Peggy Jerofke im "Playboy"? Das sagt die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin dazu

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Peggy Jerofke ist nach einem Dubai-Trip mit ihrem Verlobten Steff Jerkel zurück auf Mallorca – und muss nun die Vorbereitungen für die große Hochzeit treffen, die am 26. Juni 2026 stattfinden soll. Zwischendurch nahm die Gastronomin sich am Freitag (5.12.) ein paar Minuten, um auf Instagram Fragen ihrer Fans zu beantworten.

Darin verriet sie unter anderem, dass ihr Lokal "Tiki Beach" in Cala Ratjada am 1. April kommenden Jahres wieder in die neue Saison starten wird. Vorher gebe es aber allerhand zu tun. "Wir müssen unbedingt neue und stärkere Klimaanlagen einbauen und Sachen modifizieren", antwortete sie einem Fan.

Die Sache mit dem "Playboy"

Für deutlich mehr Aufmerksamkeit dürfte aber die Antwort auf eine andere Frage sorgen. Eine Person wollte von der 49-Jährigen wissen, ob sie ein Angebot des Männermagazins "Playboy" annehmen würde. Jerofkes knappe Antwort: "Kommt auf meine körperliche Verfassung an". Gegenüber der MZ präzisierte Sie: "Ich müsste mich zu dem Zeitpunkt körperlich fit fühlen, dass ich mit mir selbst zufrieden bin." Und sie hätte eine Bedingung: "Dass ich entscheiden kann, was gezeigt wird und was nicht."

Sollte es dazu kommen, wäre sie die dritte prominente Mallorca-Deutsche, die diesen Schritt geht. In diesem Jahr standen bereits die ehemalige "Goodbye Deutschland"-Protagonistin Danni Büchner sowie Ballermann-Star Isi Glück den Kameras des Magazins Modell.

Frage und Antwort auf Instagram: Das sagt Peggy Jerofke zu einem möglichen Angebot von "Playboy". / Instagram Peggy Jerofke

Jerofke, so darf man vermuten, wird zunächst aber andere Dinge zu tun haben. So will sie sich unter anderem ein zweites Hochzeitskleid kaufen. Die Weihnachtsfeiertage wird die Familie dann auf Mallorca verbringen: "Wir feiern bei uns zu Hause. Peggys Eltern kommen auch dieses Jahr, meine ebenfalls. Dann feiern wir alle zusammen. Das wird richtig schön. Danach fahren wir in den Skiurlaub und noch einmal in den Sommerurlaub", erklärte ihr Partner Steff Jerkel kürzlich der MZ. Und "nebenbei" hat sie ja auch noch ihr Lokal. Der "Playboy" wird also wohl erstmal warten müssen.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" größere Bekanntheit erlangt. Kennengelernt hatte sich das Paar 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Nach einem langen unerfüllten Kinderwunsch wurde im März 2018 Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach", das sich kürzlich in die Winterpause verabschiedet hat. Jerofke und Jerkel werden am 26. Juni 2026 heiraten und stecken aktuell mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. /pss