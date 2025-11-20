"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen: Wenn die Mutter jünger ist als der eigene Ehemann

Immer, wenn "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Tamara Gülpen Fotos mit ihrer Mama bei Instagram hochlädt, bekommt sie jede Menge Follower-Zuschriften mit ähnlichem Inhalt. "Wie jung ist bitte deine Mum?" So oder so ähnlich lauten die Reaktionen ihrer Fangemeinde dann. Dieser Tage war es wieder so weit, denn Gülpens Eltern sind aktuell zu Besuch auf der Insel.

Tamara Gülpens Mutter mit ihrem Enkle Giulio. / Gülpen

Der MZ hat die TV-Auswanderin verraten: "Meine Mama ist jünger als Marco, nämlich 58. Sie hat sich aber sehr gut gehalten." Marco Gülpen ist 61 Jahre, seine Frau Tamara 34. Hier hat das Paar der MZ seine Liebesgeschichte erzählt. Auch der große Altersunterschied ist dabei Thema.

Tamara Gülpen mit ihrer Mutter. / Privat

Viel für ihr junges Aussehen getan

Das junge Aussehen habe sich Gülpens Mutter hart erarbeitet. "Sie macht regelmäßig Sport, seit 40 Jahren Aerobic, geht ins Fitnessstudio, walken und jeden Samstag mit ihrer besten Freundin laufen. Sie macht wirklich unglaublich viel", so Gülpen, die laut eigener Aussage selbst eher ein Sportmuffel ist. "Ich bin mir sicher, dass ich ihre Gene habe. Nach der Schwangerschaft musste ich kaum Sport machen", sagt sie weiter.

Oft würden Fans Tamara Gülpens Mutter auch für ihre Schwester halten. Die hat Tamara auch: Ihre Schwester ist 39 Jahre alt.

Tamara Gülpen mit ihrer 39 Jahre alten Schwester. / Privat

Tamara Gülpens Vater ist 66 Jahre und damit gerade einmal fünf Jahre älter als ihr Mann Marco Gülpen.

Marco Gülpen mit Tamara Gülpens Vater. / Privat

Tägliches Telefonieren

Zu ihren Eltern, und im Speziellen zu ihrer Mama, hat Tamara Gülpen ein sehr enges Verhältnis. "Obwohl uns 1.800 Kilometer trennen, versuchen wir uns immer, wenn es möglich ist, zu sehen. Sie ist bei jedem Highlight mit dabei, Geburtstagen, Einschulungen etc. Das ist so schön!", schwärmt Tamara Gülpen gegenüber der MZ. Einmal am Tag würden sich die beiden Frauen über WhatsApp-Video-Calls auf den neusten Stand bringen. "Sie ist nicht nur meine Mama, sondern auch eine Freundin, auf die ich immer zählen kann. Egal, was hier auf der Insel passiert: Meine Mama weiß eine halbe Stunde später, was passiert ist. Sie unterstützt Marco und mich, wo es nur geht, und ist auch für Giulio die beste Oma", stellt Gülpen klar.

Der frisch eingeschulte Junge frage oft nach seiner Oma, die übrigens auch in dem Vox-Format schon zu sehen war. "Erst letztens hat er gesagt, er wäre so glücklich, wenn sie unsere Nachbarin wäre", so seine Mutter.

Treue MZ-Leser oder Zuschauer von "Goodbye Deutschland" wissen längst: Die TV-Auswanderin ist ein absoluter Familienmensch. "Wir versuchen, uns einmal im Monat zu sehen. Entweder komme ich nach Deutschland, oder sie kommen. Die Jahresurlaube meiner Eltern gehen nach Mallorca. Sie dürfen nirgendwo anders mehr hin in den Urlaub fahren", lacht Gülpen.

Bilderbuchfamilie

Auch zu ihrer Oma, der Mutter ihrer Mutter, habe Tamara Gülpen ein sehr enges Verhältnis: "Sie ist 88 Jahre und sieht auch noch total gut aus. Erst heute Morgen am Telefon hat sie mir erzählt, dass sie ihre Gardinen selbst gewaschen hat - in ihrem Alter", so Gülpen.

Tamara Gülpen mit ihrer Oma. / Privat

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Sohn Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück.

Seither betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef. Wie Tamara Gülpen auf die Insel kam, können Sie hier nachlesen. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert.

Stecken derzeit voll in den Umzugsvorbereitungen: Tamara und Marco Gülpen mit Sohn Giulio. / Privat

In den vergangenen Jahren führte die Familie gewissermaßen ein Doppelleben, verbrachte die Sommer auf Mallorca, die Winter in Deutschland. Seit Sohn Giulio auf der Insel eingeschult wurde, steht fest: Der Hauptlebensmittelpunkt der dreiköpfigen Familie liegt fortan auf Mallorca. Die drei Gülpens werden Anfang Dezember von der Playa weg in ein Mietshaus in der Gemeinde Llucmajor ziehen.