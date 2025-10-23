Ausstrahlung über zwei Jahre nach Auswanderung: Bietet diese neue "Goodbye Deutschland"-Bilderbuchfamilie zu wenig Drama?

Von der Schweiz nach Mallorca ausgewandert sind Manuel Tietz und Luzie Köhl mit ihren drei Kindern bereits im Juni 2023. Nun, über zwei Jahre später, sind die zwischen Mai 2023 und August 2024 entstandenen Aufnahmen mit der Großfamilie in einer RTL+-Exklusivfolge zu sehen. Ist der Grund dafür, dass Beziehungsprobleme und Auswanderer-Drama im Leben der Köhls fehlen?

Zu Beginn der Folge steckt die Familie in den letzten Vorbereitungen ihrer Auswanderung. Luzie Köhl und Manuel Tietz sind selbstständige Fotografen, fotografieren vor allem Babys und ihre stolzen Eltern direkt nach der Geburt. Kennengelernt haben sie sich in der Schule. Mittlerweile hat das Langzeit-Paar drei Kinder. „Wir sind 24 Jahre zusammen. Und waren maximal mal 14 Tage am Stück getrennt", erzählen sie vor den Kameras.

Luzie Köhl und Manuel Tietz haben sich als Jugendliche kennengelernt, sind seither ein Paar. / Privat

Mallorca-Fans waren sie seit der ersten Stunde. „Wir waren mit 16 Jahren das erste Mal da. Unser erster gemeinsamer Urlaub war in Cala Millor“, erzählt Manuel Tietz. Die Fotografen haben auf der Insel schon mit Auswanderer-Kollegen geshootet: Peggy Jerofke, Steff Jerkel und Tochter Josephine, die damals noch ein Baby war.

Lange voneinander getrennt

Als Fotografen muss das Paar auf der Insel dennoch bei null anfangen. Doch erst einmal plagen die Familienmitglieder angesichts der bevorstehenden Auswanderung andere Sorgen: „Das Schlimmste wäre, wenn wir sehr, sehr lange getrennt wären“, sagt Familienvater Manuel Tietz. Die Kinder haben sich teils schon von ihren Freundinnen verabschiedet. Sie plagen die typischen Auswanderer-Sorgen: Finden sie Anschluss? Lernen sie die Sprache? „Am kniffligsten wird es für Melina“, wissen ihre Eltern.

Manuel Tietz war der erste, der auf der Insel angekommen ist, holt nun seine Familie am Flughafen ab. Die beiden Töchter Melina und Cecilia vermissen schon jetzt ihre Freunde. Die Familie wohnt zur Miete in einem Stadthaus in Cala Millor für 1.500 Euro, heißt es. Dafür, dass sich alle drei Kinder schnell wohlfühlen, wollen Tietz und Köhl alles tun.

Doch in wenigen Tagen muss der Familienvater schon wieder abreisen, in die Schweiz. Nicht nur Luzie, auch die Kinder waren noch nie so lange von ihrem Vater getrennt. Für die Firma, die das Paar nach wie vor in der Schweiz betreibt, brauchen sie einen Mitarbeiter, der die Stellung halten soll. Der Plan: Dem Bewerber beibringen, wie ein optimales Babyshooting abläuft. Nach zwei Stunden ist es geschafft.

Auf Mallorca steht unterdessen der erste Schultag für die Kids an. Große Aufregung. Auch die Großeltern sind extra angereist. Gute Nachrichten gibt es wenige Sendeminuten später: Alle Kids – mittlerweile sind sie 8, 13 und 16 Jahre alt –haben sich am ersten Tag wohlgefühlt und ihre Feuertaufe bestanden.

Die drei Kinder der Köhls wollten zuerst nicht nach Mallorca ziehen, mittlerweile wollen sie gar nicht mehr von der Insel weg. / Privat

Neues Geschäft auf Mallorca

Jetzt müssen sich nur noch ihre Eltern als Fotografen im Ausland beweisen. Sie haben einen Testlauf mit einer kleinen Familie geplant. Doch deren jüngster Sohn hat keine große Lust auf Fotos. In der Schweiz kamen die Aufträge von den Krankenhäusern, erzählt das Paar.

Manuel Tietz fotografiert. Luzie Köhl bearbeitet die Fotos im Nachgang. Während der Dreharbeiten suchen sie auch ein Lokal, in dem sie Fotografie und Kaffee-Trinken verbinden können. Dort sollen die Leute hinkommen können, etwas trinken und auch ein Fotoshooting machen können.

Doch das ausgesuchte Lokal scheint mittlerweile vergeben zu sein. Lucie Köhl hat ein zweites ausgesucht, hier ziehen sie ein. Spoiler: Mittlerweile ist das Paar mit ihrem Fotostudio luma Mallorca schon wieder umgezogen, und zwar in den Carrer na Penyal in Cala Millor. "Hier sind wir nun seit Dezember 2024. Das andere Geschäft war leider fernab von allem", so Tietz, der weiterhin einmal pro Monat in die Schweiz pendelt, zur MZ. In einer der Parallelstraßen, der "Goodbye Deutschland"-Straße Carrer Binicanella, liegt auch die Boutique von Jenny "Delüx" und Achim Thiesen und deren Restaurant "Happy Schnitzel".

Das wurde aus dem Studio auf Mallorca

In den nächsten Szenen, die man von der Familie sieht, heißt es, die Kinder hätten sich super eingelebt, seien auch in der Schule gut integriert worden. Die Familie hat Fixkosten von 3.000 Euro. "Können sie die mit ihrem Studio abdecken?", fragt die Off-Stimme. Auch weil sie noch kein Spanisch und erst recht kein Katalanisch sprechen, sei der Kontakt mit den spanischen Krankenhäusern, in denen sie für sich werben könnten, schwierig.

Dann haben sie eine neue Geschäftsidee: den Cala-Millor-Photo-Walk. Dabei klappern sie mit ihren Kunden die schönsten Foto-Hotspots in dem Urlaubsort Cala Millor ab und schießen dort Erinnerungsfoto. Sie treffen die Urlauber Pierre und Steffi. Die wünschen sich vor allem, dass auf den Fotos Urlaubsfeeling herüberkommt. Pierre und Steffi sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

Auf die Frage, ob sie die Photo-Walks noch machen, sagte der 42-Jährige zur MZ. "Die Walks bieten wir prinzipiell noch an, allerdings ist das eher ein Aufhänger und endet meist an maximal drei Standorten, da meist auch die Zeit während die Sonne auf- oder untergeht, eher knapp ist und man sich lieber für nur einen oder zwei tolle Standorte entscheidet."

Das Langzeit-Paar kurz vor seiner Auswanderung auf die Insel. / Privat

In der Folge mit den Köhls sind auch Jenny "Delüx" und Achim Thiesen sowie Benjamin Gerlach und Tom Krusche zu sehen.