„Sogar einen Regenbogen organisiert“: Mallorca-Auswanderer Dominik Bruntner und Jolina Fust feiern Verlobung auf Mauritius

Glücksmomente und Freudentränen auf Mauritius: Der frühere Mister Germany und Mallorca-Auswanderer Dominik Bruntner hat seiner Freundin, Jolina Fust, im gemeinsamen Urlaub vor traumhafter Kulisse am Strand einen Heiratsantrag gemacht. In einem mit dem Lied "Perfect" von Ed Sheeran unterlegten Video, das die beiden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben, ist zu sehen, wie er hinter einem roten Teppich und vor einem Herz aus roter Deko am Strand vor ihr niederkniet.

Und: Sie sagte 'ja', wie er unter den Post schrieb. In weiteren Videos sieht man, was Bruntner noch alles für die Kulisse aufgebaut hat. Im Sand stecken etwa Rosen, um den roten Teppich herum stehen Kerzen in Gläsern, vorne am Herz-"Bogen" die Buchstaben "Marry me". Weiter hinten steht der Champagner bereit und die Picknickdecke liegt auf dem Sand.

Im Hintergrund sieht man einen Regenbogen am Himmel. "Ich habe sogar einen Regenbogen organisiert", schrieb Bruntner zu einem Foto auf Instagram.

Heiratsantrag vor Regenbogen-Kulisse auf Mauritius. / (Instagram) Dominik Bruntner

Wenig Zeit für die Organisation

Der MZ hat Bruntner erzählt, wie er den aufwendigen Antrag angegangen ist. "Ich habe alles ein paar Tage davor gemeinsam mit Angestellten aus dem Hotel geplant. Die Mitarbeiter und ein Dekorations-Team haben dann alles für diesen wunderschönen Moment vorbereitet", berichtet der gebürtige Stuttgarter. Den Ring hatte er schon im Vorfeld besorgt. "Da der Urlaub auf Mauritius allerdings sehr spontan war, hatte ich nur knapp eine Woche Zeit und einige Dinge wurden sogar erst im Hotel, teilweise noch am selben Tag, besprochen", so der Mallorca-Auswanderer weiter.

Auch die Kulisse der neuen Wahlheimat des Paares, Mallorca, hätte einen ähnlich schönen Antrag hergeben können: "Mallorca wäre natürlich auch wunderschön gewesen, da wir aber dort wohnen und dort unseren Alltag haben, wollte ich, dass es etwas Besonderes an einem wunderschönen anderen Ort ist. Mauritius war für mich der perfekte Ort. Hauptsache eine Insel, die mit dem Anfangsbuchstaben 'M' beginnt", so Bruntner.

Vorwand: Fotoshooting

Kaum zu glauben, dass Jolina Fust bei dem Aufwand im Vorfeld nichts davon mitbekommen hat. Der MZ hat Jolina Fust verraten, unter welchem Vorwand ihr Dominik sie an den Strand gelockt hat: "Dominik hat mir gesagt, dass er einen Fotografen organisiert hat und wir ein kleines Fotoshooting machen, als Erinnerung an diesen tollen Urlaub. Da war ich natürlich direkt dabei", so Fust zur MZ.

Die Fotografen hätten dem Paar dann mitgeteilt, dass sie in der aufgebauten Kulisse noch "ein Paar bei der Verlobung fotografieren würden". "Damit waren dann aber wir gemeint, das hatte Dominik so geplant", fügt Fust hinzu.

Auf das frisch verlobte Paar! / Dominik Bruntner / Jolina Fust

"Es war einfach magisch"

Dass der 32-Jährige ihr im Mauritius-Urlaub einen Antrag machen würde, habe sie nicht geahnt. "Ich habe aber natürlich gehofft, dass er mich bald fragt", sagt die gebürtige Hamburgerin weiter. Die Tatsache, dass eine mögliche Verlobung am Strand stattfinden würde, kam hingegen wenig überraschend. "Ich habe schon immer gesagt, dass ich des wunderschön finden würde, meinen Antrag am Strand zu bekommen. Da hat Dominik gut zugehört. Es war einfach magisch", schwärmt die 28-Jährige.

Nach der Verlobung ging es für das Paar zum romantischen Dinner am Strand.

Ab zum romantischen Abendessen am Strand. / (Instagram) Dominik Bruntner

Strand-Hochzeit auf Mallorca?

Viele "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer, etwa Steff Jerkel oder Deniz Gülpen, und andere bekannte Gesichter, wie Yvonne Woelke, gratulierten dem frisch verlobten Paar per Instagram-Kommentar.

Auch, wann und wo die Hochzeit stattfinden wird, wollte die MZ von Bruntner und Fust wissen. "Genau geplant haben wir noch nichts. Jetzt genießen wir erstmal dieses wunderschöne Gefühl! Es könnte aber sehr gut sein, dass wir auf Mallorca heiraten werden, gerne auch, wenn möglich, am Strand", so Fust.

Folgt nach der Verlobung die Strandhochzeit auf Mallorca? / Dominik Bruntner / Jolina Fust

Die Mallorca-Geschichte von Bruntner und Fust

Ende 2021 war das Paar nach Mallorca ausgewandert und in ein Haus bei Puig de Ros gezogen. Bruntner ist bekannt, weil er 2017 die Wahl zum Mister Germany gewann. Seine Verlobte erreichte 2014 den zweiten Platz bei „Germany’s Next Topmodel“. Seitdem modelt Fust im In- und Ausland. In einem MZ-Bericht erzählten die beiden, wie sie sich ineinander verliebten.

Bruntner hatte schon länger auf den sozialen Medien ein Auge auf Fust geworfen. Erst schrieb er sie über Instagram an, lange schafften sie es nicht, sich zu treffen. Als sie sich dann auf einem Festival im echten Leben sahen, ging alles ganz schnell. Eine Woche später waren sie zusammen, nach drei Monaten zog sie bei ihm ein. Nach zweieinhalb Jahren Beziehung wanderten sie zusammen von Stuttgart nach Mallorca aus. Hier sind sie immer wieder auf gesellschaftlichen Events oder auch mal beim Fußball im Son-Moix-Stadion anzutreffen.

Dominik Bruntner und Jolina Fust sind nach Mallorca ausgewandert. Am Strand Can Pere Antoni in Palma erzählen sie von ihrem Abenteuer. / Nele Bendgens

Für ihre Arbeit müssen die beiden, etwa für Fotoshootings, immer wieder an verschiedene Orte. Einen Teil ihres Einkommens bestreiten Bruntner und Fust über Werbepartnerschaften in ihren Kanälen in den sozialen Medien. Auf Instagram folgen Bruntner fast 42.000 Menschen, Fust 141.000. Diese Follower nimmt das Paar auch mit in ihren Mallorca-Alltag.