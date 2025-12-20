So unterschiedlich feiern die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer 2025 Weihnachten

Die meisten aus "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer verbringen die Weihnachtsfeiertage auf der Insel. Doch nicht allen bedeuten die Feierlichkeiten gleich viel.

Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Wohl mit der größte Weihnachtsfan unter den TV-Auswanderern dürfte Peggy Jerofke sein. Schon vor Wochen hat die Mutter einer Tochter die Villa der Familie in Cala Lliteres weihnachtlich geschmückt. "Weihnachten ist mir super wichtig. Ich bin so groß geworden, dass wir immer alles richtig schön geschmückt haben. Ich liebe die Adventszeit", sagte sie zur MZ In diesem Jahr feiern Steff Jerkel und Peggy Jerofke mit "beiden Omas und Opas" von Josephine. Danach geht es für die Familie in den Winterurlaub, später in die Sonne.

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz

Gar keine großen Pläne für Weihnachten haben hingegen Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. Wer ihr Leben seit Längerem mitverfolgt, weiß, dass die Feiertage den beiden nichts bedeuten. "Wir sind froh, dass wir uns beide haben und die letzten Monate gut überstanden sind. Weihnachten hat für uns keine Bedeutung. Zudem muss ich während der Feiertage ohnehin im Restaurant El Paradíso arbeiten", so Mermi-Schmelz zur MZ. Derzeit befindet sich das Restaurant in einer einmonatigen Winterpause. "Am 23. Dezember machen wir wieder auf", so Mermi-Schmelz.

Arbeitet im Restaurant El Paradíso in Peguera: Kathrin Mermi-Schmelz. / Privat

Tamara und Marco Gülpen

Obwohl Tamara und Marco Gülpen ihren Hauptlebensmittelpunkt mittlerweile auf der Insel haben, verbringen sie die Weihnachtsfeiertage in Deutschland, genauer gesagt im Saarland. Von dort stammt Tamara Gülpen. "Giulio hat ja Ferien, also sind wir bei meiner Familie", hat die Mutter eines Sohnes der MZ verraten.

Jenny "Delüx" und Achim Thiesen

Auch die Thiesens, die sich mit all ihren Lokalen derzeit in der Winterpause befinden, nutzen die Auszeit für gewöhnlich, um Freunde und Familie in Deutschland zu besuchen.

Marc und Licia Wycislik

Die beiden im Inselosten ansässigen Auswanderer haben vor, wenn das Wetter mitspielt, am 24. Dezember bis 17 Uhr einen Wermut-Umtrunk zu organisieren. "Wir werden am Montag (22.12.) entscheiden, ob wir die Veranstaltung absagen. Wir sind auf 200 bis 300 Leute vorbereitet und machen es nur, wenn die Leute auch draußen sein können." So oder so: Den Weihnachtsabend verbringt die vierköpfige Familie in ihrem Zuhause.

Mark Wycislik wünscht 'Frohe Weihnachten'! / Privat

"In den letzten Jahren waren wir circa 30 Mann und haben am 24.12. Party gemacht. Dieses Mal kommen nur meine Eltern. Es gibt Abendessen, dann Geschenke und dann wird gechillt", so Mark Wycislik zur MZ. Die Familie mache typische Weihnachtskarpfen mit gekochten Kartoffeln und Sauerkraut mit Pilzen, "wie man es kennt von den meisten Oberschlesiern". Dazu gebe es Rinderfilet mit Gemüse. Am 25. Dezember habe dann ohnehin die Restobar des Paares in Porto Cristo ab 9 Uhr schon wieder geöffnet. Die Feiertage bedeuten also auch Arbeit für die Gastronomen.

Weihnachtsstimmung vor der Restobar. / Privat

Caro und Andreas Robens

Feiern Weihnachten mit den Eltern von Caro Robens: die TV-Auswanderer Caro und Andreas Robens. / Robens

Die Robens haben derzeit Besuch, von Caro Robens' Eltern. Sie bleiben auch über die Feiertage. "Wir müssen an Heiligabend erst arbeiten und essen später dann Kartoffelsalat mit Bockwurst, am ersten Weihnachtsfeiertag dann Rouladen mit Rotkohl und Klößen. Abends geht’s dann zum neuen Weihnachtsmarkt in Palma, Glühwein trinken", so die Auswanderin zur MZ. Während der Weihnachtsfeiertage hat das Iron Gym der Bodybuilder nur am 25.12. geschlossen.

Freut sich schon auf den neuen Weihnachtsmarkt in Palma: die Mutter von Caro Robens zusammen mit der TV-Auswanderin auf dem Borne in Palma. / Privat

Deniz und Kiana Gülpen

Deniz und Kiana Gülpen feiern auf Mallorca. "Weihnachten ist ein Highlight, da wir einander bei diesem Familienfest sehr wichtig sind. Bei uns sind gemeinsames Kochen, ein gemütlicher Film-Abend und lustige Brettspiele eine wichtige Tradition, auf die wir uns sehr freuen", so Gülpen, die auch ankündigt, dass das Geschenk, das es für Kiana in diesem Jahr geben wird, "lebensverändernd" sein wird.