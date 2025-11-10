Mietpreis, Ausstattung, Lage: Alles über das neue Zuhause der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen

Es war zum Verzweifeln: Ein Jahr lang hatten sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen auf der Insel immer wieder Mietshäuser angeschaut, dann sogar ihre Traumimmobilie gefunden. Doch von dem Haus in Son Verí Nou östlich von Palma mussten sie schnell gedanklich wieder Abschied nehmen, da der Eigentümer wegen der Hündin des Paares, Luni, Angst um seinen Parkettboden hatte. Vor einer Woche hat das Auswanderer-Paar nun den Mietvertrag für sein neue Mallorca-Zuhause unterschrieben. Am 1. Dezember kann die dreiköpfige Familie einziehen, vielleicht auch schon ein paar Tage früher.

Über Fans gefunden

Die Gülpens hatten Glück: Ihr neues Zuhause haben sie über einen schönen Zufall bekommen. "Wir waren vor wenigen Wochen in einem Restaurant essen und wurden dort angesprochen von 'Goodbye Deutschland'-Fans, die ein Foto mit uns machen wollten", so Tamara Gülpen. Daraufhin sei man ins Gespräch gekommen. Die Fans erzählten ihnen von einem Bekannten, der bald aus seinem Haus in der Gemeinde Llucmajor ausziehen wolte. "Am nächsten Tag haben wir uns das Haus angeschaut", so Gülpen, die die ganze Zeit gehofft hatte, über Kontakte und nicht die gängigen Immobilienportale, an ihr neues Zuhause zu kommen. "Ich dachte: Wir kennen so viele Leute, da muss sich doch was ergeben."

Sind sehr glücklich darüber, endlich eine neue Bleibe auf der Insel gefunden zu haben: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Das gibt es für circa 3.500 Euro Miete

Der MZ hat Tamara Gülpen verraten, dass das Haus mit Meerblick 250 Quadratmeter groß ist. Es gibt vier Schlafzimmer und Bäder / Toiletten und auch einen Gemeinschaftspool sowie einen kleinen Garten. Wie so oft auf Mallorca ist die Immobilie komplett unmöbliert. "Da steht nichts drin, wir nehmen auch nichts mit, sondern richten uns dort komplett neu ein", so Gülpen weiter. Derzeit sei das Paar fleißig am Möbel-Shoppen. "Es ist etwas stressig, da wir nur noch vier Wochen haben und die Lieferzeiten eine Katastrophe sind."

Auch Marco Gülpen freut sich auf den Umzug in das neue Haus. "Es ist ein riesiges Haus, so wie wir auch in Deutschland leben", so der Unternehmer. Die bisherige Wohnung an der Playa de Palma sei deutlich kleiner. "Ich denke daher, dass es die Umstellung, nun auch im Winter hier zu sein, einfacher macht."

Die Miete betrage circa 3.500 Euro. Die Schmerzgrenze des Paares lag sogar bei 4.500 Euro Miete. Die Gülpens seien glücklich, letztlich etwas in der Nähe ihres Hostals, das sie an der Playa betreiben, gefunden zu haben. "Wir haben uns unzählige Häuser angeschaut, bestimmt 20, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen", so Tamara Gülpen. Auch in Santa Ponça oder Sa Ràpita hätten sich die Gülpens Immobilien angeschaut. "Es ist jetzt umso perfekter, dass wir nur zehn Minuten von unserem Hostal entfernt sind."

Vom neuen Zuhause der Gülpens aus kann man aufs Meer blicken. / Privat

Ihre bisherige Mietwohnung, die direkt am Ballermann liegt, behalten die Gülpens vorerst. Die TV-Auswanderer haben sie an Untermieter (Freunde) abgetreten, vorerst für ein Jahr. "Falls Marco Heimweh nach dem Ballermann bekommt, kann er so immer wieder zurück. So können wir uns langsam herantasten und sehen, wie es ist, wenn nicht mehr so viel Trubel ist", so Tamara Gülpen zur MZ. Der Eigentümer der Playa-Wohnung habe zugestimmt. "Er ist damit super zufrieden und es ist für alle die perfekte Lösung. Ich hoffe einfach, dass Marco nach diesem einen Jahr nicht sagt 'ich will wieder zurück, ich vermisse den Ballermann", so die Mutter eines Sohnes weiter.

Tamara Gülpen und Marco Gülpen in ihrer Wohnung an der Playa de Palma. / Privat

Kamerateam natürlich mit dabei

Natürlich sollen auch die Zuschauer der Auswanderer-Sendung am neuen Glück der TV-Auswanderer teilhaben. Das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" begleitet die Gülpens beim Möbel-Kauf und auch beim Umzug.

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Sohn Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seither betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert.

In den vergangenen Jahren führte die Familie gewissermaßen ein Doppelleben, verbrachte die Sommer auf Mallorca, die Winter in Deutschland. Seit Sohn Giulio auf der Insel eingeschult wurde, steht fest: Der Hauptlebensmittelpunkt der dreiköpfigen Familie liegt fortan auf Mallorca.