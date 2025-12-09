Redaktion MZ

So waren das letzte Wine-Tasting und der Geburtstag von Jenny "Delüx" im "Goodbye Deutschland"-Lokal "Happy-Schnitzel"

Am Samstag (6.12.) haben die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jenny "Delüx" und ihr Mann Achim Thiesen in ihrem Restaurant "Happy Schnitzel" in Cala Millor das letzte Wine-Tasting vor der Winterpause veranstaltet. Zahlreiche Gäste genossen mallorquinische Weine und feierten zudem in Jenny Thiesens Geburtstag hinein. Der Termin für das nächste Wine-Tasting nach der Pause steht bereits fest: 14. März 2026. Mehr Informationen