Der große Jahresrückblick der "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer: Was bei den Robens, Gülpens, Mermi-Schmelz' und Co. alles passiert ist

Bis auf der Plattform RTL+ und auf Vox im Fernsehen zu sehen ist, was 2025 bei den Mallorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland" alles passiert ist, kann es erfahrungsgemäß noch eine Weile dauern. Oft vergehen zwischen den Dreharbeiten und der Ausstrahlung Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr. Einiges war (zumindest angerissen) auch schon zu sehen.

Die MZ blickt in einem ganz persönlichen Jahresrückblick zusammen mit den TV-Auswanderern zusammen auf ihr Jahr 2025 zurück:

Richtig rund ging es 2025 für Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. / Privat

Kampf um Leben oder Tod

Am wildesten waren die letzten zwölf Monate mit Sicherheit für Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. "2025 war mit Abstand das schlimmste Jahr für uns. Das wird jeder nachvollziehen können", so Kathrin Mermi-Schmelz, die damit auf die gesundheitlichen Probleme von Thommy Schmelz anspielt. 2025 war das Jahr, in dem der gelernte Koch im Landeskrankenhaus Son Espases um sein Leben kämpfte. Er wurde künstlich beatmet, lag im Koma. Lange war nicht klar, ob er die Infektion eines Pilzes auf seiner Lunge, die sich zunehmend ausbreitete, und die Folgen überleben würde. Doch er schaffte es, wurde nach fast zwei Monaten auf der Intensivstation und später im Krankenbett entlassen. Wenig später kämpfte er sich in Peguera wieder zurück ins Leben. Seine Muskeln hatten stark abgebaut. Unter anderem Treppensteigen fiel ihm schwer.

Leider kein allzu seltener Anblick: Thommy Schmelz im Krankenhausbett. / Privat

"Trotzdem ist 2025 auch etwas sehr Schönes passiert: Unsere Tochter Jessi hat geheiratet. Das war unser absolutes Highlight des Jahres. Dass Thommy sich wieder so zurückgekämpft hat, ist genauso toll und genau so ein Highlight", so die Auswanderin zur MZ.

Kathrin Mermi-Schmelz beglückwünscht ihre Tochter Jessi. / Alex Mallorca

Wichtige Entscheidung getroffen & ein Zuhause gefunden

Marco und Tamara Gülpen haben 2025 endlich eine Entscheidung getroffen, wo sie künftig das ganze Jahr über ihren Lebensmittelpunkt haben möchten. "Nachdem wir uns entschieden haben, Giulio auf Mallorca einzuschulen, leben wir schwerpunktmäßig auf der Insel. Das ist etwas Besonders und Neues", so Marco Gülpen zur MZ. Mittlerweile sei die dreiköpfige Familie nur noch während der Ferienzeit für längere Aufenthalte in Deutschland.

Auch Ski-Urlaube gehören für die Gülpens zu den Highlights. / Privat

Auch ein anderes Dauerthema konnten die Gülpens im Jahr 2025 endlich abhaken: "Wir haben nach sehr langer Suche endlich ein Haus gefunden, in dem wir beziehungsweise mit dem wir alle leben können", so der Unternehmer.

"Es waren für uns 2025 zwei sehr große Ereignisse", stimmt ihm auch seine Frau Tamara zu. Auch beruflich sei das Jahr für das Paar, das unter anderem an der Playa ein Hostal betreibt, "sehr gut" gelaufen.

Sind sehr glücklich darüber, endlich eine neue Bleibe auf der Insel gefunden zu haben: Tamara und Marco Gülpen. / Privat

Doppelter Nachwuchs und eine Riesen-Abzocke

Fragt man Caro und Andreas Robens nach ihren Highlights und nicht so schönen Erlebnissen, fällt den Bodybuildern ziemlich viel ein:

Doppelter "Nachwuchs": Die beiden Hunde Hera und Wilma gehören seit 2025 auch mit zur Familie

Hera und Wilma. / Robens

Die Komplettrenovierung (Design, Maschinen etc.) des Iron Gym. Das Paar hat einen neuen Mietvertrag über die kommenden zehn Jahre abgeschlossen.

Zudem hätten die Robens "⁠viel Konkurrenz zum Gym bekommen, dies aber Gott sei Dank unbeschadet überstanden". In einer Sonderfolge des Formats war zu sehen, dass unter anderem in Maioris ein neues Fitnessstudio eröffnet hat.

Der Aventus Sports Club. / RTL+

Caro Robens hatte zudem Dreharbeiten für ein neues Format. Welches, darf sie natürlich noch nicht verraten. Es wird im kommenden Jahr zu sehen sein.

Auch die Hausrenovierung heben die beiden hervor.

Zudem gab es neue Autos (einen Jeep und einen Ranger)

Einen Vorfall würden sie am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen. "Wir wurden beim Autokauf um 12.000 Euro betrogen. Der Täter wurde mittlerweile gefasst. Wir warten noch auf die Verhandlung", so Caro Robens.

Umzug und schwere Krankheit

Auch das Mutter-Tochter-Gespann Deniz und Kiana Gülpen hat 2025 einiges erlebt. "Die erste große Veränderung für uns 2025 war der Umzug nach Palma, wo wir uns viel wohler fühlen. In Stadtnähe zu sein, ermöglicht uns so viel und man fühlt sich viel näher an der Kultur", so Deniz Gülpen zur MZ. Zuvor lebten die beiden Frauen in Colònia de Sant Jordi.

"Ein weiteres ausschlaggebendes Ereignis, das bei uns hängengeblieben: Kiana wurde lebensgefährlich krank und lag deshalb eine Zeit lang im Krankenhaus. Sie hatte hohes Fieber wegen einer Mandelentzündung und war schon im Delirium. Die Angst, die ich um sie hatte, sucht mich bis heute heim", so die Mediengestalterin weiter.

Auch ansonsten war 2025 für Gülpens Tochter besonders: Kiana ist volljährig geworden. "Einerseits bin ich stolz auf die starke Person, zu der sie herangewachsen ist. Andererseits frage ich mich wirklich, wo all die Zeit nur geblieben ist", so Deniz Gülpen.

Kiana Gülpen kam als 12-Jährige auf die Insel. Vor kurzem wurde sie 18 Jahre alt. / Privat

Hochzeitsvorbereitungen

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben 2025 nach langem Suchen endlich eine Location für ihre Hochzeit, die am 26. Juni 2026, stattfinden soll, gefunden. Jerkel musste zudem eine Pleite einstecken. Aufgrund einer Verletzung konnte er nicht, wie geplant, an einem Kampfsport-Event in Deutschland teilnehmen. Jerkel war zudem im Podcast "Truth or Trash - Reality-Stars drehen am Rad" zu Gast. Darin hat er viele private Details und Erlebnisse aus seinem Leben preisgegeben, etwa dass er schon einmal verheiratet war.