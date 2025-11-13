Neue Nachfolger der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thielen: Was sie mit dem einstigen Kebab Store in Peguera vorhaben

Im September 2024 war die Eröffnung, ein Jahr später folgte nun die Schließung: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sascha und Kathrin Thielen haben ihren Kebab Store in Peguera Mitte September abgegeben, aus persönlichen Gründen. Das haben sie gegenüber der MZ bestätigt.

Die Thielens im Kebab Store. / Privat

Boutique-Café statt Laden

Nachfolger sind Elsa Strohe und ihr Partner Thomas Goerlitz. Strohe betreibt, wie sie gegenüber der MZ sagte, seit 2021 in dem Ort die Boutique "Oh Flamingo". "Wir schließen sie zum Januar", so die 59-Jährige, die sich laut eigenen Angaben künftig nur auf ein Geschäft konzentrieren will, nämlich auf das Boutique-Café, das das Paar unter demselben Namen in dem ehemaligen Lokal der Thiesens aufmachen wird. Die Eröffnung ist für den Nikolaustag (6.12.) geplant.

"Ich bin in der Gastronomie groß geworden, meine Mutter hat ein Hotel im Harz und auch ich selbst hatte ein Ausflugslokal in Deutschland", so Strohe zur MZ. Auch in Peguera betrieb sie vor der Pandemie schon das Lokal "Gustario".

Der Kebab Store in Peguera. / Privat

In dem Boutique-Café "Oh Flamingo" wird es Kuchen von einem deutschen Konditor wie auch belegte Brötchen oder Snacks geben. Auch hausgemachten Kartoffelsalat oder Nudelsalat sollen die Gäste dort erstehen können. "Einmal pro Woche gibt es einen Thementag, etwa mal Gulasch mit Spätzle oder Linsen mit Bockwurst", so die Berlinerin weiter.

So ganz verschwindet die Auswanderin nicht aus der Textilbranche. "Ich werde in dem Café auch Mode von der Hamburger Firma Zwillingsherz anbieten." Dafür habe Strohe ihre Lizenz nach eigener Aussage entsprechend erweitern lassen.

Elsa Strohe. / Privat

Das sind die Öffnungszeiten

Die genauen Öffnungszeiten müssten sich erst noch herauskristallisieren. "Im Winter werden wir womöglich täglich nur von 10 bis 16 Uhr aufhaben. Dienstags - an dem Tag war der Kebab Store geschlossen - ist in jedem Fall geöffnet", so Strohe. Den Außenbereich wollen Strohe und Goerlitz durch Markisen und eine Verkleidung so gestalten, dass man auch im Winter dort sitzen kann.

Die Boutique wird im Januar 2026 schließen. / Strohe

Die Geschichte der Thielens

2013 war Sascha Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärte er die Verbindung zur Insel einst. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Seine neuen Partnerin, Kathrin Westenburger, war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung.

Zum ersten Mal gesehen hatten sich die Thielens im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählte Kathrin Thielen der MZ schon vor einiger Zeit. Beide Auswanderer waren damals noch in Beziehungen, begannen aber dennoch eine Affäre. Die vollständige Liebesgeschichte lesen Sie hier. Das Paar, das mittlerweile verheiratet ist, betreibt weiterhin das Red Rubber Duck in Peguera.