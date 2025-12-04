Dubai, TV-Formate, Anzug-Kauf: Das sind die Winterpläne der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Sonne tanken in Dubai, mit Josephine das Winterwonderland in den Bergen genießen und nebenbei die Traumhochzeit vorbereiten: Für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel bedeutet Winter endlich mehr Zeit für die Familie und Aufgaben haben, die während der Saison zu kurz gekommen sind.

Bis vor Kurzem war das Paar im Urlaub in Dubai. "Wir sind in Dubai, aber nur Peggy und ich, weil die Kleine ja zur Schule muss. Wir wollten hier auch ein bisschen was erledigen und erholen uns hier auch", meldete sich Jerkel am Montag (1.12.) bei der MZ.

Zurück auf Mallorca

Mittlerweile ist das verlobte Paar wieder zurück auf der Insel. Am Mittwoch (3.12.) meldete sich Peggy Jerofke auf Instagram bei ihren Fans. Die Koffer seien wieder ausgepackt. "Es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob man Winter- oder Sommerklamotten einpackt. Gefühlt zwei Jacken, drei Hosen, zwei Schuhe und der Koffer ist voll, aber ein bisschen Quetschen und Drücken und alles passt", so ihre Worte.

Auf der Insel zurück, kümmern Jerofke und ihr langjähriger Partner Steff Jerkel sich nun auch weiter um die Vorbereitungen für den großen Tag ihrer Hochzeit am 26. Juni 2026. "Die Hochzeitsvorbereitungen laufen schleppend, aber wir haben endlich eine Location gefunden. Das war das Wichtigste. Einen Anzug muss ich noch holen. Wir gehen dafür bald nach Köln zum Shoppen. Peggy holt sich auch noch ein zweites Hochzeitskleid", so Jerkel.

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub

Die Weihnachtsfeiertage wird die Familie dann auf Mallorca verbringen: "Wir feiern bei uns zu Hause. Peggys Eltern kommen auch dieses Jahr, meine ebenfalls. Dann feiern wir alle zusammen. Das wird richtig schön. Danach fahren wir in den Skiurlaub und noch einmal in den Sommerurlaub", kündigt Jerkel an.

Doch Nebensaison bedeutet nicht, dass die TV-Auswanderer ein Lotterleben haben. "Wir müssen im Winter richtig viel machen, ganz schön das Tiki renovieren. Auch bei mir steht etwas Neues an. Da freue ich mich richtig drauf, wenn es klappt. Da werde ich voll ausgebucht sein", lässt der gebürtige Hamburger, der nicht mehr verraten will, anklingen.

Viel zu tun

Letzter Stand in Sachen berufliche Projekte bei Jerkel war, dass er aus dem Lokal Sharky's ein Fahrzeug-Verleihgeschäft machen und den Teil mit dem Restaurantbetrieb an Dritte abgeben will. "Das Sharky's ist jetzt annonciert. Das mit dem Verleih geht erst im Februar los", so Jerkel zur MZ.

Auch ein anderes Projekt hat er sich für die Wintermonate vorgenommen. "Wir bauen ja Wohnungen für Angestellte, werden noch im Winter damit anfangen", so der gelernte Klempner, der derzeit noch auf die Baugenehmigung wartet.

Und TV-Projekte? "Ob es weitere gibt, entscheidet sich diese Woche", lässt Jerkel anklingen.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich kürzlich in die Winterpause verabschiedet hat. Jerofke und Jerkel werden am 26. Juni 2026 heiraten und stecken aktuell mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.