Nach einer Woche in "seinem zweiten Zuhause": "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz aus Krankenhaus entlassen

Peguera-Strand statt Krankenhauswände: Seit Freitag (14.11.) ist "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz wieder in einer Umgebung, in der er sich deutlich wohler fühlt. Der gelernte Koch ist nach einem einwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus Son Espases in Palma entlassen worden und spaziert schon wieder mit Hund Tequila an der Promenade von Peguera entlang. "Seine Kaliumwerte sind nun wieder gut, auch die Verdauung funktioniert wieder", gab seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz am Samstag (15.11.) gegenüber der MZ Entwarnung.

Schmelz war nach einem Routinecheck im Gesundheitszentrum in Santa Ponça aufgrund eines alarmierenden Blutbildes ins Landeskrankenhaus eingewiesen worden. Der erhöhte Kaliumwert kann schlimme Auswirkungen auf das Herz haben, etwa Herz-Rhythmusstörungen oder sogar Herzstillstand, erläuterte Mermi-Schmelz der MZ.

Eine Woche lang, von Freitag (7.11.) bis Freitag (14.11.), habe der TV-Auswanderer daraufhin in dem Krankenhaus verbracht, in dem er mittlerweile schon Stamm-Patient ist. "Natürlich kriege ich jedes Mal einen Schreck, wenn das Krankenhaus anruft und Thommy wieder dorthin muss", so Kathrin Mermi-Schmelz.

Sind froh, fast wieder 24/7 zusammen zu sein: Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz. / Privat

Das war dieses Mal anders

Dennoch sei dieses Mal einiges anders gewesen, betont sie: "Es war das erste Mal, dass Thommy ins Krankenhaus gekommen ist, obwohl es ihm eigentlich gut ging und er selbst gar keine Notwendigkeit gesehen hat."

Ganz gut ging es Schmelz, wenn man es genau betrachtet, dennoch nicht. "Er hatte zehn bis zwanzig Mal pro Tag Stuhlgang. Ich nehme an, dass seine Darmflora durch die ganzen starken Medikamente schwer geschädigt war", so Mermi-Schmelz. Mittlerweile gehe es Schmelz auch diesbezüglich wieder besser.

Um auch seine Muskulatur nach der Zeit im Koma zu stärken, kommt zweimal pro Wochen ein Physiotherapeut bei den Auswanderern vorbei.

Das Paar warte nun auf einen Termin beim Internisten. Für den sind dann erneut aktuelle Blutwerte notwendig. "Die Ärzte kontrollieren hier engmaschig, wie es Thommy geht. Wir sind mit der medizinischen Versorgung nach wie vor wirklich sehr zufrieden", stellt Mermi-Schmelz klar.

Leider kein allzu seltener Anblick: Thommy Schmelz im Krankenhausbett. / Privat

Pläne für Weihnachten

Für die Weihnachtsfeiertage haben die Mermi-Schmelz nichts Großes geplant. Wer ihr Leben seit Längerem mitverfolgt weiß, dass die Feiertage den beiden nichts bedeuten. "Wir sind froh, dass wir uns beide haben und die letzten Monate gut überstanden haben. Weihnachten hat für uns keine Bedeutung. Zudem muss ich während der Feiertage ohnehin im Restaurant El Paradíso arbeiten", so Mermi-Schmelz. Mittlerweile sei sie dort sechs Tage pro Woche. Alle anderen Tätigkeiten habe sie schon vor einigen Wochen auf Eis gelegt.

Arbeiten, um zu leben

"Ich habe keine Lust, meine restliche Lebenszeit mit Stress zu verbringen. Mehr Kohle zu haben, interessiert mich nicht mehr. Ich habe in den letzten Monaten gesehen, wie schnell alles vorbei sein kann, und werde nun nur noch so viel arbeiten, dass es uns zum Leben reicht", stellt Mermi-Schmelz klar.

Die nächste längere freie Zeit mit ihrem Thommy ist für die Bedienung schon in Sicht. "Ab dem 23. November schließt das Restaurant einen Monat lang", sagt sie zur MZ. Vielleicht besuchen die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" dann ein paar Freunde auf der Insel. "Wegfliegen können wir wegen Thommys Krankheitsgeschichte ohnehin nicht."

Arbeitet derzeit sechs Tage im Restaurant El Paradíso in Peguera: Kathrin Mermi-Schmelz. / Privat

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Seit 3. Juli lag der gelernte Koch im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Später kämpfte er sich im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben.