"Keine Lust auf Krawatte": Hier verraten die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel Details über ihre Traumhochzeit

In einer Podcast-Folge vom 17. Oktober haben die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel mit Brautmoden-Designerin Anne Wolf, ebenfalls aus dem Fernsehen bekannt, über ihre für den 26. Juni 2026 anstehende Hochzeit geplaudert. Zuhörer erfahren darin einige Details:

Das Paar hat erst das Datum ausgewählt, dann die Location gesucht. Das hat sie etwas in die Bredouille gebracht, da sich die Suche nach einem Ort für die Zeremonie und Feier gar nicht so einfach gestaltete. Eines der Probleme sei etwa gewesen, dass man in vielen Locations nicht länger als bis 23 Uhr feiern kann. Zudem wollten Jerofke und Jerkel Meerblick. Oft sei es daran gescheitert, dass die Feier an einem der potenziellen Austragungsorte schlichtweg zu teuer gewesen wäre. Großer Tag hin oder her: Das Paar wollte sich auch nicht in Unkosten stürzen.

In Sachen Aufteilung der Organisation hätte Steff Jerkel sich am liebsten nur um die Location gekümmert und den Rest an Peggy Jerofke abgegeben. Immer würde er Jerofke aber Videos aus den sozialen Netzwerken schicken. Aus denen wollen sich die Brautleute das Beste abschauen. Bei Blumen und Co. könne er es Jerofke aber nur schwer rechtmachen, daher solle sie sich besser darum kümmern. Das Paar hat aber auch eine Wedding-Planerin engagiert.

Auch auf eine lange Traurede verzichtet der Hamburger lieber. Er will eher, dass schnell die Party steigt. Da sie verhältnismäßig spät heiraten und "keine 20 mehr" seien, hätten sie ganz klare Vorstellungen, wie alles ablaufen soll.

Während Brautmode-Designerin Anne Wolf schon seit einiger Zeit an Jerofkes Kleid werkelt – die Braut wird sogar zwei haben – habe Jerkel noch keinen Anzug. Auf eine Krawatte hat er gar keine Lust, erzählt er zudem. Jerkel mit Fliege am großen Tag zu sehen, wäre auch für Jerofke "zu viel Verkleidung" und nicht der Steff, den sie kenne. "Er sollte schon so sein, wie er ein bisschen ist, aber schon schick", sagt sie. Was Jerofkes Kleid betrifft, fände Jerkel einen Schleier schön. "Da bin ich altmodisch. Das Gesicht muss für die Gäste aber schon zu sehen sein", sagt er.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel. / Vox / RTL

Die Gäste sollen sich, wenn es nach Jerkel geht, leger kleiden. Peggy Jerofke hat da andere Pläne . Sie würde gerne ein Motto vorgeben: Die Männer sollen in Hellblau kommen, die Frauen in Lila. Ob man das machen kann, fragt sie Anne Wolf. “Mhmm, steht es jedem?”, fragt die Expertin nur zurück. Sie selbst findet: nein.

In Sachen Hochzeitstanz ist Jerkel planlos. Wer zuerst mit wem tanze, fragt er mitten im Podcast. Er und seine Mutter? Oder Jerofke und er? Jerofke ist es "egal".

Peggy Jerofke wird zwei Brautkleider haben. / silke.bruennet.fotografie

Beim "Danach" sei wie weniger traditionell. Auf Baumstamm-Durchsägen und Co. verzichte sie gerne. Ringe habe das Paar noch nicht.

Dass das Drehteam von "Goodbye Deutschland" die Hochzeit begleiten wird, steht schon länger fest. Jerofke möchte aber auch nicht, dass "open end" Kameras alles filmen, sondern auch etwas Privatsphäre mit den Gästen. Da Jerkel und Jerofke aber schon so lange vom Fernsehen begleitet werden, sei das Paar mit dem Team über all die Jahre hinweg "wie eine Art Familie zusammengewachsen". Und auch die Zuschauer sollen zumindest teilweise an der Hochzeit "teilnehmen" können. Im "Tiki Beach", das bald in die Winterpause geht, werde Jerofke so häufig von Zuschauern angesprochen, die die Geschichte der Auswanderer seit Tag 1 mitverfolgen.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich bald in die Winterpause verabschiedet. Jerofke und Jerkel waren zuletzt am 17. Oktober in einer Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen.