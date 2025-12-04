Redaktion MZ

Solarium fertig: So gemütlich haben es die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Robens im Winter in ihrem Luxus-Eigenheim

So kann man es in den kalten Wintermonaten auf Mallorca gut aushalten: Ein Teil des Spa-Bereichs im luxuriösen Eigenheim der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens ist fertiggestellt, das Solarium. "Dafür haben wir keine zwei Tage gebraucht", so Caro Robens zur MZ. Jetzt müsse das Paar in einem anderen Teil in dem Bereich im Erdgeschoss noch die Küche herausreißen. "Dort kommen dann ein Jacuzzi und eine Sauna hin. Wir haben noch viel zu tun", so die Auswanderin weiter. Der Bereich im Erdgeschoss soll erst im kommenden Jahr komplett fertig sein. /sw