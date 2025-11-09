"In seinem zweiten Zuhause auf der Insel": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz erneut im Krankenhaus

Der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Thommy Schmelz liegt erneut im Krankenhaus Son Espases auf Mallorca. Nachdem er zwei Monate wegen einer schweren Pilzinfektion in der Lunge eingeliefert war, schien es dem „Goodbye Deutschland“-Urgestein besser zu gehen. Nun zwingt ein alarmierendes Blutbild ihn zurück ins Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen (4.11.) erschien Thommy Schmelz zu einem Routinecheck im Gesundheitszentrum in Santa Ponça, gab eine Stuhlprobe ab und ließ Blut abnehmen. Noch am selben Tag erhielt das Auswanderer-Paar einen besorgniserregenden Anruf aus dem Landeskrankenhaus Son Espases. „Die Blutwerte sind schlecht, und er solle sofort ins Krankenhaus“, berichtet Katrin Mermi-Schmelz der MZ.

Schlechte Kaliumwerte

Im Krankenhaus nahm das medizinische Personal dem Auswanderer erneut zweimal Blut ab. „Es ging um den Kaliumwert, der war zu hoch“, erklärt die Auswanderin. Das habe schlimme Auswirkungen auf das Herz und könne zu Herzstörungen bis hin zum Herzstillstand führen.

Obwohl die Werte nicht gut waren, schickten die Ärzte den gelernten Koch zunächst nach Hause. „Er sollte ein bestimmtes Medikament weglassen, und sie wollten ausprobieren, ob es bis Freitag besser wird“, sagt Mermi-Schmelz. Am Freitag waren die Werte weiterhin schlecht, und er blieb im Krankenhaus. „Jetzt liegt er wieder in seinem zweiten Zuhause auf der Insel“, sagt Mermi-Schmelz. Dennoch wirkt sie sehr optimistisch. Er sei ansprechbar und könne problemlos laufen. „Es ist alles gut soweit“, sagt sie.

„Wie ihr seht, geht es mir gut, ich könnte sogar Bäume ausreißen“, sagt der gelernte Koch in einem Instagram-Video vom Sonntagmorgen (9.11.). In dem Clip ist er draußen und erzählt, dass er ein wenig die Sonne genießen wollte. „Macht euch keine Sorgen. Mir geht es bald wieder gut“, sagt er. Seine Frau hofft, am Montag mehr von den Ärzten zu erfahren, doch bis dahin bleibt Thommy noch im Krankenhaus Son Espases.

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Seit 3. Juli lag der gelernte Koch im Krankenhaus.