Warum viele Urlauber Mallorca besser kennen als die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mermi-Schmelz

Man könnte annehmen, dass jemand, der sich dafür entscheidet, in ein anderes Land zu ziehen, schon aus Neugier die Region rund um sein neues Zuhause besonders schnell erkunden und möglichst viele Ecken abklappern will. Bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz, die schon in Brasilien, Österreich, Schweden und auf Mallorca gelebt haben, war das anders. Der MZ gegenüber geben sie zu, dass sie keines der Länder während ihrer Aufenthalte besonders gut kennengelernt haben.

Das Paar während eines Peguera-Urlaubs 1999. / Privat

Schon vor Jahren verbrachte das Paar mit Mermi-Schmelz' Tochter Jessi in Peguera bis zu dreimal pro Jahr ihren Urlaub. Zum ersten Mal länger auf der Insel waren die Urgesteine der Auswanderer-Sendung 2017, arbeiteten zunächst im Kartoffelhaus in Peguera. Es war der Anfang ihrer Mallorca-Liebe. Seit 2018 hat das Paar in der Deutschen-Hochburg im Südwesten, ganz in der Nähe des bekannten "Bulevards" fest eine Wohnung angemietet. Obwohl sie gerade einen Monat freihaben, verbringen sie die meiste Zeit in Peguera. "Eigentlich kennen wir hier gar nichts auf der Insel. Wir kennen die Insel nicht so gut, wie man sie eigentlich nach acht Jahren kennen sollte", so Mermi-Schmelz.

Auf Mallorca arbeiteten die Auswanderer zunächst im Kartoffelhaus in Peguera. / Privat

"Keine Zeit gehabt"

Als Grund dafür gibt die Bedienung an, dass das Paar immer gearbeitet und daher keine Zeit gehabt habe. "Wenn wir Zeit hatten, haben wir die Insel verlassen und sind nach Österreich zum Arbeiten gegangen", so die Mutter einer Tochter weiter. MZ-Leser oder Vox-Zuschauer erinnern sich vermutlich: Der gelernte Koch und die Bedienung haben einige Zeit jeweils die Wintermonate in Österreich, die Sommermonate auf Mallorca verbracht.

Das Paar während seiner zweiten Wintersaison in Österreich. / Privat

Keine Zeit für Ausflüge

"Wir kennen einzelne Punkte auf Mallorca, aber wir können nicht behaupten, dass wir uns hier richtig gut auskennen. Leider nicht. Das werden wir uns für die Rente aufheben", so Mermi-Schmelz weiter. Immerhin den Südwesten der Insel kenne das Paar einigermaßen gut. "Manchmal sind wir oben in Cala Millor bei einer Freundin, in der Nähe von Sant Llorenç. Das war es auch schon", so die TV-Auswanderin weiter. "Es wäre mal ein Träumchen, einmal um die Insel zu schippern oder eine Inselrundfahrt zu machen, bei der man jeden Tag woanders hält und dort übernachtet."

Auf Mallorca aufgenommen: eines der raren Ausflugs-Fotos der Mermi-Schmelz. / Privat

Son Vida etwa, Palmas Reichenviertel, kennen die Auswanderer nur dank eines Drehs mit "Goodbye Deutschland" zum 15-jährigen Jubiläum der Auswanderer-Sendung.

Ebenfalls von den anderen Ländern, in denen das Auswanderer-Paar bereits gelebt hat, hätte es ähnlich wenig gesehen. "Viel gesehen haben wir auch von Brasilien nicht, denn wir mussten ja immer arbeiten. Auch in Österreich hatten wir eine sieben Tage Woche, waren immer auf dem Berg. In Schweden waren wir mitten in der Pampa. Auch da haben wir großartig außer Bäumen, Elchen und Seen nichts gesehen", so Mermi-Schmelz.

Leben mittlerweile fest auf Mallorca: Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. / Privat

Pläne für Weihnachten

Für die Weihnachtsfeiertage haben die Mermi-Schmelz nichts Großes geplant. Wer ihr Leben seit Längerem mitverfolgt, weiß, dass die Feiertage den beiden nichts bedeuten. "Wir sind froh, dass wir uns beide haben und die letzten Monate gut überstanden sind. Weihnachten hat für uns keine Bedeutung. Zudem muss ich während der Feiertage ohnehin im Restaurant El Paradíso arbeiten", so Mermi-Schmelz. Derzeit befindet sich das Restaurant in einer einmonatigen Winterpause. "Am 23. Dezember machen wir wieder auf", so Mermi-Schmelz.

Arbeitet im Restaurant El Paradíso in Peguera: Kathrin Mermi-Schmelz. / Privat

Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" und ihre Geschichte

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir schon etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. In allen Ländern, in denen die beiden lebten, sei das Drehteam dabei gewesen, wenn es auch nicht immer aus denselben Personen bestanden habe.

Nach Aufenthalten unter anderem in Österreich lebt das Paar mittlerweile wieder fest in Peguera. Thommy Schmelz kämpft schon seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Der gelernte Koch lag im vergangenen Juli auf Mallorca im Krankenhaus, musste zeitweise sogar künstlich beatmet werden. Später kämpfte er sich im Heimatort des Paares auf der Insel, Peguera, wieder zurück ins Leben. Mittlerweile geht es ihm vergleichsweise gut, er ist aber weiterhin krankgeschrieben.