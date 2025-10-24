Boutique geschlossen: Todesfall bei TV-Auswanderin Jenny "Delüx"

Die durch die TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Jennifer Thiesen alias Jenny Delüx hat mit einem Post in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Reaktionen gesorgt: Zu sehen ist das Foto eines handgeschriebenen Zettels, den die Unternehmerin offenbar an die Tür ihres Ladenlokals in Cala Millor gehängt hat. Darauf macht sie auf den Tod einer ihrer Mitarbeiterinnen aufmerksam.

Bestürzte Fans

Diesen Aushang postete Jennifer Thiesen am Donnerstagabend (23.10.) auch in den sozialen Medien / Jenny Delüx / Instagram

"Aus Respekt und in Gedenken an unsere liebevolle verstorbene (23.10.) Mitarbeiterin Claudia, lassen wir heute, 24.10., den Laden geschlossen. Vielen Dank für euer Verständnis! Euer Delüx&Leguano-Team" ist auf dem Aushang zu lesen. Claudia war im Laufe der Jahre immer mal wieder im Fernsehen und auf den Fotos und Videos zu sehen, die Jennifer Thiesen und ihren Laden zeigen. Dabei machte sie stets den Eindruck einer treuen und verantwortungsbewussten Angestellten.

Entsprechend groß fiel die Bestürzung vieler Fans im Internet aus. Zahlreiche User bekundeten ihr Beileid. "Ich kann es gar nicht fassen", so der Tenor vieler Kommentare. Die Frage der Fans, woran Claudia gestorben ist, ließ Jenny Delüx unbeantwortet. Während einige Anhänger den handschriftlichen Aushang lobten, kritisierten andere, der Text sei nicht persönlich genug.

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat und in der Claudia jahrelang als Mitarbeiterin an ihrer Seite war. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem mittlerweile Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel".