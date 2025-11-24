Redaktion MZ

Das ganz persönliche Christmas Wonderland von "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke

Die in Cala Ratjada ansässige Gastronomin ist bekennender Weihnachtsfan. Schon Wochen vor dem großen Fest schmückt sie die Villa der Auswanderer-Familie in Cala Lliteres mit Weihnachtskugeln, Bäumen, Weihnachtssternen, Lichterketten und Co. Sogar der Gästebereich ist weihnachtlich gestaltet. "Weihnachten hat eine extrem große Bedeutung für uns", hat die TV-Auswanderin der MZ verraten. Am Dienstag (25.11.) wird die Familienmutter dann wohl auch die erst kürzlich angeschaltete Weihnachtsbeleuchtung in Palma bewundern können. Jerofke geht nämlich shoppen dort, mit ihrer Schwiegermutter. Mehr Informationen