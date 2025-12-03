Circa 6.500 Euro Schaden: Auto kracht in Restobar von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mark Wycislik

Riesenschreck für den "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mark Wycislik: Gegen 6.15 Uhr raste am Mittwoch (3.12.) ein Mercedes in den Außenbereich seines erst vor einigen Monaten eröffneten Lokals „Restobar“ in Porto Cristo. Bei dem Unfall an der Strandpromenade wurde niemand verletzt, und der Auswanderer konnte den beschädigten Bereich noch am selben Tag wieder herrichten. Wie und warum es zu dem Aufprall kam, konnte die Ortspolizei in Porto Cristo der MZ noch nicht sagen.

Der waghalsige Fahrer soll zunächst den Kreisverkehr in der Nähe der Strandpromenade durchfahren haben, wo normalerweise die Reisebusse halten. Anschließend lenkte er den Mercedes mit gebrochener Felge die Straße entlang. „Genau auf der Höhe unserer Terrasse ist sie dann offenbar abgebrochen“, berichtet Wycislik der MZ. Das Fahrzeug krachte in den Außenbereich der Restobar sowie in den des angrenzenden Lokals. Doch die riskante Fahrt war damit noch nicht zu Ende: „Er muss rückwärts rausgefahren und dann nach links abgebogen sein“, erzählt der Auswanderer. Auf einer Hangstraße ließ der Fahrer das Auto stehen und flüchtete – bis ihn schließlich die Polizei stellte.

Gesamte Mobiliar ersetzen

Mark Wycislik erfuhr von Nachbarn des Lokals schnell von dem Vorfall. Sie riefen ihn an. Da der Gastronom bereits wach war, begab er sich sofort zum Unfallort. „Die Terrasse habe ich so vorgefunden wie auf den Fotos“, sagt er. Der Schaden war erheblich, denn fast das gesamte Mobiliar musste ersetzt werden: ein Sonnenschirm, zehn Tische, etwa 15 Stühle und zwei Blumentöpfe. Dennoch ließ Wycislik den Kopf nicht hängen und brachte die Terrasse noch am selben Tag auf Vordermann. „Es ist nicht so schlimm. Ich hab' von allem alles“, meint er. Es handelt sich um die gleichen Möbel wie in seinem Lokal „La Cabaña“ in Costa dels Pins, das derzeit geschlossen ist.

Für die Gäste sah der Außenbereich nach wenigen Stunden fast wieder aus wie zuvor. Nur die Blumenkästen fehlen noch – sie sind aber bereits nachbestellt. Sorgen gemacht hat sich Wycislik vor allem über die Weihnachtsdekoration. Erst am Dienstag hatten die Mitarbeiter begonnen, das Lokal festlich zu schmücken. „Ich dachte mir: Das kann doch nicht sein, dass sie den Weihnachtsbaum zerstört haben“, erzählt er. Zum Glück blieb dieser aber unversehrt.

Eröffnung in Porto Cristo: So sieht es in der neuen Restobar von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mark Wycislik aus / Privat

„Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist“

Glück hatte der Auswanderer auch mit dem Zeitpunkt des Unfalls: Mittags wäre ein solcher Vorfall katastrophal gewesen, "ab 13.30 Uhr ist die Terrasse voll“, sagt er. Hätte es den linken Reifen getroffen, wäre der Fahrer vermutlich direkt ins Lokal gerast.

Wer hinter dem Unfall steckt, ist bislang unklar. „Es gibt viele Gerüchte im Dorf“, sagt Wycislik. Auf MZ-Anfrage bei der Ortspolizei Manacor heißt es lediglich, man könne keine Informationen zu dem Fall geben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 6.500 Euro. Trotzdem betont Wycislik: „Das Wichtigste ist, dass niemandem etwas passiert ist.“

Die Wycisliks (ohne ihre beiden Kinder). / Wycislik

Die Geschichte der Wycisliks

Mark Wycislik ist 2013 zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter Leana nach Mallorca ausgewandert, hatte aber immer auch geschäftliche Kontakte nach Deutschland. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Cocktailbar, die Mark Wycislik in Essen betrieb. Mittlerweile hat das Paar auch einen Sohn, Daniele.

Als erstes Projekt eröffneten die Auswanderer auf Mallorca die Cocktailbar Chucca Cala Ratjada. Mit demselben Konzept, nur auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet, ging noch im selben Jahr das The Nube in dem Ferienort im Nordosten an den Start. Mit Chucca war eine Marke geboren, die Wycislik auf Mallorca immer weiter etablieren konnte. 2016 eröffnete das Chucca Cala Millor, 2019 das an der Playa de Palma, das aktuell "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh betreibt.

Auch in den kreativen Food-Bereich tauchte Wycislik parallel immer weiter ein und brachte 2016 die Calzönerias auf die Insel. Erst eröffnete er 2015 ein Calzöner-Restaurant in Cala Ratjada, 2016 dann in Cala Millor. Das Lokal in Cala Ratjada gibt es mittlerweile nicht mehr, das in Cala Millor ist mittlerweile im "Diggi Kebab" untergebracht. 2017 eröffneten die Wycisliks in Cala Millor zudem das "Mile's". Lange Zeit war es das Hauptgeschäft des Gastronomen. Mittlerweile ist das Lokal geschlossen. In Deutschland betreibt das Paar zudem die Restobar und das Restocafé in Rheinfelden. Das La Cabaña in Costa dels Pins haben die Gastronomen im April 2024 eröffnet.