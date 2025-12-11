15-jähriges Ehe-Jubiläum der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer: Caro und Andreas Robens verraten intime Details über ihre Beziehung
Welche fünf Dinge die Bodybuilder aneinander lieben und hassen und in welchen Situationen es immer wieder zu Knatsch kommt
Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben dieser Tage etwas zu feiern: Vor 15 Jahren haben sie sich, erst standesamtlich, dann kirchlich, zum ersten Mal das Ja-Wort gegeben – auf der Insel. Später folgten eine Erneuerung des Ehe-Versprechens sowie eine Hochzeit in Las Vegas. Dabei hatten Freunde und Familie den beiden anfangs gar keine Chance gegeben.
Fragt man Caro Robens nach den Daten aller Hochzeiten, kommen die wie aus der Pistole geschossen:
- 10.12.2010: Standesamtliche Hochzeit in Sineu
- 11.12.2010: Kirchliche Hochzeit in Palma
- 11.12.2020: Zehntes Jubiläum und Erneuerung des Eheversprechens auf einer Finca in Llucmajor
- 10.06.2023: Dritte Hochzeit an Andreas' Geburtstag in Las Vegas
Die MZ hat das Ehe-Jubiläum zum Anlass genommen, um die beiden TV-Auswanderer zu fragen, was sie am Anderen lieben und hassen:
Das liebt Andreas Robens an seiner Caro
- "Ihre liebe Art
- Ihre verrückte Art (zum Beispiel was ihre Klamotten betrifft)
- Sie ist der einzige Mensch, der mich immer wieder runterbringen kann
- Dass sie versucht, jeden Streit zu vermeiden
- Ihr süßes Gesicht."
Das liebt Caro Robens an ihrem Andreas
- "Seine Loyalität
- Seine Tierliebe
- Seine verrückten Ideen. (Er wollte zum Beispiel mal eine Schneckenzucht machen. Ich habe es aber unterbunden.)
- Seine Hände
- Seine Treue."
Das nervt Andreas Robens an Caro
Wie bei jedem Paar gibt es auch bei den Auswanderern Dinge, die ihnen am anderen auf die Nerven gehen. Bei Caro Robens sind das laut Andreas folgende Dinge:
- "Ihre Unordentlichkeit
- Sie fährt wie Stirling Moss Auto (Anm. d. Red., Stirling Moss war ein britischer Automobilrennfahrer)
- Sie hat immer das letzte Wort."
Auch Caro Robens muss bestimmte Verhaltensweisen und Dinge, die sie an ihrem Ehegatten stören, akzeptieren:
- "Er will immer recht haben
- Er ist pedantisch
- und launisch
- stellt den Fernseher viel zu laut."
Gemeinsamkeiten und Differenzen
Wie die Zuschauer von Vox schon seit Jahren mitbekommen, haben die beiden Bodybuilder auch viele Gemeinsamkeiten. Die größten sind ihrer Meinung nach:
- "Unsere Liebe
- Tierliebe
- Wir sind beide Arbeitstiere
- ... zielstrebig
- und ergänzen uns (was der Eine nicht kann, kann der Andere)."
Das Geheimnis ihrer Ehe? "Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch Freunde und Liebhaber. Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, unternehmen alles zusammen, haben dieselben Hobbys", so Caro Robens. Auch streiten würde sich das Paar oft. "Doch genauso schnell vertragen wir uns auch wieder."
Fragt man die beiden nach den größten Differenzen zwischen ihnen, lautet die Antwort:
- Filmgeschmack
- Musikgeschmack
- Caro Robens mag Strandbesuche nicht, Andreas liebt sie
Die Robens und ihre Mallorca-Projekte
Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010. Die ganze Geschichte können Sie hier nachlesen. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. 2018 stiegen sie mit dem Iron Diner zudem ins Gastro-Geschäft ein. Mittlerweile betreiben sie nur noch das Iron Gym. Die Robens, die nun in ihrem Eigenheim in der Gemeinde Llucmajor leben, waren zuletzt im Oktober in einer RTL+-Exklusiv-Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland" zu sehen.
- Diese neun Dinge haben die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Caro und Andreas Robens auf Mallorca überrascht oder geschockt
- Mietpreisexplosion auf Mallorca: Was jetzt auf viele Haushalte zukommt
- Goodbye Deutschland'-Auswanderin Jenny 'Delüx' legt eine Pause ein
- Mallorca-Wetter: So wird das Wetter an Weihnachten und Silvester 2025
- Was Forscher zu den tödlichen Wellen auf Teneriffa sagen
- Angeklagt und abgetaucht: Deutsche Immobilienmaklerin soll Käufer auf Mallorca betrogen haben
- 318 Migranten erreichen binnen anderthalb Tagen Mallorca und die Nachbarinseln
- Lokal in Urlaubsort auch im Winter geöffnet: Darum geht das Konzept der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Licia und Mark Wycislik auf