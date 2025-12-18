"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Gülpens planen beruflichen Neustart auf Mallorca

In letzter Zeit war es vergleichsweise still um die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Deniz und Kiana Gülpen, was wohl auch daran lag, dass die beiden Frauen mitten in den Vorbereitungen für ihr neues Projekt sind. Das Mutter-Tochter-Gespann will bald in Palma oder in der Umgebung der Balearen-Hauptstadt einen Laden eröffnen.

"Wir sind gründlich auf der Suche nach einem neuen Ladenlokal, in dem wir einen schönen, geschäftlichen Neustart hinlegen können. Es wird ein Laden, in dem es Mode, Kunst und diverse Artikel zu kaufen gibt. Zudem werden wir eine separate Kabine für Kiana einrichten, in der sie tätowieren kann", so Deniz Gülpen zur MZ.

Zu früh dran

Doch noch haben die beiden Frauen kein passendes Lokal. Am Mittwoch (17.12.) haben sie sich gerade einmal das erste angeschaut. "Es ist wirklich perfekt, es ist super, aber es gibt ein Problem: Wir sind etwas zu früh dran", berichtetet Gülpen ihren Followern in den sozialen Netzwerken nach der Besichtigung in einem Video.

Die Gülpens verbringen Weihnachten 2025 auf Mallorca. / Privat

Eröffnung im Frühjahr / Sommer 2026

Kiana und sie seien noch nicht so weit, benötigen noch etwas mehr Zeit. Wie die TV-Auswanderin der MZ verraten hat, ist die Eröffnung für Mai / Juni 2026 geplant. "Wir sind positiv aufgeregt", so Deniz Gülpen weiter.

Auch eine andere Idee schwirrt den beiden Frauen derzeit noch im Kopf herum: "Wir haben etwas Außergewöhnliches geplant, um unseren Zusammenhalt und unsere Überlebensfähigkeit zu stärken: Wir möchten ein Survival Camp in den Bergen machen. Wir sind sehr gespannt, was das mit uns machen wird und wie wir daraus hervorgehen werden."

Mallorquinischer Jakobsweg

Wie die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" wissen, sind die Gülpens auch wahre Jakobsweg-Fans. "Uns hat die Nachricht erreicht, dass auf der Insel ein neuer Jakobsweg geplant ist. Wir stehen mit unseren Pilgerpässen bereit und wollen gerne auch diesen mallorquinischen Weg pilgern. Wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, uns als Weggefährten zu begleiten", so Gülpen weiter. Als sie, Sascha Winkels und Kiana Gülpen vor einiger Zeit den "richtigen" Jakobsweg gegangen sind, hätten sich viele "liebe Menschen" bei den TV-Auswanderern gemeldet, die auch mitmachen wollten. "Auch möchten wir Frauen ansprechen, da sich manche vielleicht nicht trauen, ganz alleine so einen Pilgerweg anzutreten", sagt die 56-Jährige weiter.

Deniz Gülpen, Kiana Gülpen und Sascha Winkels auf dem Jakobsweg / 99 Pro / RTL,

Die Weihnachtspläne der Gülpens

Davor stehen auch für die TV-Auswanderer noch die Festtage rund um Weihnachten an. Gefeiert wird auf Mallorca. "Es ist ein Highlight, da wir einander bei diesem Familienfest sehr wichtig sind. Bei uns sind gemeinsames Kochen, ein gemütlicher Film-Abend und lustige Brettspiele eine wichtige Tradition, auf die wir uns sehr freuen", so Gülpen, die auch ankündigt, dass das Geschenk, das es für Kiana in diesem Jahr geben wird, "lebensverändernd" sein wird.

Freuen sich schon auf Weihnachten: Kiana und Deniz Gülpen. / Privat

Trennung bereut?

Ansonsten gehe es den beiden gut. Auch die Trennung von Sascha Winkels habe Gülpen gut verkraftet. "Ich würde nicht sagen, dass ich die Trennung bereue. Oft im Leben ist es nun mal wichtig, nach vorne zu schauen", so ihre Worte.

Mit Vox haben Mutter und Tochter für "Goodbye Deutschland" zuletzt im April 2025 gedreht. Sie werden weiterhin vom Sender begleitet.

Sascha Winkels mit Deniz Gülpen und Gülpens Tochter Kiana auf einem etwas älteren Foto. / Winkels

Von Heinsberg nach Mallorca