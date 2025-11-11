Eröffnung erst im April 2026: Darum lädt Kultwirtin Marion Pfaff (Krümel) jetzt schon in ihr neues Lokal "Schatzi" in Peguera ein

In Peguera steckt Marion Pfaff ("Krümel") voll in den Vorbereitungen für die Eröffnung ihres neuen Restaurants "Schatzi" in Peguera, die für April 2026 geplant ist. Noch ist das Lokal, in dem bis zuletzt das La Tasca Flamenca untergebracht war, voller Tische, Stühle, Geschirr, Besteck und Gläser von Pfaffs Vorgängern. "Bei vielen Dingen wäre es schade, sie wegschmeißen zu müssen", so Pfaff zur MZ.

Marion und Daniel Pfaff. / Privat

Daher organisiert die Gastronomin am kommenden Montag (17.11.) von 10 bis 16 Uhr einen Gastro-Trödelmarkt in dem Lokal in der Deutschenhochburg. "Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Gastronomen auf Mallorca, der sich darüber freuen würde, wenn er sein Lokal damit aufhübschen und alte Sachen mit diesen Sachen austauschen könnte", so die Mutter eines Sohnes weiter.

Der Flyer mit allen wichtigen Daten zum Gastro-Trödelmarkt. / Privat

Ihr neues Lokal "Schatzi" wollen die Pfaffs komplett umbauen. Bisher war es ein reines Restaurant, die Pfaffs haben nun aber eine Lizenzumschreibung beantragt. "Es soll eine Bar mit Restaurant sein. Das hat den Vorteil, dass wir nicht nur bis Mitternacht, sondern bis 3 Uhr geöffnet lassen können." Anbieten will die Wirtin mit ihrem Team "gute deutsche Küche", obwohl das Lokal im Tiroler Stil gestaltet werden soll. Das bisherige Mobiliar passe nicht zu diesem Stil, so Pfaff zur MZ. Daher der Trödelmarkt.

Auch diese Tische und Bänke sollen raus. / Pfaff

Noch mehr Möbel, die es beim Trödelmarkt zu erstehen geben wird. / Pfaff

Was die musikalische Untermalung im Gastraum angeht, setzt Krümel auf "chillige, internationale Musik". Auch DJs, wie etwa Paul Jahnke, sollen im Lokal auflegen. Noch gebe es keinen ganz fixen Plan für das "Schatzi", die Überlegungen sollen nun im Winter angestellt werden. Der neue Laden solle keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot. Schüsselübergabe für das neue Lokal war Anfang November.

Das neue Lokal der Pfaffs wird "Schatzi" heißen. / Pfaff

Stadl existiert schon seit 2011

Krümel betreibt ihren Stadl in Peguera inzwischen seit mehr als 14 Jahren. Mitte Oktober fand das Closing statt. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Peguera. Dort werden die Pfaffs im April 2026 das "Schatzi" als ihr zweites Lokal eröffnen.