"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" legt eine Pause ein

Viele Gastronomen und Laden-Betreiber in Urlaubsregionen auf Mallorca verabschieden sich während der Nebensaison in die Winterpause. Die steht nun auch bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" und ihrem Partner Achim Thiesen an. Dieses Jahr ist der große Tag am Samstag (13.12.).

Nach einem weiteren Wine-Tasting am vergangenen Samstag im "Happy Schnitzel" in Cala Millor bedankte sich die Gastronomin und Boutique-Betreiberin mit einem Video bei ihren Gästen:

Die Wine-Tastings kommen bei den Gästen gut an. / Thiesen

Die Öffnungszeiten des "Happy Schnitzel" bis zur Winterpause sind folgende:

Das nächste Wine-Tasting findet, wie Jenny Thiesen gegenüber der MZ bekanntgab, am 13. März 2026 statt.

Redaktion MZ

Die Gemeinschafts-Boutique in Cala Millor von Jenny und Achim Thiesen in Cala Millor ist ebenfalls noch bis Samstag (13.12.) geöffnet, wenn auch nur am Nachmittag, nämlich dienstags bis samstags von 16 bis 19 Uhr.

In dem Geschäft in Artà fällt schon früher der Stift, da es aktuell nur dienstags und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet ist. "Ihr Lieben, heute haben wir das letzte Mal in diesem Jahr zum Markttag in Artà für euch geöffnet", schrieb die Auswanderin am Dienstag (9.12) auf ihrem Instagram-Profil.

Schon im vergangenen Jahr handhabten die Thiesens die Öffnungs- und Schließungszeiten während der Nebensaison wie beschrieben.

Die Pause in der Nebensaison nutzen die Thiesens für gewöhnlich für eine Deutschland-Reise zur Familie rund um Weihnachten und auch, um die neue Saison vorzubereiten. "Am 3. Februar 2026 machen wir wieder alle Läden auf", so Jenny Thiesen zur MZ.

Mit einem größeren Opening der Boutique in Cala Millor am Karsamstag starten die Thiesens meistens auch ganz offiziell in die neue Saison. Karsamstag ist 2026 am 4. April.

So ist Jenny "Delüx" auf Mallorca durchgestartet

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor über 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde.

Achim und Jenny Thiesen leben mit Leon in Artà. / Thiesen

Schon seit Juni 2023 betreibt das Paar neben dem Kombi-Geschäft in Cala Millor zudem in Artà ein Gemeinschafts-Geschäft, bei dem Produkte der Klamotten-Boutique und des Schuhladens zusammen angeboten werden. Wenige Monate später, im Oktober 2023, eröffneten die Thiesens in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel". Zuletzt haben sie dort als Neuheit auch Wein-Tastings angeboten. Erst im Oktober war eine Mitarbeiterin des Auswanderer-Paares verstorben.