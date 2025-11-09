Deutschlands größter Hochstapler: „Milliarden-Mike“ neuer „Goodbye Deutschland“-Mallorca-Auswanderer

Dieser neue „Goodbye-Deutschland“-Auswanderer dürfte dem einen oder anderen bereits bekannt vorkommen: Mike Wappler gilt als Deutschlands bekanntester Hochstapler. In einer neuen „Goodbye-Deutschland“-Folge, die am Freitag (7.1.) im linearen Fernsehen bei Vox lief und weiterhin bei RTL+ abrufbar ist, besucht das Drehteam ihn und seine Partnerin Heidi Hesso in Cala Ratjada.

"Milliarden-Mike war einst ein berüchtigter Verbrecher: Hochstapler, Hochzeitsschwindler und Millionenbetrüger“, sagt die Off-Stimme der Sendung. Mit 18 begann seine Karriere in der Hamburger Unterwelt: zunächst im Milieu der Zuhälterei, später betrog er als vermeintlicher Immobilien-, Schmuck- und Antiquitätenhändler. Viele seiner „Geschäfte“ basierten auf frei erfundenen Objekten und Versprechen. Dafür saß er immer wieder in Haft – insgesamt etwa 20 Jahre seines Lebens.

Ein Bild aus den alten Zeiten: Als Wappler noch dubiosen Geschäften nachging. / RTL+

Ein Brief ins Gefängnis

Kennengelernt hat sich das Paar auf ungewöhnliche Art: Die 40-jährige Heidi Hesso schrieb Wappler einen Brief ins Gefängnis. Vor den Kameras des Auswanderer-Formats erzählt der 68-Jährige, viele Frauen hätten ihm während der Haft geschrieben, doch der Brief von Heidi sei etwas Besonderes gewesen. Der Austausch ging weiter, bald adressierte er seine Schreiben an sie als „Prinzessin“. Zum ersten Date kam es während eines Freigangs.

Wapplers „Prinzessin“ lebt seit fünf Jahren in Cala Ratjada an der Ostküste Mallorcas. Dort betreibt sie mit ihren beiden Schwestern Selma und Nancy ein Immobilienunternehmen. Wappler pendelt derzeit zwischen Hamburg und der Insel. Dennoch sieht er seine Zukunft auf Mallorca – mit seiner neuen Familie. In dem Haus in Cala Ratjada lebt auch Heidis Tochter Cecilia, die „Milliarden-Mike“ bereits „Papa“ nennt.

„Mit Knast und Kriminalität will er nichts mehr zu tun haben“, heißt es aus dem Off. Heute „schreibe ich Bücher und drehe Filme“, erzählt Wappler vor der Kamera. Zudem male er gerne. Seine Werke verkaufe er nach eigenen Angaben für bis zu 5.000 Euro. „Das sind oft sehr junge Menschen, Neureiche, die etwas von ‚Milliarden-Mike‘ haben wollen“, sagt er, während er mit den Fingern auf der Leinwand malt.

Milliarden-Mike: malt jetzt gerne mit Fingerfarben. / RTL+

Ein Besuch in Hamburg

In der Folge begleitet das Kamerateam das Paar bei einem Besuch in Hamburg. Wappler zeigt seiner Partnerin die Stadt, in der er mit Abzocke reich wurde. Das Paar spaziert über die Reeperbahn, Wappler erzählt Anekdoten aus dieser Zeit. Hesso findet seine Vergangenheit als Zuhälter nicht gut; dennoch wisse sie, dass Wappler heute ein anderer Mensch sei.

In Hamburg besuchen sie auch ein Box-Studio. Dort steigt Wappler in den Ring – er hat eine Boxervergangenheit. Das Paar ist nicht ohne Grund dort: „Millionen-Mike“ geht auf die Knie und macht seiner Partnerin vor der Kamera einen Heiratsantrag. Auf die Frage, wie sich die beiden die Hochzeit vorstellen, ist es für Hesso klar, dass sie „im kleinen Kreis“ und „auf Mallorca“ stattfinden soll. Wann, steht noch nicht fest, doch die Off-Stimme lässt vermuten, dass es bald so weit sein könnte.

Schwester ist misstrauisch

Zurück auf Mallorca holt Heidi ihre Schwester Nancy vom Flughafen ab. Sie ist von Wappler wenig angetan und sagt das vor der Kamera deutlich: „Ich habe Angst, dass sie abgezockt wird.“ Auf der langen Liste der Untaten des 68-Jährigen steht auch Eheschwindel.

Beim gemeinsamen Abendessen in Cala Ratjada kommt das Thema erneut auf. Wappler beteuert, er sei nicht hinter dem Geld der Schwester her. Er habe immer nur sehr reiche Menschen betrogen, die den Verlust kaum bemerkt hätten und die selbst nicht immer ganz legal unterwegs gewesen seien. „Ich würde nicht sagen, dass es Betrügereien waren, sondern eher geschickter Verkauf“, sagt der 68-Jährige im Einzelinterview.

Das Drehteam verlässt das frisch verlobte Paar mit dem Versprechen, bald wieder vorbeizuschauen. Wie oft und wann das neue „Goodbye-Deutschland“-Paar in weiteren Folgen zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Wer ist „Milliarden-Mike“?

Mike Wappler wurde in Lübeck geboren und gilt als einer der größten Hochstapler und Betrüger in Deutschland. Mit Schein-Immobilien, Schmuck und ähnlichen „Luftgeschäften“ erbeutete er Millionen und saß insgesamt rund zwei Jahrzehnte im Gefängnis. Nun pendelt er zwischen Hamburg und Cala Ratjada, wo seine Verlobte Heidi lebt.