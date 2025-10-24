Nach starkem Heimweh und Schicksalsschlag in der Familie: Heiratsantrag bei "Goodbye Deutschland" auf Mallorca

Neben Jenny "Delüx", Achim Thiesen und Familie Köhl sind auch die beiden Auswanderer Tom Krusche und Ben Gerlach in einer recht neuen RTL+-Exklusivfolge zu sehen.

"Heimweh immer da"

Das Paar, das das Beauty-Café Re.sen in Santanyí führt, lebt seit der Pandemie auf Mallorca. Jetzt wollen die beiden Männer die obere Etage zum Medical Beauty Spa ausbauen, erfährt man. Der Ausbau sei schon von Anfang an geplant gewesen. Die Auswanderer werden allerdings eine sechsstellige Summe investieren müssen.

Den Umbau des Lokals nach ihrer Auswanderung wuppten sie eigenständig, öffneten sechs Monate später. Der Laden mit Collagentorten und Co. lief gut an.

Doch vor allem Ben Gerlach ist es sehr schwergefallen, seine Familie zurückzulassen. Den Schritt muss er erst einmal verarbeiten. „Heimweh ist immer da“, sagt er in der Folge, während er mit den Tränen kämpft. Er sei ein „krasser Familienmensch“, denke vor allem im Winter, wenn er weniger zu tun habe, viel nach.

Mit Tom Krusche und Ben Gerlach. / Privat

Sorgen um Mutter

Erschwerend hinzu kam, dass seine Mutter einen Herzinfarkt hatte. „Da hadert man mit sich, was ist wichtiger, wohin soll die Reise gehen?“, fragt er. Dass er zurück nach Deutschland geht, ist alles andere als ausgeschlossen.

Wenige Sendeminuten später kommt Gerlachs Mutter zu Besuch auf die Insel – auch, um sich zu erholen. Er selbst hasse Facetime und Videoanrufe aller Art. „Ich bin der körperliche Typ", sagt er. Bens Mama spürt seine Zerrissenheit immer sofort. „Gehen Ben und Tom wirklich in die gleiche Richtung?“, fragt die Off-Stimme dramatisch.

Gerlachs Partner Tom Krusche kann das Heimweh seines Partners und die engen Familienverhältnisse nicht nachvollziehen. „Bei uns gab es sowas nicht“, sagt er nur. Seine Mama lebe schon länger nicht mehr, seine Geschwister seien in Europa verteilt.

Das Paar mit der 16 Jahre alten Tochter von Thomas Krusche. / Privat

Mit Frau verheiratet und Tochter bekommen

Und Krusche hat eine besondere Vorgeschichte: Er war acht Jahre mit einer Frau verheirate, hat mit ihr eine Tochter bekommen. Die beiden hätten sich später einvernehmlich getrennt. Seine Tochter komme bald für ein Jahr auf die Insel.

Dann gibt es – wie könnte es anders sein – Probleme beim Umbau des Lokals in Santanyí. Die Eröffnung der oberen Etage verzögert sich.

Wenn die Familie nachzieht

Dafür gibt es unterdessen positive Neuigkeiten für Ben Gerlach. Seine geliebte Mama geht bald in Rente, wird daher künftig öfter auf die Insel kommen oder sogar dorthin ziehen. Auch sein Vater will teils Aufgaben im Geschäft der TV-Auswanderer übernehmen.

Zum Ende der Folge hin gibt es noch einen besonderen Moment: Krusche hat Gerlach vor einiger Zeit gefragt, ob er ihn heiraten möchte, erfahren die Zuschauer. Und Ben Gerlach hat 'Ja' gesagt. "Der Antrag war Anfang letzten Jahres", so Krusche. 2026 soll die Hochzeit samt Feier stattfinden. Ob "Goodbye Deutschland" die Hochzeit begleitet, ist noch nicht sicher. "Ich weiß nicht, ob Ben das möchte. Von mir aus wäre das ok", so Krusche.

Benjamin Gerlach und Thomas Krusche sind die neuen Pächter des Can Sull. / Privat

Can Sull übernommen

Wie die MZ schon vor einer Weile berichtet hat, hat das Paar zum 1. September auch das Biohotel Can Sull in Cas Concos von Yvette und Georg Nowak, ebenfalls bekannt aus "Goodbye Deutschland", übernommen. Alle Informationen dazu gibt es hier. "Es läuft supergut. Wir haben einiges umgestellt. Was jetzt noch kommt, ist die Eröffnung des Beauty-Spas im Hotel. Zudem verkaufen wir künftig Daypasses für Brunch und Spa für externe Gäste", so Krusche zur MZ.

Ist ein wahres Schmuckstück mitten in Cas Concos: das Can Sull. / Nowak

Auch das Lokal in Santanyí laufe sehr gut. "Wir haben noch zwei Mitarbeiter eingestellt, damit ich zwischen Café, Büro und Hotel pendeln kann. Ben konzentriert sich komplett auf Beauty, demnächst in Cas Concos im Hotel", so Krusche.

Das ist die Geschichte von Gerlach und Krusche

Am 17. Januar 2022 konnte man Gerlach und Krusche das erste Mal im TV sehen. Dort sah man, wie das Auswanderer-Duo aus Berlin mitten in der Pandemie im Dezember 2020 nach Mallorca zog, um in Santanyí im Juni 2021 ein Beauty-Café zu eröffnen. In dem Lokal verkaufen die Auswanderer unter anderem Beauty Shots und vegane Produkte. Zuletzt haben sie sich in dem Lokal an der Plaça Porta Murada in Santanyí vergrößert, auch das Obergeschoss gemietet. Krusche und Gerlach hatten sich 2018 in einem Fitnessstudio in Berlin kennengelernt.