15-jähriges Ehe-Jubiläum der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer: Caro und Andreas Robens verraten intime Details über ihre Beziehung

Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben dieser Tage etwas zu feiern: Vor 15 Jahren haben sie sich, erst standesamtlich, dann kirchlich, zum ersten Mal das Ja-Wort gegeben – auf der Insel. Später folgten eine Erneuerung des Ehe-Versprechens sowie eine Hochzeit in Las Vegas. Dabei hatten Freunde und Familie den beiden anfangs gar keine Chance gegeben.

Fragt man Caro Robens nach den Daten aller Hochzeiten, kommen die wie aus der Pistole geschossen:

10.12.2010: Standesamtliche Hochzeit in Sineu

11.12.2010: Kirchliche Hochzeit in Palma

11.12.2020: Zehntes Jubiläum und Erneuerung des Eheversprechens auf einer Finca in Llucmajor

10.06.2023: Dritte Hochzeit an Andreas' Geburtstag in Las Vegas

Links: Eine Aufnahme von der ersten Hochzeit der Robens 2010. Rechts: Ein Foto von der dritten Hochzeit in Las Vegas 2023. / Robens

Die MZ hat das Ehe-Jubiläum zum Anlass genommen, um die beiden TV-Auswanderer zu fragen, was sie am Anderen lieben und hassen:

Das liebt Andreas Robens an seiner Caro

"Ihre liebe Art

⁠Ihre verrückte Art (zum Beispiel was ihre Klamotten betrifft)

Sie ist der einzige Mensch, der mich immer wieder runterbringen kann

⁠Dass sie versucht, jeden Streit zu vermeiden

⁠Ihr süßes Gesicht."

Das liebt Caro Robens an ihrem Andreas

"Seine Loyalität

Seine Tierliebe

Seine verrückten Ideen. (Er wollte zum Beispiel mal eine Schneckenzucht machen. Ich habe es aber unterbunden.)

Seine Hände

⁠Seine Treue."

Caro und Andreas Robens mit Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier beim Erneuern des Eheversprechens. / Privat

Das nervt Andreas Robens an Caro

Wie bei jedem Paar gibt es auch bei den Auswanderern Dinge, die ihnen am anderen auf die Nerven gehen. Bei Caro Robens sind das laut Andreas folgende Dinge:

"Ihre Unordentlichkeit

Sie fährt wie Stirling Moss Auto (Anm. d. Red., Stirling Moss war ein britischer Automobilrennfahrer)

⁠Sie hat immer das letzte Wort."

Auch Caro Robens muss bestimmte Verhaltensweisen und Dinge, die sie an ihrem Ehegatten stören, akzeptieren:

"Er will immer recht haben

Er ist pedantisch

und ⁠launisch

stellt den Fernseher viel zu laut."

Caro und Andreas Robens. / Robens

Gemeinsamkeiten und Differenzen

Wie die Zuschauer von Vox schon seit Jahren mitbekommen, haben die beiden Bodybuilder auch viele Gemeinsamkeiten. Die größten sind ihrer Meinung nach:

"Unsere Liebe

⁠Tierliebe

Wir sind ⁠beide Arbeitstiere

... ⁠zielstrebig

und ⁠ergänzen uns (was der Eine nicht kann, kann der Andere)."

Das Geheimnis ihrer Ehe? "Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch Freunde und Liebhaber. Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, unternehmen alles zusammen, haben dieselben Hobbys", so Caro Robens. Auch streiten würde sich das Paar oft. "Doch genauso schnell vertragen wir uns auch wieder."

Fragt man die beiden nach den größten Differenzen zwischen ihnen, lautet die Antwort:

Filmgeschmack

Musikgeschmack

Caro Robens mag Strandbesuche nicht, Andreas liebt sie

Caro und Andreas Robens. / Foto: TVNOW / 99pro media

Die Robens und ihre Mallorca-Projekte

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Die Robens, die nun in ihrem Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor leben, waren zuletzt im Oktober in einer RTL+-Exklusiv-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland" zu sehen.