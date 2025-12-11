Ähnliches Konzept wie das vom "Tabana" an der Playa: Das hat Kultwirtin Marion Pfaff mit dem "Schatzi" in Peguera vor

Vom Restaurant zur Bar mit Restaurant: Bis in dem direkt am Bulevard von Peguera gelegenen ehemalige Restaurant "La Tasca" das "Schatzi" von Marion und Daniel Pfaff eröffnet, gibt es noch einiges zu tun. Das bekannte Gastronomen-Paar steckt mitten in den Umbauarbeiten seines zweiten Lokals und hat auch, was das Unterhaltungskonzept der Gäste betrifft, Großes vor.

"Wir stehen noch mitten im Nirgendwo", so Krümel zur MZ. Es geben noch "richtig sauviel" zu tun. Nur die Toiletten im unteren Bereich seien schon fertig. "Die Räumlichkeiten werden anders aufgeteilt, die alte Theke haben wir weggerissen, die wird mittig im Raum platziert. Die Toilette für Menschen mit Behinderung muss gebaut werden", so die Gastronomin weiter.

Marion und Daniel Pfaff. / Privat

Jeden Tag neue Ideen

Zudem müssen die Pfaffs aufgrund der Schallschutz-Bestimmungen eine neue Fensterfront mit Dreifachverglasung einbauen. Auch, wie das Paar die Außenterrasse gestalten will, müsse es sich noch gut überlegen. Dafür hätten sich Marion und Daniel Pfaff bei anderen Lokalen umgesehen. "Irgendwie haben die alle 'nur' große Sonnenschirme. Wir überlegen auch, ob wir dazu tendieren. Auf dem ganzen Bulevard in Peguera gibt es nur 'toldos'. Das gibt es noch gar nicht, dass die Leute openair draußen sitzen können, sonnengeschützt durch Sonnenschirme, die man geil mit LED-Lichtern anstrahlen kann. Es findet sich von Tag zu Tag immer wieder eine neue Idee. Ich glaube, das wird während der Umbauphase auch noch so weiter gehen."

Die Eröffnung ist für Karfreitag (3. April 2026) geplant. "Wir hoffen, dass bis dahin alles fertig ist. Es ist ein Experiment, aber ich finde es eigentlich ziemlich geil. Es wird innen komplett anders gestaltet als draußen. Draußen wird es optisch mehr ein Restaurant im Tiroler Style, gemixt mit sehr modern. Innen muss es so funktionieren, dass man gar nicht mehr das Gefühl hat, man ist im Restaurant, sondern im Club, wenn die Türen zu sind."

Die Pfaffs suchen derzeit unter anderem noch einen DJ, der sieben Tage die Woche auflegt. Zusätzlich zu ihm wollen die Pfaffs Star-DJs buchen. "Es sind ganz neue Wege, die wir dieses Mal gehen. Wir wollen auch regelmäßig Events anbieten, etwa einmal die Woche ein Open-Air oder so etwas wie eine Coyote-Ugly-Show, dass die Leute auch unterhalten werden", so die Gastronomin weiter.

Konzept ähnlich wie das vom Tabana

Sie stelle sich das Konzept des "Schatzi" ein bisschen wie das vom Tabana an der Playa vor, nur eben in einem kleineren Format. Das Lokal ist bekannt für seine Shows, etwa Tanzeinlagen, während die Gäste essen und trinken können.

Der neue Laden der Pfaffs, in dem es gute deutsche Küche geben soll, solle keine Konkurrenz zum Stadl sein, sondern eher ein ergänzendes Angebot. Schüsselübergabe für das neue Lokal war Anfang November.

Das neue Lokal der Pfaffs wird "Schatzi" heißen. / Pfaff

Stadl existiert schon seit 2011

Krümel betreibt ihren Stadl in Peguera inzwischen seit mehr als 14 Jahren. Mitte Oktober fand das Closing statt. Sicherlich hilfreich für den Erfolg der Kneipe war, dass die Vox-Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ die Sängerin und ihren aus Stuttgart stammenden Mann, den sie 2009 kennenlernte und der eine Booking-Agentur für Künstler betreibt, begleitete. Das Paar hat einen Sohn und lebt in der Nähe von Peguera. Genau dort werden die Pfaffs im April 2026 ihr zweites Lokal namens "Schatzi" eröffnen.