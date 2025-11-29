Wolfram Seifert, langjähriger Chefredakteur des „Mallorca Magazins“, im Alter von 79 Jahren gestorben

Der langjährige Chefredakteur und Verlagsdirektor des „Mallorca Magazins“, Wolfram Seifert, ist tot. Er sei nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus der Insel gestorben, teilte die Zeitung mit. Er leitete das Mallorca Magazin von 1981 bis 2009.

Seifert habe wie kaum ein anderer die deutschsprachige Gemeinschaft auf Mallorca in den vergangenen Jahrzehnten geprägt, betonte die Zeitung in einem Artikel. Die deutsche Presse-Agentur dpa würdigte Seifert bei Eintritt in den Ruhestand 2009 mit einem längeren Stück. Darin wird er als 1,83 Meter großer, kräftiger Machertyp mit silbergrauem vollem Haar und dicker Brille beschrieben.

Eigentlich wollte er Radio machen

„Es geht darum, die Deutschen – vor allem die, die wenig oder kein Spanisch verstehen – mit allen Informationen zu versorgen, die sie auf der Insel brauchen“, zitierte ihn die dpa. Seifert arbeitete vor seinem Engagement auf Mallorca als „Chef vom Dienst“ für die Zeitung „Die Welt“ und wollte eigentlich „Radio machen“, wie er damals sagte. Zeitungsverlage hatten seinerzeit die Idee, auf Mallorca Zeitungsjournalisten für den privaten Hörfunk fit zu machen.

„Bei dieser Arbeit lernte ich Pedro Serra kennen, der zehn Jahre vorher nicht nur das Mallorca Magazin aus der Taufe gehoben hatte, sondern auch über die Sendefrequenz für den Übungssender verfügte.“ 1981 übernahm Seifert das „Mallorca Magazin“, das damals zwölf Seiten Umfang hatte. Eine freie Mitarbeiterin half ihm.

Mehr als 40 Jahre Journalist

Mehr als 40 Jahre im Journalistenberuf, fast 30 Jahre Mallorca – „der Abschied fällt mir schwer“, gab Seifert bei seinem Rentenbeginn zu. Er freute sich damals auf sein Hobby, das Golfspielen, und Spaziergänge mit seinem Hund.

Die Mallorca Zeitung drückt allen, die Wolfram Seifert nahestanden, ihr Mitgefühl aus.