Herzinfarkt und ein Flaschen-Baby: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Georg und Yvette Nowak kommen einfach nicht zur Ruhe

So haben sich die Auswanderer Georg und Yvette Nowak, bekannt aus "Goodbye Deutschland", ihren Renteneintritt und ihr vermeintlich ruhigeres Leben als Selbstversorger nicht vorgestellt: In den letzten Jahren und Monaten haben sie Ihr Restaurant Estragon in Felanitx und Ihr Bio-Hotel Can Sull in Cas Concos erfolgreich verpachtet. Ihr Plan war nämlich, es ruhiger angehen zu lassen, und die 15.000 Quadratmeter große Finca Son Prohence (in Felanitx) zu ihrem künftigen Selbstversorger-Zuhause auszubauen. Aktuell lebt das Paar noch in einem Stadthaus in Felanitx. Doch auch dort baut das Paar gerade um. "Wir wollen das Haus dann verkaufen. Das Geld brauchen wir, um die Finca für uns herzurichten", so Yvette Nowak zur MZ.

Yvette und Georg Nowak wollen Selbstversorger werden. / Privat

Doch zwei Dinge waren zuletzt deutlich wichtiger als die Umbauarbeiten: ein schwerer gesundheitlicher Vorfall bei Georg Nowak und die Tierliebe seiner Frau Yvette. "Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Ich habe mir das anders vorgestellt, als wir das Hotel abgegeben haben. Zwei Wochen später hatte ich ein Lamm, das nur einen Tag alt war. Die Mutter hat es abgelehnt. Also habe ich es mit der Flasche groß gezogen. Das war anstrengender als bei jedem jedes Baby. Ich habe ihm alle zwei Stunden die Flasche gegeben", erzählt die Auswanderin, die das Tier von Freunden bekommen hat.

Carl Philip mit seiner Pflegemama Yvette Nowak. / Privat

"Die Mutter hat zwei Babys bekommen, aber das eine nicht dran gelassen. Es lag völlig schwach auf dem Feld, konnte noch nicht einmal mehr schlucken, da es die ersten 24 Stunden von der Mutter nicht versorgt wurde. Also habe ich versucht, ihm die Milch rein zu zwängen. Nach zwei bis drei Stunden hat es geklappt. Anfangs dachte ich wirklich, das Schaf stirbt in meinen Armen", schildert Yvette Nowak.

Carl Philip. / Privat

Das Neugeborene trägt den Namen Carl Philip. "Er zieht heute auf der Finca ein. Wir haben nun das Gehege gebaut, bauen jetzt dann die Hühnerställe. Bisher sind die Hühner noch im Hotel. Sie sollen jetzt aber auch umziehen. Lustigerweise ziehen die Tiere vor mir auf der Finca ein", so Yvette Nowak, die neben Schafen auch Enten, Hunde und Katzen hat. Da die Finca Son Prohence noch nicht fertig hergerichtet ist, befinden sich viele Tiere noch auf dem Gelände des Can Sull.

Auf der weitläufigen Finca Son Prohence gibt es noch einiges zu tun. / Nowak

Unterdessen ging es zuletzt auch auf Son Prohence voran. "Wir sind fleißig am Pflanzen, haben seit zwei Monaten nun auch die Baugenehmigung", so Nowak. Auf dem Gelände gebe es etwa Dattelpalmen, Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Zitronen, Orangen, Rote Beete, Karotten, Gurken, Melonen, Kräuter wie Fenchel, Basilikum, Minze oder Petersilie sowie ein eigenes Feld nur für Olivenbäume.

Die Nowaks haben seit zwei Monaten die Genehmigung, um die Finca umzubauen. / Nowak

Schock Herzinfarkt

Doch dann ging es ihrem Mann Georg plötzlich gesundheitlich schlecht. "Er hatte vergangene Woche einen Herzinfarkt. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber er ist wirklich sehr schwach, hat Stents bekommen."

Die ärztliche Versorgung auf Mallorca, findet Nowak, sei aber sensationell. "So toll, so sauber. Ich hatte bisher noch nie mit Ärzten und Krankenhäusern zu tun, bin aber wirklich begeistert", schwärmt sie gegenüber der MZ. "Ich glaube, es war alles ein bisschen viel für den Georg in letzter Zeit", mutmaßt sie.

Dazu, sich wirklich nur um sich selbst zu kümmern, sei das Paar gar nicht gekommen. Zuletzt seien vermehrt Leute auf die Nowaks zugekommen, deren Baustellen sie überwachen sollen. "Wir sind sehr gut vernetzt hier, haben ja schon einiges umgebaut", so Nowak, die derzeit die Bauleitung für den Käufer eines Hauses übernimmt, das das Paar an ihn verkauft hat.

Yvette und Georg Nowak sind mittlerweile Großeltern. / Privat

Freudige Nachrichten gab es dennoch auch in letzter Zeit: "Seit vier Wochen bin ich Oma", verkündet Yvette Nowak stolz. Das Paar hat eine 31 Jahre alte Tochter, die in Irland lebt, und einen 21 Jahre alten Sohn. "Er lebt in Köln und hat grade sein Studium angefangen."

Das ist die Geschichte der Nowaks

Yvette und Georg Nowak sind Ende 2018 auf die Insel ausgewandert. Dass das Paar fest auf Mallorca leben würde, war ursprünglich gar nicht geplant. "Mein Mann ist quasi auf Mallorca groß geworden, hat hier schon seinen ersten Geburtstag gefeiert. Seine Eltern hatten über 20 Jahre lang ein Haus in Cala d'Or. Eigentlich hatten wir uns das Hotel, in dem jetzt das Can Sull ist, gekauft, um eine Ferienwohnung für uns zu haben, die wir vermieten wollten, wenn wir einmal nicht da sind", so Yvette Nowak.

Das Can Sull in Cas Concos hat seit dem 1. September neue Pächter. / Nowak

Erst nach dem Kauf des Gebäudes habe das Paar erfahren, dass die Balearen-Regierung keine weiteren Lizenzen mehr zur Ferienvermietung für derartige Immobilien vergeben würde. Ihr Ingenieur machte sie darauf aufmerksam, dass sie aufgrund der Grundstückgröße aber ein Hotel daraus machen könnten. Damit hatte das Paar auch einen Grund, auszuwandern. Anfangs lebten beide einige Monate lang mitten auf einer Baustelle. Seit Mai 2019 ist das Can Sull in Cas Concos offiziell für Besucher geöffnet. Zum 1. September haben es die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Benjamin Gerlach und Thomas Krusche übernommen.

Benjamin Gerlach und Thomas Krusche sind die neuen Pächter des Can Sull. / Privat

Von Februar bis Herbst 2023 hatten die Nowaks zudem das Restaurant Estragon in Felanitx, verkauften es dann aber an Felix Passow. Der sucht derzeit noch nach einem Restaurantmanager und Servicemitarbeitern (Kontakt: WhatsApp +34 684 417 461).