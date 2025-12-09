Diese neun Dinge haben die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens auf Mallorca überrascht oder geschockt
Nicht immer ist das Leben in dem Land, in das man auswandert, auch so, wie man es sich vorgestellt hat
Egal, wie gut man sich einliest und informiert: Erst wenn man den Schritt gemacht hat und ausgewandert ist, weiß man wirklich, wie es im Zielland aussieht, zugeht und wie die Menschen dort sind. Diese Erfahrung haben auch die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens gemacht. Wir haben sie gefragt, welche neun Dinge sie anfangs auf Mallorca geschockt oder überrascht haben:
Darüber waren die Robens geschockt
- Die Unzuverlässigkeit der Handwerker
- Dass der Ikea so klein ist
- Dass Mallorquín so anders ist und oft benutzt wird
- "Wie viele falsche Menschen es hier gibt, vor allem Deutsche. Dabei dachten wir, man hält in einem fremden Land zusammen und hilft sich. Nicht umsonst sagt man: 'Hüte dich vor Sturm und Wind und vor Deutschen, die auf Mallorca sind'. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt", so Caro Robens zur MZ.
Das hat die TV-Auswanderer überrascht
- Die Gelassenheit der Leute, ob an der Kasse, bei Eltern mit Kindern, bei Terminen oder im Leben allgemein
- Die Freundlichkeit: "Jeder grüßt, lächelt, spricht einen freundlich an, etwa mit 'guapa, reina, princesa, cariño'", so Caro Robens.
- Dass man hier erst um 22 Uhr zu Abend isst
- Dass keiner im März im Meer ist. "Ich bin im März angekommen und musste gleich rein", so die gelernte Erzieherin.
- Wie hier gefeiert wird und vor allem was: die Tiertaufen, Teufelsaustreibungen, das Grillen am Strand, nennen die Auswanderer als Beispiele. "Und alles läuft ganz friedlich ab, ohne Kommerz und Besäufnis", so die Bodybuilder weiter.
Die Robens und ihre Mallorca-Projekte
Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Die Robens waren zuletzt im Oktober in einer RTL+-Exklusiv-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland" zu sehen.
