happy Schnitzel" eröffnen. / RTL+

Aus der Ferne muss sich Achim um seine Baustromfirma in Deutschland kümmern. Jenny Thiesen macht sich Sorgen um ihren Mann. Es habe schon mal eine Situation im Flieger gegeben, in der es Achim schlecht gegangen sei. Er gibt zu: Er habe die Lage unterschätzt und mit all den Geschäften mittlerweile zu viel um die Ohren.

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten haben die beiden noch separate Geschäfte in Cala Millor. Dann verkünden sie Neuigkeiten: „Wir packen uns die Woche voll von Montag bis Freitag und nach fast 14 Jahren haben wir uns den Samstag freigenommen“, verkündet Jenny Thiesen freudig.

„Es wäre gelogen, zu sagen, dass wir alles locker flockig machen“, sagt die Mutter eines Sohnes weiter. Natürlich seien so Geschäfte mit viel Anstrengung verbunden. Das Geschäft in Eckernförde wollen die beiden aufgeben, erfährt man. Im Januar 2025 hat die MZ bereits darüber berichtet, dass die Auswanderer es tatsächlich getan haben.

Oft springt Jenny "Delüx" auch im Restaurant "Happy Schnitzel" ein. / RTL+

Nichts Privates zu erzählen

Dann muss Jenny Thiesen spontan im Happy Schnitzel einspringen. Fast alle 63 Sitzplätze sind besetzt. Es gibt jede Menge zu tun. Sie befolgt wie Achim die Anweisungen ihrer Angestellten, schließlich sind die Thiesens selbst nicht vom Fach. Kurz vor Mitternacht ist endlich Feierabend.

„Eine Schnapsidee war es tausend prozentig. Wir müssen das hinkriegen, aber es gibt immer eine Schmerzgrenze. Das ist Wirtschaft“, sagt Achim Thiesen, was die Eröffnung des Happy Schnitzel berifft.

Woher Jenny Thiesen so viel Energie habe, will das Kamerateam wissen. Weil sie glücklich sei. „Da wir 24/7 zusammen sind, haben wir auch nichts Privates zu erzählen. Ich brauch' ihn nicht zu fragen, wie sein Tag war", lacht sie.

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem mittlerweile Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort auch Wein-Tastings angeboten.

Vor allem Andreas Robens hat Angst um die Existenz des Paares. / RTL+

Noch mehr Mallorca-Auswanderer

In der Folge mit Jenny und Achim Thiesen sind auch Tom Krusche und Benjamin Gerlach sowie Familie Köhl zu sehen, die auf der Insel mit drei Kindern den Neustart wagt. Daneben wurde am selben Tag auch eine RTL+-Exklusivfolge mit Caro und Andreas Robens freigeschaltet. Worum es darin geht, können Sie hier nachlesen.

Neben diesen beiden reinen Mallorca-Folgen gibt es eine weitere, in der die Insel zumindest indirekt vorkommt. Sie heißt "Kanaren – Familie Pfaller und Familie Howell". Famile Howell, das sind Gabi Howell mit Sohn André. "Gabi Howell kämpft mit ihrer Familie seit Jahren um den Traum vom Leben unter Palmen. Nach gescheiterten Anläufen auf Mallorca und Teneriffa will sie mit Mutter Irene und dem „Pälzer Stübchen“ auf Fuerteventura neu beginnen. Doch Sohn André hat eigene Pläne: Gemeinsam mit Frau Jessi und Tochter Melia zieht er zurück nach Mallorca, wo ihn ein sicherer Job erwartet. Zwischen Hoffnung und Enttäuschung steht Gabi vor der schwersten Entscheidung: folgt sie ihrem Herzen oder ihrem Traum?", heißt es in der Ankündigung.