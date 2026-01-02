Zum ersten Mal bei "Goodbye Deutschland": Diese Mallorca-Auswanderer wollen ein Pilates-Café eröffnen

Es ist die erste Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" im neuen Jahr: Am kommenden Freitag (9.1.) zeigt Vox um 20.15 Uhr eine neue Folge des beliebten Auswanderer-Formats. Darin sind neben Kalifornien- und Los-Angeles-Auswanderern auch Neu-Auswanderer zu sehen, die es auf die Insel verschlagen hat: Jenny Kalthoff und Patrick Leo.

Die beiden wagen laut der Programmbeschreibung in Palma den großen Neustart. Ihre Auswanderer-Idee: ein florierendes Pilates-Café. "Die Realität: horrende Mieten und eine Kellerwohnung für 1500 Euro – wird ihr Herzensprojekt daran scheitern? Für Jenny, geprägt von einer früheren Ehe voller Betrug, sollte die Auswanderung ein Befreiungsschlag sein. Doch jetzt steigen Druck und Zweifel. Während Patrick optimistisch nach vorne schaut, kämpft Jenny um Vertrauen, Selbstbewusstsein und die Zukunft ihrer Beziehung", heißt es.

Vor allem Jenny fällt der Abschied aus Deutschland schwer. / Vox / 99 Pro

Patrick führte zuletzt mehrere Gastro-Betriebe in Bremen, Jenny ist Pilates-Trainerin. Nun wollen sie beide Geschäfte vereinen.

Italiener statt Pilates-Café

"Wir sind vor fast genau einem Jahr ausgewandert. Mit dem Pilates-Café hat es nicht geklappt. Wir haben ein wunderschönes kleines italienisches Lokal gegenüber dem Parlament eröffnet. Haben tolles Publikum, eine Mischung aus mallorquín und international. Durften auch schon mehrmals unseren lieben Bürgermeister zum Essen begrüßen", so die Auswanderer des Due Palma zur MZ.

Nach Mallorca ausgewandert

Auch diese Auswanderer kommen vor

Daneben ist in der Folge auch Myriam von M. zu sehen. Für sie wird der Traum von der Liebe zum Albtraum. "Nur ein halbes Jahr nach der Auswanderung nach Kalifornien will Sohn Gabriel zurück nach Deutschland – überfordert von den Alkoholrückfällen und Schulden von Myriams Partner Brad", liest man in der Programmbeschreibung.

Der Abschied trifft Myriam schwer. Wie soll sie ohne ihren Sohn in den USA bestehen? "Gleichzeitig lasten die ungelösten Probleme ihres Partners schwer auf ihr: Rückfälle, Streit, emotionale Belastungen und die Sorge, ob sein Zustand stabil bleibt. Myriam, die nach schweren Krankheiten lange pflegebedürftig war und endlich Familie leben wollte, steht zwischen Liebe, Verlust und der Frage, ob sie Brads Lasten tragen kann, während ihre eigenen Träume weiter warten müssen", heißt es in der Ankündigung weiter.

Stephanie und Alessandro Bonaventura

Als Dritte im Bunde kommen Stephanie und Alessandro Bonaventura vor. Für sie endet in Los Angeles ein Stück Familiengeschichte. "Zwölf Jahre lang war die Eisdiele 'Gelato & Angels' ihr Lebensmittelpunkt, ihr Erfolg, ihr Zuhause. Nun schließen sie den Laden für immer, um ganz auf ihr Catering umzusteigen. Mehr Zeit für die Familie, für ihre Ehe, weniger Stress – so der Plan", liest man in der Ankündigung.

Doch der turbulente Neustart zeige, wie parallele Aufträge und technische Pannen die Auswanderer an ihre Grenzen bringen. Für Stephanie und Alessandro steht einiges auf dem Spiel: "Schafft es das Paar, mit dem neuen Geschäftsmodell endlich wieder mehr Raum für sich selbst und ihre Liebe zu finden?", liest man in der Beschreibung.