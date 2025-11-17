"Erstwohnsitz Mallorca": Influencer Felix von der Laden wandert endgültig auf die Insel aus

Der deutsche Influencer Felix von der Laden wird innerhalb der nächsten zwei Monate Deutschland verlassen und sich dauerhaft auf Mallorca ansiedeln. Dies gab er auf seinem Youtube-Kanal bekannt.

Von der Laden gehörte zu den Youtubern der ersten Stunde in Deutschland, hatte bereits in den frühen 2010er Jahren großen Erfolg. Aktuell folgen ihm etwa 2,5 Millionen Menschen auf Instagram, auf Youtube zählt sein Kanal 3,2 Millionen Follower. Seine Karriere begann noch in seiner Heimat nahe Lübeck, eher er nach seinem Abitur nach Köln zog, wo er unter anderem mit anderen Youtubern in einem sogenannten "Youtube-Haus" zusammen wohnte. Zwischenzeitlich ging er auch einer Karriere als Rennfahrer nach.

Stadtrundfahrt durch Köln

In seinem vor wenigen Tagen hochgeladenen Video mit dem Titel "Ich bin dann mal weg" nimmt von der Laden sein Publikum nun mit auf eine Stadtrundfahrt durch Köln. Auf einem E-Bike, das er gut platziert in Szene setzt, fährt er die Stationen seines Lebens in der rheinischen Metropole ab. Auf seiner Abschiedstour blickt er teils freudig, teils wehmütig zurück auf alte Zeiten, besucht ehemalige Wohnorte und Büros, passiert Supermärkte. Dabei schneidet er Ausschnitte alter Videos, die an Ort und Stelle entstanden dazwischen, um am Ende zu seinem Fazit zu kommen: Es sei Zeit für etwas Neues.

Seine Begründung: Als er während der Coronazeit mangels Alternativen wieder damit anfing, seine Videos selbst zu drehen, statt auf ein großes Team zurückzugreifen, fiel ihm auf, dass dieser Teil seiner Arbeit ihm am meisten Spaß bereitet. Firmeneigentümer, Manager, all diese anderen Tätigkeiten, die er sich in der Zwischenzeit aufgebaut hatte, verblassten dagegen. Und auch die Möglichkeit, auf diese Weise mehr Geld zu verdienen, schien ihm nicht mehr attraktiv genug. Schließlich sei er in der glücklichen Lage, mit dem, was ihm am meisten Freude mache, ortsungebunden bereits ausreichend Geld zu verdienen.

Der Abschied naht: Felix von der Laden erklärt seinen Abschied auf dem Balkon seiner Wohnung in Köln. / Youtube: Felix von der Laden

Das gab den Ausschlag

Dieser Erkenntnis folgend wickelte er seine Firma ab. Nun ungebunden, machte er sich ganz frei auf die Suche nach einer neuen Heimat. Schnell fiel die Entscheidung auf Mallorca: Das im Vergleich zu Deutschland angenehmere Klima, die gute Erreichbarkeit über die vielen Flugverbindungen, und die geografische Lage innerhalb Europas, wo er die meisten seiner Drehs habe, gaben neben der Schönheit der Landschaft den Ausschlag. Zunächst mietete er dort eine Unterkunft. Im Jahr 2023 kaufte er dann eine Immobilie, pendelte allerdings noch zwischen Köln und der Insel hin und her.

Nun habe er auch sein privates Glück auf der Insel gefunden, sagt er. Auch Freunde und Familie aus Deutschland seien gerne zu Gast in seinem Haus auf der Insel. Zudem brauche er etwa für die Reise nach München oder Berlin von seiner neuen Heimat weniger Zeit, als von Köln. Sein Auto befindet sich jedenfalls schon auf der Insel.