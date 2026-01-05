Neue Auswanderer bei "Goodbye Deutschland": Doch kein Pilates-Café und eine traurige Vergangenheit

Die Auswanderer Jenny Kalthoff und Patrick Leo sind zwar schon vor einem Jahr nach Mallorca gezogen, zum ersten Mal bei "Goodbye Deutschland" zu sehen, sind sie aber erst am Freitag (9.1.) um 20.15 Uhr. Die Folge ist derzeit schon auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Die MZ hat sie sich angeschaut.

Mitten im Zentrum von Palma will das Paar aus Bremen seine zwei Leidenschaften zu einem neuen Business machen, erfahren Zuschauer zu Beginn: "Wir wollen ein Pilatesstudio eröffnen mit einem Café", erzählt Kalthoff motiviert. Patrick Leo bringt Gastroerfahrung mit, führte in der Vergangenheit unter anderem schon eine Pizzeria, einen Biergarten und eine Kneipe. Jenny Kalthoff ist Pilates-Trainerin.

In dem neuen Lokal soll man entweder selbst vor dem Kurs oder die Begleitperson etwas essen und trinken können, beschreibt Kalthoff die Geschäftsidee des Paares. Vor allem für sie soll die Auswanderung auch ein Neustart sein. Sie will mit ihrer Vergangenheit abschließen, kündigt die Off-Stimme an.

Leben seit gut einem Jahr auf Mallorca: Patrick Leo und Jenny Kalthoff. / Privat

Vom Partner betrogen

Die blonde junge Frau war bereits verheiratet, allerdings nur ein Jahr. Sie erzählt, wie sie herausgefunden hat, dass ihr Ex-Mann sie betrogen hat. "Eine Frau merkt das einfach, die hat dann so ein Gefühl. Ich wusste es sofort", sagt sie in die Kamera.

"Dann hat mein Leidensweg begonnen, weil ich immer schon Selbstzweifel hatte. Es war wie ein Schlag ins Gesicht: Du bist nicht gut genug." Auf der Party einer Freundin traf die Auswanderin dann auf Patrick Leo, erzählt die Off-Stimme. Doch Kalthoffs Vergangenheit und die Sorge, dass sie erneut betrogen wird, belastet die Beziehung des jungen Paares.

Bestehen die beiden die Beziehungsprobe "Auswanderung" nach nur einem Jahr Beziehung?, fragt die Off-Stimme. Schließlich kennen sie auf Mallorca noch niemand anderen, sind daher größtenteils aufeinander fixiert. Und dann wollen sie auch noch gemeinsam ein neues Lokal eröffnen.

Kellerbude für den Anfang

Angesichts der überteuerten Mietpreise hat das Paar auf der Insel für den Anfang eine Kellerwohnung angemietet. "Manche würden sagen 'Gefängnis', ich sag' einfach nur '1.500 Euro Palma'", erzählt Patrick Leo mit Galgenhumor in die Kamera.

Der Vater von Patrick Leo ist Halb-Italiener, erfährt man. In einem Lokal in Deutschland wollen sie sich von all ihren Verwandten, darunter auch Kalthoffs Papa, verabschieden. "Klar werde ich meine Eltern beide sehr vermissen. Zu meinem Papa habe ich ja sowieso auch eine ganz besondere Verbindung", sagt Kalthoff unter Tränen.

Vor allem Jenny fällt der Abschied aus Deutschland schwer. / Vox / 99 Pro

14 Tage später herrscht auf Mallorca miese Stimmung. Die Auswanderer finden keine passende Ladenimmobilie. "Die Euphorie-Phase ist vorbei", stellt Kalthoff fest. Bezahlbare Gewerbeflächen zu finden, sei extrem schwierig. Für Schrott, wie sie es nennt, würden Eigentümer 140.000 Euro verlangen.

Für ihre 40-Quadratmeter-Keller-Wohnung zahlen sie 1.500 Euro Miete im Monat, wird den Zuschauern erneut mitgeteilt. Kalthoff macht sich um die finanzielle Situation des Paares Sorgen. "Wir haben in den ersten Wochen schon richtig viel Geld ausgegeben", sagt die Bremerin.

Für ihr eigentliches Projekt, das Pilates-Café haben sie nicht das passende Lokal gefunden. Künftig soll es daher Pizza statt Pilates geben, kündigt die Off-Stimme an. Immerhin sei Patrick Leos Pizzeria in Bremen gut gelaufen. Jetzt steht allerdings eher er statt seine Partnerin im Hauptfokus. "Im Pilatesstudio wäre ich die Chefin gewesen", sagt Kalthoff. So hätte sie auch Selbstbewusstsein tanken können.

Die beiden Auswanderer arbeiten in Palma. / Privat

Kein gutes Selbstbewusstsein

Später erfährt man, dass Kalthoffs Ex-Mann sie mit einer Arbeitskollegin betrogen hat. "Bis heute ist mein Selbstbewusstsein kaum da, doch Patrick arbeitet sehr stark daran", so die 30-Jährige. "Ich gebe keiner Frau das Gefühl, dass ich sie gut finde", sagt Leo.

Zwei Wochen vor der Eröffnung des Lokals macht sich vor allem Jenny Kalthoff Sorgen. Patrick hingegen ist optimistisch. Er glaubt an seine Pizzeria in Palma, alleine schon wegen der zentralen Lage. "Hier ist das Rathaus, auf der anderen Seite haben wir das Parlament und die Kathedrale", schwärmt Leo. Doch noch fehlen die Küchengeräte.

Dann, der Eröffnungstag: Es ist eine leise Eröffnung, kein großes Tamtam. Pizza, Gericht, Nachtisch für nur 12 Euro. Das ist das Konzept der Auswanderer. Doch die erste Pizza wird nichts: Die Schaufel vom Pizzaofen ist nass und die Pizza bleibt daran kleben.

Restaurant-Kritiker unter den Gästen

"Kein optimaler Start", kommentiert die Off-Stimme. Später finden immer mehr Kunden den Weg in das Lokal, bislang aber nur Deutsche. Auch ein deutschsprachiger Restaurant-Kritiker ist unter den Gästen. "Es ist mega, ich komme auf jeden Fall wieder", so sein Fazit. Dann, das Highlight: Auch spanische Gäste haben den Weg ins Due Palma gefunden.

So sieht es im Due Palma aus. / Privat

Von der ersten Beziehung an betrogen

Dann ist erneut Jenny Kalthoffs Liebes-Vergangenheit Thema: Mit 16 Jahren wurde sie das erste Mal betrogen, erzählt sie in der Sendung. "Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug", so die junge Frau, die auch schon an einer Essstörung litt. Immerhin: Ihr Fazit lautet, dass die Auswanderung die Beziehung zu Patrick Leo enger gemacht hat.

300 Euro Umsatz war das Ziel am Eröffnungstag. Das Paar liegt sogar darüber. Einige Zeit später melden sie sich mit einer Videobotschaft: Sie sind aus der Kellerwohnung in ein kleines, lichtdurchflutetes Häuschen gezogen. Damit endet die Folge.