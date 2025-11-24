Warum "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke in ihren ersten Mallorca-Jahren nicht in Weihnachtsstimmung gekommen ist

Noch ist nicht einmal Dezember. In Cala Ratjada sorgt TV-Auswanderin Peggy Jerofke dennoch jetzt schon dafür, dass bei ihr und ihren Liebsten Weihnachtsstimmung aufkommt. Die Villa der dreiköpfigen Familien in Cala Lliteres hat sie daher schon vor Tagen weihnachtlich geschmückt: "Weihnachten ist mir super wichtig. Ich bin so groß geworden, dass wir immer alles richtig schön geschmückt haben. Ich liebe die Adventszeit", gibt sie gegenüber der MZ zu.

Ihre ersten Jahre auf der Insel fand sie immer etwas traurig, "weil ich nicht in Weihnachtsstimmung gekommen bin", fügt sie hinzu. "Deswegen habe ich mir hier angewöhnt, den Weihnachtsbaum schon recht früh aufzustellen, weil ich dann umso mehr das Weihnachtsgefühl wenigstens am Abend habe."

Weihnachten habe für ihre Familie eine "extrem große Bedeutung". "Mir war es auch von Anfang an wichtig, dass Josephine mit der Tradition, das Haus schön zu schmücken, groß wird", betont Jerofke. An Ostern etwa dekoriere sie die Villa nicht annähernd so sehr.

Die dreiköpfige Familie bei einem früheren Weihnachtsfest. / Jerofke

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich kürzlich in die Winterpause verabschiedet hat. Jerofke und Jerkel werden am 26. Juni 2026 heiraten und stecken aktuell mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.